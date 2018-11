Atatürk (Tim Seyfi) verteidigt die Halbinsel Gallipoli erfolgreich gegen einen überlegenen Feind Foto: Loopfilm/Arte

Lausbubengeschichten

Wie berühmt der Schriftsteller, Journalist und Satiriker Ludwig Thoma vor 1914 in linksliberalen Kreisen war, kann man sich heute kaum mehr vorstellen. Er galt als Urviech und legte sich mit den Mächtigen seiner Zeit an. Doch kaum begann der Krieg, kam seine patriotische Seele zum Vorschein, später dann der ungebremste, unglaublich primitive Hass auf Juden und Linke. Die Verfilmung seiner klassischen Jugendgeschichten lohnt trotzdem. BRD 1964.

BR, Sa., 20.15

Atatürk

Gerade erzählen uns sogenannte Integrationsexperten mal wieder, wie das laufen muss mit den Religiösen: von oben nach unten, streng usw. Dass diese gewalttätige Art des Laizismus direkt zu den Erdogans dieser Welt führt, blendet man gern aus.

Arte, Sa., 21.45

Liesl Karlstadt und Karl Valentin

Das einzige Genie, das Bayern hervorgebracht hat – wenn man nicht Mozart als Bayern zählen will (und Brecht als Schwaben den Nachbarn überlässt). Dabei waren Valentins Eltern zugereiste – Sachsen! Liesl Karlstadt ist die tragische Geschichte einer großen Künstlerin; aber so ist das, wenn man wirklich etwas will im Leben. D 2008. Mit Johannes Herrschmann (Karl Valentin), Hannah Herzsprung (Liesl Karlstadt, bis 40 Jahre). Regie: Jo Baier.

BR Fernsehen, Sa., 23.30

Terra X: Exodus?

Eine Geschichte der Juden in Europa (Folge 1 von 2 )

Christopher Clark, ein Historiker von zweifelhaftem Ruf, begibt sich auf eine Suche nach den Spuren jüdischer Geschichte – von ihrem Ursprung zu den Zentren jüdischen Lebens in Europa. Die Reise beginnt in Jerusalem: wo es heute Präsidenten vom äußersten rechten Rand auch wieder verstärkt hinzieht.

ZDF, So., 19.30

Verwüstet, zerstört, entrechtet: Das Novemberpogrom 1938

Der Schauspieler Günter Lamprecht war Sohn eines SA-Mannes. Ein Schulfreund stiftete ihn an, mit ihm das Geschäft eines Tabakhändlers in der Nachbarschaft zu plündern. Erst nach dem Krieg realisierte Lamprecht, in welch kranker Erwachsenenwelt er aufwuchs. Georg Stefan Troller erzählt, wie seine behütete Welt als 17jähriger jüdischer Schüler in Wien aus den Fugen geriet. Sein Vater wurde verschleppt, die Wohnung von Nachbarn geplündert. Kurz darauf war Troller zur Flucht gezwungen. Kann schnell gehen.

ZDF, So., 23.45