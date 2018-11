Falscher Eindruck

Zu jW vom 27./28.10.: »Letzte Direktwahl« und »Reichtum ohne Grenzen«

Reinhard Lauterbach hat in seiner Kommentierung der Wahl zum Staatspräsidenten in Georgien einen wichtigen Punkt nicht angesprochen: die Einflussnahme des Westens (…). Nur ein krasses Beispiel: Wir haben letzten Monat eine Woche Urlaub in Tbilissi, der Hauptstadt Georgiens, verbracht. Nicht zu übersehen, befand sich gleich um die Ecke des Hotels in einem vierstöckigen, frisch renovierten gelben Eckgebäude, mitten im Zen­trum an einem belebten Platz gelegen, das »NATO and EU Information Center«. Das bereitet üble Laune. (…) In Russland ist es mittlerweile anders, dort sind die Menschen auch nicht »missgelaunt«, wie wir auf unserer Reise von Moskau über die Krim und entlang der Schwarzmeerküste bis So­tschi erfahren haben. Das Titelfoto der jW vom Moskauer Yachthafen als Beigabe zum Artikel über Milliardäre weltweit schafft insofern einen unpräzisen Eindruck – als wenn besonders Russland ungezügeltes Streben nach Profit ermöglicht, sind es doch vielmehr die neoliberal beherrschten (…) Länder des Westens, die dem Kapitalismus keine Zügel anlegen und imperialistische Ambitionen verfolgen – u. a. auch in Georgien.

Beate Brockmann, Praelo/Italien

Die Erde eine Scheibe

Zu jW vom 31.10.: »Krise, Katastrophe, SPD«

Der Autor wundert sich darüber, dass die SPD, auch ihr »linker« Teil, nichts zu bieten hat. Schon vergessen? Die SPD hat mit ihrem reformistischen Teil seit über hundert Jahren ihre Agenda, die Überwindung des kapitalistischen Systems, zu den Akten gelegt. Ein SPD-Mann namens Fritz Tarnow definierte die SPD als »Arzt am Krankenbett des Kapitalismus«. Denn wenn der Kapitalismus krank ist, und die SPD eilt an sein Krankenbett, so nicht, um dem Kapitalismus die Sterbesakramente zu geben, sondern um diesem Bastard zur Wiedergeburt zu verhelfen (…). Wer immer noch bei den Linken außerhalb der SPD daran glaubt – und es scheint wirklich ein Glaube zu sein, der nichts mit Verstand zu tun hat (Martin Luther) –, mit der SPD (das schließt auch die Grünen ein) eine menschenfreundliche Gesellschaft errichten zu können, sollte auch glauben, dass die Erde eine Scheibe ist. Ich schätze die Bewegung »Aufstehen«, dennoch bin ich der Meinung, dass es dieser nicht (wie in England mit der Bewegung »Momentum«) gelingen wird, auf SPD und Grüne (eigentlich auch die Linkspartei) so einzuwirken, dass dort linke Positionen wiedererstehen. (…) Alle drei Parteien haben dem Marxismus abgeschworen, und das rächt sich jetzt. Diesen Parteien muss Lenins »Was tun?« zur Pflichtlektüre werden. Aber während sich die »Linken« zerlegen, reorganisiert sich die Rechte, beginnend mit der AfD, endend in einem faschistoiden Staat. (…) Die letzten Wahlen in der BRD beweisen es: Die Arbeiter (sinnbildlich die Schafe der Nation) laufen scharenweise zu ihren Schlächtern über. Das Erwachen wird grausam sein, wenn die Linke (nicht nur in der BRD) nicht in Fahrt kommt.

Joán Ujházy, per E-Mail

Logische Folge

Zu jW vom 31.10.: »Dämmerung in Brasilien«

Jair Bolsonaros Wahlsieg in Brasilien erinnert mich an das Wort von Lenin: Auf eine halbe Revolution folgt stets eine ganze Konterrevolution. Die lateinamerikanische Linke hat die Bourgeoisie mit ihrem sozialreformistischen Kurs gegen sich aufgebracht, war und ist aber – Kuba ausgenommen – nicht konsequent genug, um diese politisch wie ökonomisch zu entmachten. Ein Ungeheuer zu provozieren kann nur desaströse Folgen haben, wenn man dann nicht bereit ist, es bis zum Sieg entschlossen zu bekämpfen. Und da die »Revolution« halbherzig blieb und die Probleme der Menschen daher nicht lösen konnte, ist die Konterrevolution die logische Folge. Bleibt nur zu hoffen, dass diese nun weite Teile der Linken aufwachen lässt – und es nicht schon zu spät ist …

Ralph Petroff, per E-Mail

Terror und Erpressung

Zu jW vom 31.10.: »Erneute Konfrontation«

Es ist ein verabscheuungswürdiges Beispiel für aggressiven Staatsterrorismus, wie die USA seit fast 60 Jahren versuchen, das sozialistische Kuba mit einem weltweit erpressten Handelsembargo in die Knie zu zwingen. Dass die kubanischen Bürger trotz widriger Einkommens- und Versorgungsmöglichkeiten zu der beispielhaft sozialen Politik ihrer Präsidenten standen und – wie die derzeit diskutierte neue Verfassung zeigt – weiterhin stehen, ist der US-Regierung ein Dorn im Auge. Trump fürchtet die beachtlichen Erfolge Kubas, vor allem im Bildungswesen und in der Medizin. Er tut alles, um das Handelsembargo gegen die verhasste Wirtschaftsordnung aufrechtzuerhalten, trifft damit aber – wie immer bei seiner Politik – besonders die schwächsten der Schwachen im Lande.

Peter Richartz, Solingen

Bärendienst

Zu jW vom 1.11.: »Im Treibhaus«

Also, das Foto und die Bildunterschrift »Schwarze Raucher« sind eine Manipulation (…). Ich wohne in Fahrradnähe des Braunkohlekraftwerks Jänschwalde, sehe daher die Wolken aus den Kühltürmen nahezu täglich: Sie sind weiß, bei Sonnenschein sogar blendend weiß. (…) Der »Rauch« ist Wasserdampf der Kühltürme, daher die weiße Farbe. Naturgemäß entsteht bei der Verbrennung von Kohle auch Kohlendioxid, aber dieses Gas ist farblos. Auch die häufig zu lesende Floskel vom giftigen Gas CO2 ist wohl der Propaganda zuzuordnen. CO2 ist nicht giftig wie z. B. Chlor, Giftgas oder Stickoxide, es kommt in der natürlichen Luft vor, wir produzieren es selbst beim Atmen. Das einzige ist, dass es sich am Boden sammeln kann, weil es schwerer als Luft ist, und man wegen Mangels an Sauerstoff dann erstickt. Damit will ich nicht die Notwendigkeit der Reduzierung von CO2 in der Atmosphäre wegen der Erderwärmung in Abrede stellen, aber man sollte es bei Fakten belassen und nicht zusätzlich lächerliche Propaganda machen, damit erweist man der Sache einen Bärendienst.

Eckhard Opitz, per E-Mail Wir entschuldigen uns für den Fehler; Redaktion jW