»In Kiel ist Revolution«

Die Stadt gehört uns: Gruppe bewaffneter Arbeiter und Soldaten in Kiel im November 1918 Foto: picture-alliance / akg-images

Anfang November jedes Jahres wird in bundesdeutschen Medien Gedenken zelebriert: An den Jahrestag des sogenannten Mauerfalls in Berlin, der 1989 das Ende der DDR beziehungsweise ihre Einverleibung durch die BRD einleitete, oder den Beginn der Massenpogrome im faschistischen Deutschen Reich 1938 wird erinnert. Hingegen findet die »Novemberrevolution« von 1918 in der Regel nur als Randnotiz statt: Was Ende Oktober vor nunmehr 100 Jahren in Wilhelmshaven als Matrosenmeuterei begann, entwickelte sich in Kiel nur wenige Tage später zu einem breiten Volksaufstand, der dann – massenhaft, wenngleich vergeblich – in die Forderung nach Errichtung einer sozialistischen Räterepublik mündete.

Zum 100. Jahrestag dieser Novemberrevolution sind aktuell etliche Veröffentlichungen erschienen, die die Ereignisse mit unterschiedlichen lokalen Bezügen beleuchten und kommentieren. Die hier selektiv vorgestellten Werke fokussieren bewusst auf Kiel, denn diese Stadt als Ausgangspunkt hat sich wie kaum eine andere schwergetan mit der Würdigung ihrer Geschichte: Noch in den 1960er Jahren wurden Schüler bestraft, die die Novemberrevolution im Unterricht als solche zu thematisieren wagten; erst seit 2008 wird jährlich mit einem Gedenktag sowie einzelnen Hinweisen im Stadtbild an die Ereignisse erinnert.

Größenwahnsinnige Admirale

Folgerichtig hat nun das Kieler Stadt- und Schiffahrtsmuseum eine umfangreiche und noch bis März 2019 gezeigte Ausstellung gestaltet, die den Matrosenaufstand explizit als ein »Ereignis von nationalgeschichtlicher Bedeutung« feiert. Das Buch »1918: Die Stunde der Matrosen« ist weit mehr als der offizielle Katalog dieser Schau: Es ist ein umfangreiches, höchst informatives Lesebuch, das zudem durch eindrucksvolle Illustrierung und Gestaltung glänzt. Herausgeberinnen sind die Historikerin Sonja Kinzler und die Museumschefin Doris Tillmann, die gemeinsam mit 29 weiteren Autorinnen und Autoren nicht nur die Ereignisse schildern, sondern sie durch Blick auf andere Schauplätze, durch Erläuterung paralleler gesellschaftlicher Abläufe (Kampf ums Frauenwahlrecht) einordnen helfen. Das ergibt eine beeindruckend vielfältige Chronologie von Revolution und Gegenrevolution, illustriert durch Fotos, Plakate, Aufrufe, Kunstobjekte. Die mehr als 40 Beiträge veranschaulichen, wie Kiel als Kriegshafen und Waffenschmiede und als Standort einer ausgebluteten Marine unter einer reaktionären und größenwahnsinnigen Admiralität zum explosiven Kulminationspunkt der Unzufriedenheit wurde. Sie erklären diese Zusammenhänge in einem erkennbar um Sachlichkeit ohne Parteinahme bemühten Stil, machen aber dennoch deutlich, was auch der Titel zuspitzt: Wie kam es zur »Stunde der Matrosen«, und was wurde daraus?

Jede Bewertung bedarf eines Maßstabs – bezogen auf die Kieler Ereignisse vom November 1918 eignet sich besonders eine Fragestellung: Wie wird jeweils die Rolle des sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten Gustav Noske dargestellt? Parteichef Friedrich Ebert hatte ihn sofort nach Beginn des Matrosenaufstands nach Kiel entsandt, um die Situation zu beruhigen – und er trug später maßgeblich dazu bei, dass die Revolution letztlich scheiterte. Das Buch zur Kieler Ausstellung beschreibt Noskes Agieren unmissverständlich, enthält sich aber jeder Kommentierung. Deutlicher wird da der Kieler Historiker und Publizist Martin Rackwitz, der einerseits an dem Kinzler-Tillmann-Werk mitgearbeitet, andererseits aber mit »Kiel 1918« ein eigenes Buch zum Thema vorgelegt hat.

Über Noske schreibt Rackwitz unter anderem, es sei ein »geschickter Schachzug des versierten Berufspolitikers« gewesen, »den politisch unerfahrenen Matrosen seinen Griff nach der Macht als selbstlosen Einsatz für ihr Wohl zu verkaufen«. Rackwitz hat ein Geschichtslesebuch vorgelegt, das flüssig und spannend geschrieben ist und zugleich die historischen Abläufe informativ und verständlich darstellt. Er schildert die Situation im Weltkrieg, dessen bevorstehendes Ende Kaiser und Militärs beharrlich leugnen, während ausgelaugte Soldaten und hungernde Bevölkerung es herbeisehnen. Er porträtiert einige der maßgeblichen Kieler Akteure und liefert eine erzählende Chronologie der Ereignisse. Dies führt er weiter bis zum Kapp-Lüttwitz-Putsch 1920, allerdings immer fokussiert auf Kieler Verhältnisse. Dabei bezieht er auch Position, etwa gegen »die von der Reichsregierung Ebert/Scheidemann/Noske später tolerierte exzessive Gewaltanwendung gegen revolutionäre Arbeiter und Soldaten«. Abschließend kritisiert er sachlich, aber durchaus spitz den späteren geschichtspolitischen Umgang Kiels mit dem historischen Erbe des Matrosen- und Arbeiteraufstands.

Gegenüber dem Buch von Rackwitz fällt Dirk Liesemers »Tagebuch« unter dem Titel »Aufstand der Matrosen« leider deutlich zurück. Die Konzeption ist aufschlussreich: In einem »Tagebuch« nicht nur unmittelbare Akteure – Matrosen, Arbeiter, Politiker, Militärs und Kaiser – zu Wort kommen zu lassen, sondern auch Beobachter, damalige und spätere Prominente oder Künstler, hilft, viele anderswo fehlende Facetten der Ereignisse einzubeziehen. Leider vergaloppiert sich Liesemer dabei und nervt teilweise mit zu vielen Nebensächlichkeiten: Welche Rolle spielt es, dass Hapag‑Chef Albert Ballin in Hamburg malachitgrüne Tabletten nimmt, dass ein Gymnasiallehrer wochentags durch München streifen kann, weil an der Schule »grippefrei« ist? Und, noch krasser, dass Kaiser Wilhelm II. im Exil in Spa ein paar Bäume gefällt hat? Zugegeben: Das Buch ist flüssig zu lesen – aber warum sollte man das tun? Bestimmt nicht wegen eines Vorworts von Norbert Lammert: Einen CDU‑Politiker die »originelle Auswahl« eines Revolutionstagebuchs loben zu lassen, diskreditiert dies allenfalls.

Lehrreicher Krimi

Wer Unterhaltung sucht, ist mit einem historischem Krimi von Kay Jacobs (»Kieler Morgenrot«) weitaus besser bedient. Der jüdische Kriminalkommissar Josef Rosenbaum – immer wieder konfrontiert mit offenen Ressentiments seitens reaktionärer Antisemiten vorwiegend im Militärapparat – hat die Ermordung dreier Werftarbeiter aufzuklären; und dies mitten in den Wirren des Matrosenaufstands. Familiendrama? Bandenkrieg unter Schmugglern? Trotz intriganter Blockaden seitens des Militärs und der Politischen Polizei ermittelt Rosenbaum gegen alle Widerstände in eine ganz andere Richtung. Jacobs bettet die Romanhandlung ein in das Revolutionsgeschehen, lässt die fiktiven Personen seines Krimis interagieren mit tatsächlich historischen Akteuren des Aufstands. Die derart verwobene Erzählung wird so zu einer ebenso spannenden wie lehrreichen Lektüre, die ihre Sympathie für die Revolutionäre nie verhehlt.

Und das gilt uneingeschränkt auch für eine aktuelle DVD, auf die – obwohl es hier eigentlich um politische Bücher geht – zumindest kurz hingewiesen werden soll: Zwei Kieler Filmemacher, der Historiker Klaus Kuhl und der Dokumentarfilmer Kay Gerdes, haben eine Videodokumentation erstellt, die – mit Schauspieler Rolf Becker als Sprecher – die 1918er Ereignisse an der Kieler Förde detailliert beleuchtet. Historisches Material und Zeitzeugeninterviews ergeben zusammen mit aktueller Kommentierung – etwa durch den Historiker und Pazifisten Wolfram Wette – ein gekonnt zugespitztes Bild: »Die Weimarer Republik leidet von Beginn an darunter, dass Feinde der Republik einflussreiche Positionen zurückgewinnen können«, bilanzieren die beiden Filmemacher selbst gegen Ende die Geschehnisse; auf der Webseite von Klaus Kuhl (http://kurkuhl.de/de/novrev/filme.html) sind etliche weitere Dokumente zum Film und zu den historischen Ereignissen ebenso kostenlos abzurufen wie etwa ein digitales »Begleitheft« unter anderem mit dem vollständigen Text des Films, Quellenangaben sowie »Hinweisen für Lehrkräfte«, die diesen Film im Unterricht verwenden möchten (statt Schüler abzustrafen ...).