An die Kinder denken

Am Freitag haben zahlreiche Kinder in Berlin demonstriert. Auf der Route durch den Bergmannkiez bis zum Marheinekeplatz im Stadtteil Kreuzberg lärmten die circa 60 Kinder der Einrichtung »Gelbe Villa« und einige erwachsene Begleitpersonen. Sie forderten die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz der Bundesrepublik. Soziale, gerechte und nachhaltige Bildung nehme, so die politische Botschaft, den gleichen Rang ein wie genug Zeit zur freien Gestaltung, sichere Wege, Schutz vor Gewalt, vor Mobbing oder vor Armut. (jW)