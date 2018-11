In der Nische

Ein Plakat aus besseren Tagen? Bei der Nationalratswahl am 25.11.1945 gewann die KPÖ entgegen optimischen Erwartungen nur magere vier Mandate Foto: KPÖ

I.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts blickten Arbeitende aller Länder respektvoll nach Berlin und Wien. Die mächtigen sozialdemokratischen Parteien des Deutschen Reiches und der Habsburgermonarchie galten als Leitsterne der Zweiten Internationale, ihre führenden Gestalten wie August Bebel und Victor Adler wurden nahezu verehrt. Doch 1914 war plötzlich alles anders. Die Nachfolger von Bebel schlossen mit dem bürgerlichen Gegner einen »Burgfrieden« und votierten im Reichstag einstimmig für Kriegskredite. Dass den Österreichern dieser »Sündenfall« erspart blieb, lag lediglich daran, dass in Wien das Parlament schon sistiert war. Doch auch so diskreditierten sich die Sozialdemokraten nachhaltig. Friedrich Austerlitz, Chefredakteur der Arbeiter-Zeitung, schrieb imperialismustrunken vom »Tag der deutschen Nation« und Karl Leuthner, außenpolitischer Sprecher der Partei, machte sich unverhohlen über die barbarischen Slawen lustig, deren Sprache kein »Kulturmensch« auszusprechen vermöge. Vergessen waren Internationalismus, Sozialismus und Revolution. Kriegsgeheul, strammer Marsch und die Erfüllung patriotischer Bürgerpflicht kennzeichneten die Parteiführungen von SPD und SPÖ – ebenso übrigens wie ihre Schwesterparteien in Belgien, Frankreich, den Niederlanden und anderswo. Nur ein kleines Häuflein prinzipienfester Revolutionäre blieb den Lehren von Marx und Engels in dieser finstren Stunde treu. Dazu gehörten auch einige Deutsche, die sich alsbald um Karl Liebknecht scharten. So entstand die Gruppe »Spartakus« und bald auch die Unabhängige SPD, die sich vom Kriegskurs der »Mehrheits-Sozialdemokraten« abwandte.

In Österreich aber tat sich nichts von alledem. Zwar äußerte hier und dort der eine oder die andere Kritik am politischen Weg des Vorstands, doch zur Bildung einer eigenen Fraktion – von einer eigenen Partei gar nicht erst zu reden – raffte sich niemand auf. Friedrich Adler, Sohn des greisen Parteiführers, verzweifelte ob dieser Situation und fühlte sich am 21. Oktober 1916 dazu berufen, den kaiserlichen Ministerpräsidenten zu erschießen, erklärend, dass in Zeiten allgemeinen Sterbens Mord kein Privileg der bürgerlichen Klasse sein dürfe.

Wenn Adler junior jedoch geglaubt haben mochte, mit seiner Tat das österreichische Proletariat aufzurütteln, sah er sich getäuscht. Erst die katastrophale Versorgungslage, kombiniert mit den ersten Nachrichten von der Revolution in Russland, sorgte ab Januar 1918 für eine deutliche Radikalisierung innerhalb der österreichischen Arbeiterschaft.

Allerdings war es nur ein versprengtes Häuflein von kaum 50 Personen, das sich am 3. November 1918 in den Eichensälen in Wien-Favoriten versammelte, um die »Kommunistische Partei Deutsch-Österreichs« zu gründen. Die Aktivisten waren gleich an mehreren Fronten gescheitert: Weder war es ihnen gelungen, Friedrich Adler oder sonst einen prominenten Vertreter der alten Partei auf ihre Seite zu ziehen, noch waren alle linksradikalen Kleingruppen zu diesem Schritt bereit. Der ehemalige Jungsozialist Franz Koritschoner blieb mit seiner Fraktion der Parteigründung ebenso fern wie die »Revolutionären Sozialisten«, die sich um den Schriftsteller und Journalisten Egon Erwin Kisch und den charismatischen Leo Rothziegel versammelt hatten. Beiden Gruppierungen kam die Gründung zu früh.

Dennoch schlossen sie sich zu Beginn des Folgejahres der jungen Partei an, die in einem Wiener Vorstadtgasthaus am 9. Februar 1919 ihren ersten Parteitag abhielt, auf dem 42 Delegierte, die – vorgeblich – 3.000 Mitglieder vertraten, die weitere Vorgangsweise diskutierten. Ein eigenes Zentralorgan, das wenig später den Titel Rote Fahne bekommen sollte, wurde ins Leben gerufen und die gesamtdeutsche Revolution beschworen, deren Sieg, zumal angesichts der sich abzeichnenden Entwicklungen in München, in Griffweite zu liegen schien.

Der erste Parteiobmann, Karl Steinhardt, reiste nur wenig später nach Moskau ab, um dort für die Gründung der Dritten Internationale einzutreten und sich bei dieser Gelegenheit von Lenin sagen zu lassen, dass der Boykott der Wahlen zum neuen österreichischen Parlament eine Form des »linken Radikalismus« sei, die überwunden werden müsse.

Vorerst jedoch schien es, als könnte Österreich wie Räterussland die Zwischenphase einer bürgerlichen Republik überspringen. Die Partei wuchs in atemberaubender Geschwindigkeit, im April 1919 verfügte sie bereits über 40.000 Mitglieder, die von ihrer Führung nicht weniger als die erfolgreiche Machtergreifung nach dem Beispiel der Räterepubliken in Bayern und Ungarn forderten. Die bürgerlichen Machthaber mussten all ihre Kräfte anspannen, um der revolutionären Flut Herr zu werden, und sie wären wohl in ihrem Bemühen gescheitert, hätte sich nicht die Führung der Sozialdemokratie an ihre Seite gestellt und die linke Bewegung mit verbalradikaler Rhetorik bei gleichzeitiger konterrevolutionärer Praxis gezähmt.

Dazu kam, dass die Obrigkeit zwei große Manifestationen der KPÖ im April und im Juni 1919 gewaltsam unterdrückte, was der jungen Partei auch personell großen Schaden zufügte. Als sich die verbliebenen Funktionäre im Dezember 1919 zu ihrem 3. Parteitag versammelten, mussten sie sich eingestehen, dass von der revolutionären Welle ein Jahr zuvor kaum etwas geblieben war.

II.

Es folgten die Mühen der Ebene. Die KPÖ wurde bei Wahlen praktisch nicht wahrgenommen, hatte kaum Einfluss auf die Gewerkschaftsarbeit oder die konkrete Politik in den Ländern und Gemeinden. Um so mehr beschäftigte sie sich mit sich selbst, Fraktionskämpfe kennzeichneten die nächsten Jahre. Drei Aktivisten prägten die Frühphase der Partei. Josef Frey, der Ende der 20er Jahre Leo Trotzkis Sprachrohr in Österreich werden sollte, hing weiterhin der Idee einer gesamtdeutschen Revolution an und begriff die KPÖ als integralen Bestandteil der KPD. Franz Koritschoner hingegen sah die Zukunft der österreichischen kommunistischen Bewegung in einer engen Zusammenarbeit mit den Schwestergruppierungen in den Nachfolgestaaten der ehemaligen Monarchie, während Karl Tomann zwischen den beiden Gruppen hin und her lavierte, einmal der einen, dann wieder der anderen Seite beipflichtend.

Die Kommunistische Internationale griff schließlich in die österreichischen Querelen ein und schuf 1924/25 ein streng »bolschewistisches« Führungskollektiv, womit die KPÖ endgültig auf die stalinsche Linie gebracht wurde. Frey wurde frühzeitig, Tomann etwas später ausgeschlossen, Koritschoner nach Moskau beordert, wo er Opfer der stalinistischen Säuberungen werden sollte (im Zuge des »Hitler-Stalin-Pakts« lieferte die UdSSR ihn an die Nazis aus, die ihn in einem KZ ermordeten). Die KPÖ stand nun unter der Führung von Johann Koplenig, der die Partei 41 Jahre lang leiten sollte.

In Ermangelung einer realen Verankerung innerhalb der Arbeiterschaft konzentrierte sich die KPÖ auf gesellschaftliche Randgruppen, organisierte Komitees von Arbeitslosen und bemühte sich, den Verbalradikalismus der »austromarxistischen« Sozialdemokratie zu übertreffen. Eine reale Gefahr für den bürgerlichen Staat stellten jedoch beide Parteien spätestens ab 1923 nicht mehr dar.

Statt dessen sah man sich nur allzu schnell gezwungen, einen antifaschistischen Abwehrkampf zu führen. Und genau dieser führte die KPÖ zu ihrer wohl herausragendsten theoretischen Leistung: der ideologischen Begründung der Existenz einer eigenen österreichischen Nation. Alfred Klahr legte auf Basis von Stalins Schrift »Marxismus und nationale Frage« dar, dass Österreich zum Zeitpunkt der Bildung der deutschen Nation bereits aus diesem Prozess ausgeschieden war und demnach eine eigene Nation konstituiert habe. Mit diesem Postulat gelang es der KPÖ, ganz gemäß den Vorgaben der Komintern zur Bildung von Volksfronten, einen eigenen nationalen Abwehrkampf gegen den Nazismus unter Einschluss bürgerlicher Elemente zu führen.

III.

Die Bourgeoisie in Österreich räumte 1933/34 endgültig mit allen demokratischen Freiheiten auf, die Sozialdemokratie erwies sich dabei als Koloss auf tönernen Füßen und ließ die Arbeiter, die im Februar 1934 mit der Waffe in der Hand die Errungenschaften der Demokratie verteidigten, nachgerade sträflich im Stich. Diese Tatsache führte zu der bemerkenswerten Entwicklung, dass die KPÖ in der Illegalität zur Massenpartei wurde, traten doch zahlreiche linke Sozialdemokraten zu den Kommunisten über.

Und die KPÖ setzte im Gegensatz zu sozialdemokratischen Gruppen den Widerstand auch nach der Okkupation Österreichs durch die Nazis fort. Sie leistete einen hohen Blutzoll, und es ist keinesfalls übertrieben zu behaupten, dass die Kommunistinnen und Kommunisten jenen Beitrag zur Befreiung Österreichs leisteten, den die Alliierten in ihrer Moskauer Erklärung 1943 von Österreich forderten, um als Opfer des Nazismus anerkannt werden zu können. Vor allem in Kärnten, in den Reihen der dortigen slowenischen Minderheit, bildeten Kommunisten in enger Kooperation mit den Aktivisten der jugoslawischen KP Partisaneneinheiten, die mit Fortdauer des Krieges immer mehr deutsche Truppen banden und diesen auch immer wieder empfindliche Niederlagen beibrachten. Gegen Kriegsende entsandte das Politbüro der KPÖ zwei ihrer führenden Vertreter nach Jugoslawien, um dort den Aufbau eigener österreichischer Bataillone im Kampf gegen den Hitlerfaschismus voranzutreiben. Gemeinsam mit den Partisanen Josip Broz Titos befreiten Kämpfer dieser Bataillone schließlich Südkärnten und die dortige Landeshauptstadt Klagenfurt.

Ostösterreich hingegen wurde von der Roten Armee befreit, und bereits im April 1945, als in Berlin noch gekämpft wurde, konstituierte sich eine österreichische Regierung, die zu je einem Drittel von Vertretern der Bürgerlichen, der Sozialdemokraten und der Kommunisten gebildet wurde. Johann Koplenig war eigens aus dem Moskauer Exil eingeflogen worden, um in dieser neuen Regierung den Vizekanzler unter Karl Renner zu stellen. Dazu erhielt die KPÖ wichtige Ämter wie das Innen-, das Unterrichts- sowie das Sozialministerium.

In jenen Tagen war die KPÖ überaus optimistisch. Sie ging davon aus, gleich ihren Schwesterparteien in der Tschechoslowakei, Polen oder Jugoslawien eher kurzfristig die ganze Macht übernehmen und Österreich nach kommunistischen Vorstellungen umwandeln zu können. Mit breiter Brust ging man in die Parlamentswahlen vom November 1945, rechnete man doch damit, nur unwesentlich weniger Stimmen als die anderen beiden Parteien zu erhalten.

Um so größer war der Schock, als man gerade einmal fünf Prozent erhielt und sich mit mickrigen vier Mandaten bescheiden musste. Nur dem Umstand, dass sowjetische Truppen nach wie vor im Lande waren und als konkreter politischer Faktor angesehen werden mussten, war es geschuldet, dass die KPÖ auch weiterhin der Regierung angehören durfte, wenn auch nur mit einem einzigen Minister, dem die Verantwortung für die Energiewirtschaft übertragen wurde. Real aber war die KPÖ bereits zu diesem Zeitpunkt geschlagen. Zwar unternahm sie bis etwa 1950 mehrere Versuche, die weitere politische Entwicklung in ihrem Sinne zu beeinflussen, doch spätestens mit der Niederringung der sogenannten Oktoberstreiks 1950, als sich die Arbeiterschaft weit über die engen politischen Grenzen der KPÖ hinaus gegen die einseitigen Belastungen der Werktätigen durch steigende Preise wehrte, war die Partei in der politischen Bedeutungslosigkeit angekommen. Als nach dem Abschluss des Staatsvertrages 1955, durch den Österreich wieder seine volle Souveränität zurückerhielt, sowjetische Soldaten das Land verließen, verlor die KPÖ bei der unmittelbar darauf folgenden Wahl weiter an Stimmen, um schließlich 1959 sang- und klanglos von der politischen Bühne zu verschwinden, ohne dass es seitens der Herrschenden antidemokratischer Maßnahmen wie in Deutschland bedurft hätte.

IV.

Noch bis zu den Ereignissen rund um den Prager Frühling war die KPÖ in einigen Landtagen vertreten, versuchte sogar, ab Mitte der 60er Jahre einen Weg der personellen Erneuerung einzuschlagen, doch verließen zahlreiche Funktionäre und Mitglieder die Partei, als diese die Intervention in Prag guthieß. Ohne öffentliche Ämter und mit einer dramatisch gesunkenen und zudem zunehmend überalterten Mitgliedschaft überlebte die KPÖ nur, weil sie von den Staaten des realen Sozialismus großzügig gefördert wurde. Nicht wenige Kritiker vermuteten in der KPÖ der 70er und 80er Jahre des 20. Jahrhunderts weit eher ein Wirtschaftsunternehmen denn eine reale politische Partei.

Um ihrer politischen Isolation zu entkommen, bemühte sich die KPÖ vermehrt um »Bündnispolitik«, wobei sie vor allem in der Friedens-, in der Frauen- und in der Antifafrage wertvolle Arbeit leistete, ohne dass dies von der Arbeiterschaft des Landes entsprechend gewürdigt worden wäre. Bei Wahlen errang die KPÖ selten mehr als ein Prozent der Wählerstimmen, und selbst auf der kommunalen Ebene blieben KP-Mandate einsame Ausnahmen im politischen Alltag.

Mit der Implosion der Volksdemokratien stand plötzlich auch die KPÖ vor dem endgültigen Abgrund. Sie konnte ihr umfangreiches Pressewesen nicht länger finanzieren und musste auch den – im Verhältnis zu den Mitgliederzahlen doch recht aufgeblähten – Apparat an hauptamtlichen Mitarbeitern drastisch abbauen. Schließlich sah sie sich sogar gezwungen, ihre altehrwürdige Zen­trale am Wiener Höchstädtplatz zu veräußern, um dem ökonomischen Bankrott zu entgehen.

Parallel zu diesen wirtschaftlichen Turbulenzen stürzte die Partei in nachhaltige inhaltliche Konfusion. Ein Teil des Aktivs redete der offensiven Abkehr vom Marxismus-Leninismus das Wort und sah die Zukunft der Bewegung in einer Art linker Sozialdemokratie, während andere eine Rückkehr zur rigiden und doktrinären Orthodoxie befürworteten, meinend, es sei gerade die Abwendung von den alten Lehren gewesen, in deren Folge die Sowjetunion untergegangen sei. In den fruchtlosen Auseinandersetzungen behielt bald der eine, dann wieder der andere Flügel die Oberhand, aber die KPÖ war endgültig dort angelangt, wo sie sich Mitte der 20er Jahre schon einmal befunden hatte: im politischen Nirwana.

V.

Die einzige Ausnahme bildete die steirische Landesorganisation, die sich mehr und mehr als konsequenter Anwalt der Interessen der Unterprivilegierten zu profilieren verstand. Zwar hatte – und hat – die Politik der KPÖ Graz und der KPÖ Steiermark wenig mit revolutionärer Aktion zu tun, doch präsentieren sich die dortigen Kommunistinnen und Kommunisten mittlerweile als einzig relevante linke Kraft in Österreich, nehmen sie doch erfolgreich jene Rolle ein, die gewöhnlich der Sozialdemokratie zukam. Durch diese konzertierte Interessenpolitik gelang der KP Steiermark 2005 der Wiedereinzug in den Landtag, wo die Partei seitdem ohne Unterbrechung wirkt. Noch bemerkenswerter sind die Resultate in der Landeshauptstadt Graz, wo 2003 gut 20 Prozent der Stimmen auf die KPÖ entfielen. 2012 wurde die Sektion Graz mit 19,9 Prozent zweitstärkste Kraft im Gemeinderat und stellte mit Elke Kahr von Juni 2016 bis April 2017 sogar die Vizebürgermeisterin. Bei der bislang letzten Gemeinderatswahl 2017 konnte die Partei den Stimmenanteil noch einmal auf nunmehr 20,4 Prozent steigern.

Von solchen Ergebnissen kann die übrige KPÖ nur träumen. Dies liegt einerseits daran, dass ihre politische Führung – insbesondere der Parteiobmann Mirko Messner – in jeder Hinsicht ungeeignet für konkrete Politik ist, sie andererseits nie aus ihrer mittlerweile selbst gewählten Isolation herausgefunden hat. Zwar betont die KPÖ bei jeder Gelegenheit, sie trete für politische Bündnisse im linken Spektrum ein, real verunmöglicht sie mit fragwürdigen politischen Alleingängen stets aufs neue das Entstehen einer wirklichen linken Kraft in Österreich. Vor allem das Projekt »Anders« (je nach Wahlebene »Wien anders«, »Europa anders«, »Österreich anders«) ist eine politische Totgeburt, da die KPÖ den Zusammenschluss mit wirklichen anderen Linken peinlich vermeidet und sich statt dessen unbedarfte Trittbrettfahrer ins Boot holt, die inhaltlich nichts zu bieten haben und daher auch keinerlei Ergebnisse – weder an der Wahlurne noch in der konkreten Politik – erzielen.

In diesem Licht mag es der größte politische Erfolg der KPÖ in ihrer nun hundertjährigen Geschichte sein, dass sie als Partei, zumal unter diesem traditionsreichen Namen, immer noch existiert. Will sie aber mehr sein als ein Ausstellungsstück im virtuellen Museum österreichischer Besonderheiten, muss sie sich dazu durchringen, endlich wieder Politik für die Massen zu machen und federführend in einem Bündnis aus linken Sozialdemokraten, die in der SPÖ keine Heimat mehr sehen, aus ernüchterten Ex-Grünen und freien Linken den Kampf für eine sozialistische Alternative zu Ausbeutung und Devastierung aufnehmen.