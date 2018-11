Eine Erinnerung an das Gemetzel des Ersten Weltkrieges: »Der blaue Max« Foto: ZDF/ Twentieth Century Fox Film Corporation

Der blaue Max

Die Engländer nannten die höchste deutsche Tapferkeitsauszeichnung während des Ersten Weltkrieges »Blue Max«. Der ehrgeizige Fliegerleutnant Stachel brennt darauf, sie zu erlangen. 20 feindliche Flieger muss er abschießen, dann wäre der Orden sein. Um an sein Ziel zu kommen, ist Stachel jedes Mittel recht. Und das ist bei weitem noch nicht alles in diesem Intrigenfilm, der uns mal wieder da­ran erinnert, was für ein Gemetzel dieser nun 104 Jahre alt gewordene Erste Weltkrieg war. GB 1966. Mit George Peppard (Leutnant Bruno Stachel), James Mason (General von Klugermann) und – Ursula Andress. Regie: John Guillermin.

Arte, 20.15

Auf den Schienen des Doppeladlers

Der Weg nach Westen

Schon vorher, ab 20.15 Uhr, geht es in den Süden mit der einstigen k. u. k. Eisenbahn. Die 1884 eröffnete Arlbergbahn schloss Vorarlberg ans Bahnnetz an. Die Westbahn führt von Wien nach München. Es waren bautechnische Meisterleistungen, die ein Reich zusammenhielten: Österreich-Ungarn, ein merkwürdiges, widersprüchliches Gebilde. Für Liebhaber.

3sat, 21.05

Die purpurnen Flüsse (1/4)

Melodie des Todes

Schweifen wir ab: Als Kommissar Pierre Niémans eine Nachricht von einem alten Bekannten erhält, bricht er sofort in die bretonische Provinz auf. Doch er kann seinen ehemaligen Kollegen, der zurückgezogen in einem Kloster lebte, nur noch tot in den Dünen der Atlantikküste finden. In seiner linken Handfläche trägt der Ermordete ein geheimnisvolles Tattoo, das eine weitere Inschrift verbirgt. Grusel und Geheimnis! F/D/B 2018. Regie: Ivan Fegyveres.

ZDF, 22.15

Der Antisemitismusreport

Vor dem Jahrestag 9. November untersucht die Doku, wie es um die Judenfeindlichkeit in Deutschland steht. Antisemitismus ist in Deutschland lauter und bösartiger geworden. Offene Anfeindungen und Angriffe gehen dabei auch von Muslimen, einer anderen diskriminierten Gruppe, aus. Andererseits zeigen Studien, dass der Anteil der Bevölkerung, der antisemitischen Vorurteilen anhängt, seit Jahren sinkt. Wird das Problem also nicht ausreichend oder wird es sogar zu stark thematisiert? Und wieso können Nazis in Chemnitz ein jüdisches Restaurant überfallen – ist die sächsische Polizei mal wieder mit dem Rassismus in ihren eigenen Reihen beschäftigt?

Das Erste, 22.45