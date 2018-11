Realität verwässert

Zu jW vom 20./21.10: »Rassismus ist keine ­Alternative«

Jahrgang 1951 und in der DDR sozialisiert, werde ich das Gefühl nicht los, dass die 240.000, die am 13. Oktober in Berlin unter dem Motto »Unteilbar« demonstriert haben, benutzt worden sind. Denn sie legitimieren das System! Ihr Autor schreibt: »Berlin bleibt bunt«, und die Überschrift des Beitrags lautet: »Rassismus ist keine Alternative«. Ausgangspunkt ist offensichtlich ein erhaltenswerter Zustand, ein buntes Berlin, und die offene Frage lautet, wie denn der bekämpfte Rassismus überhaupt als Alternative erscheinen kann. Der drittgrößte Rüstungsexporteur der Welt wird so als eine weltoffene Oase dargestellt, in der schon alles gut ist und die darüber hinaus (selbstverständlich) auch frei von Rassismus sei. Aber das Gegenteil ist doch der Fall! Aufgebaut und auf den Weg gebracht von Altnazis aller Couleur, regiert von beispiellosem Lobbyismus, wie die Vorgänge um den Dieselskandal zeigen, (…) haben wir es doch mit einem Gemeinwesen zu tun, in dem durchaus Grundsätzliches nicht zum besten steht. Wie anders als Rassismus kann es denn genannt werden, wenn es z. B. in einem Unternehmen vier Kategorien Lohnempfänger (Beispiel Kraftfahrer) gleicher Beschäftigung gibt, Deutsche aus West, Deutsche aus Ost, Ausländer aus EU und Ausländer aus Nicht-EU! (…) Und wenn gegen Hass demonstriert wird, dann sehe ich mich in meinem Recht beeinträchtigt, auch hassen zu dürfen. Ja, es gibt Menschen, Dinge und Verhältnisse, die ich hasse, Kriegstreiber oder als Eigenschaft die Gier mancher Menschen, immer mehr besitzen zu wollen. Will sagen, mit solchen undifferenziert formulierten Allgemeinplätzen wie in den Aufrufen von »Unteilbar« werden die Probleme unserer Gesellschaft wie der Welt verwässert und das Geschäft des Großkapitals besorgt. Und was besonders auffällt, »Unteilbar« kommt als Reaktion auf »Aufstehen« von Sahra Wagenknecht genau in dem Moment, wo die Massenwirksamkeit dieser Bewegung einzusetzen beginnt. Kein Wunder, dass dann sogar der Außenminister diese Demo unterstützt.

Jürgen Keller, Schmölln

Krisenverwaltungselite

Zu jW vom 31.10.: »Dämmerung in Brasilien«

Der ehemalige Präsident Lula wurde im April 2018 ohne jeden stichhaltigen Beweis verhaftet, als sein haushoher Sieg bei den Präsidentschaftswahlen trotz jahrelanger Hetz- und Hexenjagd durch die Konzernmedien bereits klar absehbar war. (…) Ich gehe jetzt nicht näher auf die leider allgemein verbreitete Fehldarstellung ein, bei dem, was seit dem Putsch gegen Dilma Rousseff in Brasilien abläuft, handele es sich »zumindest formal« um Demokratie. Die zunehmend faschistoide Diktatur ist seit Jahren im Aufbau, und im Zuge der Wahl sind für alle, die nicht mit Blindheit geschlagen sind, die letzten Masken und Hüllen angeblicher »Demokratie« gefallen. Das Versagen der gesamten PT-, aber auch anderer aktuell wahrnehmbarer »linker« Führungen bestand und besteht gerade darin, selbst immer wieder das Loblied auf die angebliche »Demokratie«, den »Rechtsstaat« und »die Institutionen« gesungen bzw. Illusionen über diese verbreitet zu haben und weiterhin zu verbreiten. In aller Schärfe zeigt sich erneut: Eine durch und durch system- und staatstreue (Pseudo-)Linke, die in erster Linie die bessere kapitalistische (Krisenverwaltungs-)Elite sein will (…), hat den Fake-»Anti-System«-Inszenierungen des neuen Faschismus nichts entgegenzusetzen und kann die Arbeiter, die Armen, überflüssig Gemachten und Unterdrückten nur in eine Katastrophe führen.

Sascha Reinhard Schlamp, per E-Mail

Abschied vom Rechtsstaat

Zu jW vom 1.11.: »Karlsruhe prüft Hungerstrafen«

Wie viele Jahre mussten die bedrängten Menschen am unteren Ende der sozialen Rangfolge der Republik nun schon auf eine richterliche Würdigung ihrer desaströsen Lage warten? Allein dieser Umstand lässt die Hoffnung auf ein gerechtes Urteil schwinden. Dabei sollte eigentlich jedem Bürger mit einem Mindestmaß an Rechtsempfinden klar sein, dass im »Hartz-IV-Gefängnis«, dessen Wände aus einer entwürdigenden Fremdbestimmung gemauert sind, etliche Grundrechte auf drastische Weise missachtet werden. Betrachtet man die Umgehensweise des Staates mit »Cum-Ex«-Schwindlern, Steuerhinterziehern, betrügerischen Großunternehmen und Profiteuren von Großprojekten, bei denen die Kosten explodieren, so wird der Verlust von Rechtskultur überdeutlich. Der Hartz-IV-Bezieher, der ein 50-Euro-Geschenk von der Oma nicht meldet, wird als Betrüger dargestellt und in schwerste Existenznot sanktioniert, während kriminelle Elemente, die das Gemeinwesen um Millionen oder gar Milliarden betrügen, gewöhnlich überhaupt keine Bestrafung zu erwarten haben. Es ist ein fataler Niedergang des Rechtsstaates, dass sich das Rechtsempfinden in Politik, Verwaltung und Medien immer hemmungsloser dem Sieger-Verlierer-Prinzip der Marktwirtschaft anpasst.

Andreas Golisch, per E-Mail

Aus Geschichte lernen

Zu jW vom 1.11.: »Es bleibt Ausbeutung«

Aus den Wahlklatschen gäbe es für die SPD einen klaren Ausweg: vor dem nächsten Rechtsabbiegen heftig links blinken. Also: in der Groko soziale Forderungen stellen und bei Ablehnung durch die Union aus der Groko ausscheiden. Das hat die Partei in ihrer Geschichte schon einmal durchexerziert: 1928 führte sie einen Wahlkampf mit der Losung: »Kinderspeisung statt Panzerkreuzerbau!« Damit steigerte sie ihren Stimmenanteil von 26 auf fast 30 Prozent. Damit traten die Sozialdemokraten in eine Koalitionsregierung ein. Das Ende vom Lied war dann aber wieder typisch SPD: In der Regierung verzichtete sie auf die Kinderspeisung und stimmte dem Panzerkreuzerbau zu. Bei der nächsten Wahl 1930 landete sie dann bei 24,5 Prozent. Wie gewonnen, so zerronnen! Noch weitere neun Jahre später nahmen diese Kreuzer an Hitlers Weltkrieg teil. Viele Sozialdemokraten, die ’28 das Regierungsprogramm beschlossen hatten, saßen da im Exil, im KZ oder waren umgebracht. (…)

Fritz Dittmar, Hamburg