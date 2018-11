Faszination Faschismus

Er reitet die Welle: Brasiliens faschistischer Medienliebling Jair Bolsonaro Foto: Diego Vara/REUTERS

Der neue faschistische Präsident Brasiliens Jair Bolsonaro fasziniert die europäischen Medien. Vor gut einer Woche ging auch das BBC-Monitoring in einem Tweet auf seine Hetze ein und fragte, ob er »rassistisch, sexistisch und homophob« sei oder nur eine »erfrischende Unterbrechung der Political Correctness«. Es folgte ein Shitstorm, der auch nicht abebbte, als die für die Beobachtung globaler Massenmedien verantwortliche Abteilung den Tweet durch eine kurze Rechtfertigung des fraglichen Posts ersetzte.

Die Welle des Populismus sei von den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten nicht mehr abzuwenden, sagte eine BBC-Radio-Veteranin bei einer Podiumsdiskussion im Rahmen des kürzlich zu Ende gegangenen Prix Europa. Das ist nichts anderes als ein verkapptes Bekenntnis dazu, auch Rechten eine Stimme zu geben – welche bekanntlich öffentliche Medien mindestens auf Linie bringen wollen und europaweit über »Zwangsgebühren« klagen. In diesem Zusammenhang erscheint auch die beim Prix Europa von 21 europäischen Rundfunkanstalten unterzeichnete »Potsdamer Erklärung« fragwürdig. Das Statement für einen pluralistischen und unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist sehr allgemein gehalten. Voreiliger Gehorsam in der Hoffnung auf künftige Gnade? Das Motto des Prix Europa 2018, immer noch das größte europäische Medienfestival, lautete passend: »Reflecting all Voices« (»Alle Stimmen wiedergeben«).

Die guten Radiosendungen und Podcasts von BBC, ARD und Co. sollte man anhören, solange es sie noch gibt. Die Reportagereihe »My Indian Life« zum Beispiel, die vom BBC World Service ausgestrahlt wird und auch online verfügbar ist. Präsentiert wird sie von Bollywoodstar Kalki Koechlin – in der aktuellen Folge geht es um einen bauchtanzenden Mann, der mit den traditionellen Moralvorstellungen seiner Familie zu kämpfen hat.

Beim WDR ist gestern das vierteilige Hörspiel »Der Apfel fällt nicht weit vom Krieg« (WDR 2018; Ursendung Teil 2/4 Di., 19 Uhr, WDR 3) von François Pérache und Sabine Zovi­ghian angelaufen. Hier arbeitet der Enkel des Polizisten George Pérache die Geschichte seiner Familie und des Algerien-Krieges auf. Anschließend läuft Dominik Buschs Hördrama mit drei lebensmüden bis mordlustigen Charakteren »Draußen im Watt leg’ ich dich hin« (Autorenproduktion 2014; Di., 20 Uhr, DLF), das 2016 beim 7. Berliner Hörspielfestival den Hauptpreis gewann. Ins Grenzgebiet zwischen Wasser und Land verschlägt es auch Achim Nuhr im Feature »Küstenstädte unter Wasser? – Ein Lehrstück aus Jakarta« (WDR/SR 2018; Mi., 22 Uhr, SWR 2). Anschließend heißt es: »Stay tuned!« Oliver Maria Schmitt und Hans Zippert präsentieren tags drauf ihr Hörspiel »The winner is ... Das Sonderpreisdebakel« (SWR/Autorenproduktion 2018; Ursendung Do., 22 Uhr, SWR 2), in dem die beiden Satiriker die Gala des Sondermann-Preises 2017 aufs Korn nehmen.

Zum Ende des Ersten Weltkrieg vor hundert Jahren läuft wenig später Marie Guérins »Même morts nous chantons« (France Culture/DLF Kultur/Elektroakustisches Studio der Künste Berlin 2017; Ursendung Fr., 0 Uhr, DLF Kultur), das sich dem Schicksal französischer Kriegsgefangener widmet. Ein halbdokumentarisches Hörspiel, das sich um Propagandafilmgeschichte dreht, kommt von Rudolf Herz und Julia Wahren: »Desperados oder Hitler geht ins Kino« (BR 2018; Ursendung Fr., 21 Uhr, Bayern 2). Als Ergänzung empfiehlt sich die Radiofassung von Victor Klemperers »LTI – Notizbuch eines Philologen« (RBB 2016; Fr., 22 Uhr, RBB Kulturradio).

Ursendungen bieten Hans Sarkowicz mit dem Feature »Die ungeliebte Demokratie – die Weimarer Republik zwischen rechts und links« (HR 2018; Teil 2/3 So., 18 Uhr, HR2 Kultur) sowie Lisa Sommerfeldts Hörspiel »Dorfdis­co« (WDR 2018; So., 19 Uhr, WDR 3).