Nicht zimperlich

Bundeskanzlerin Merkel legt Blumen am Denkmal der »Himmlischen Hundertschaft« auf dem Maidan-Platz in Kiew nieder – und ehrt damit zugleich Faschisten (1.11.2018) Foto: Kay Nietfeld/dpa

Während die NATO seit letzter Woche im Norden Europas mit einem riesigen Manöver Russland provoziert und allein die Bundeswehr etwa ein Fünftel der beteiligten Soldaten stellt, reist Angela Merkel, die Bundeskanzlerin auf Abruf, in die Ukraine. Innerhalb weniger Tage also die nächste außenpolitische Aktion Berlins, die in Moskau mit begründeter Skepsis betrachtet werden dürfte. In der Ukraine trifft Merkel Petro Poroschenko, einen Präsidenten auf Abruf. Mit ihrem Besuch in Kiew verfolgt die Kanzlerin das Ziel, den Einfluss der deutschen Politik und die Interessen deutschen Kapitals in der seit 2014 prowestlich gewendeten Ukraine zu sichern. Das »Engagement« der Bundesregierung unter Merkel beim damals von außen geförderten Regimewechsel soll nicht umsonst gewesen sein. Allerdings spielt die deutsch dominierte EU im Land am Dnjepr nur die zweite Geige. Denn ohne Zustimmung der US-Vertreter in Kiew geht nichts in der ukrainischen Innen- wie Außenpolitik.

Das Marionettenregime von Poroschenko ist politisch am Ende. Angesagt ist allein die Stabilisierung einer antirussisch ausgerichteten Ukraine. Das ist um so schwieriger, als die Ukraine ökonomisch weit schlechter dasteht als vor dem »Euromaidan«-Putsch. Dazu trägt nicht nur die manisch russophobe Politik Kiews bei, die es darauf anlegt, die jahrhundertealten auch ökonomischen Bindungen zwischen Ukrainern und Russen zu kappen. Zudem schlagen das EU-Assoziierungsabkommen und die IWF-Kürzungs- und Privatisierungsdiktate voll durch. Die Ukraine musste ihren Markt für EU-Produkte öffnen, mit den üblichen Folgen. Das wachsende Elend zwingt Millionen Ukrainer in die Arbeitsmigration – auch in die EU. Das ist durchaus gewollt. Die weitverbreitete Korruption war vor fünf Jahren ein Anlass für die Maidan-Demonstrationen. Doch unter dem Regime des »Schokoladenkönigs« Poroschenko, der sich allen Ankündigungen zum Trotz nicht von seinen Unternehmensanteilen trennte, nahm die Korruption bis dahin ungeahnte Ausmaße an. So ist die Unzufriedenheit mit der Oligarchenherrschaft in der Ukraine größer denn je. Hinzu kommt der zermürbende und alle Ressourcen des Landes überfordernde Krieg Kiews gegen die eigene Bevölkerung im Donbass. Ohne westliche Waffenlieferungen, Militärausbilder und Finanztransfers wäre Kiew dazu nie in der Lage.

Innenpolitisch können sich Poroschenko und sein Premier Grojsman nur halten, indem sie jegliche Opposition gegen ihr Regime unterdrücken. Der Terror ist seit 2014 ihr Herrschaftsinstrument. Um so bezeichnender, dass Merkel sich auch mit dem Faschisten und Parlamentspräsidenten Andrij Parubij treffen will, dem »Kommandanten des Maidan«. In der Verfolgung ihrer geopolitischen Interessen ist die angeblich »wertebasierte« Berliner Außenpolitik regelmäßig nicht zimperlich, wie die Kooperation mit Faschisten (Ukrai­ne) oder Islamisten (Syrien) zeigt.