Wes Brot ich ess’

Spurensicherung: Türkische Ermittler vor der Residenz des Generalkonsuls Saudi-Arabiens in Istanbul Foto: Osman Orsal/REUTERS

Die Affäre Dschamal Chaschukdschi (englisch Jamal Khashoggi) hat das Regime Saudi-Arabiens als ein mörderisches entlarvt. Doch die Berichterstattung zu diesem Thema wirft kein gutes Licht auf Medien der Großregion. Saudi-Arabien gegenüber waren sie sehr wohlwollend. Das liegt unter anderem daran, dass die Golfmonarchie an vielen Medienhäusern in Nordafrika und dem Mittleren Osten Anteile hat. Zudem steckt hinter unzähligen Werbekunden direkt oder indirekt saudisches Geld.

Die Finanzkraft des neben Russland und den USA größten Ölförderstaates der Welt gibt den Herrschern in Riad eine gewaltige Macht in die Hand. Damit kann das Regime die Medien in der Region zu seinen Gunsten beeinflussen. So ist es kein Wunder, dass die meisten Zeitungen und Fernsehsender im genannten Mordfall Riad die Stange halten. Von Anfang an folgten sie der offiziellen Linie. »Oder sie woben alternative Szenarien eines gemeinsamen Komplotts der Erzrivalen von Saudi-Arabien, Katar und der Türkei, um das Königreich zu destabilisieren«, schrieb die Nachrichtenagentur AP am vergangenen Donnerstag.

Große Ausnahme ist Al-Dschasira. Der Sender berichtete praktisch rund um die Uhr. »Offensichtlich haben die türkischen Behörden das katarische Netzwerk ausgesucht, um täglich neue, sensationelle Informationsbröckchen« zu vermitteln, kommentierte die israelische Tageszeitung Haaretz am 22. Oktober. »Al-Dschasira war der erste Kanal, der Fotos der Mörder zeigte, die Chaschukdschi zerstückelten, der wusste, wie sie anreisten und was sie taten.« Das meiste, was dort vermeldet wurde, stellte sich im nachhinein als wahr heraus oder war doch zumindest sehr nahe daran.

Al-Dschasira muss die Macht der Saudis und deren Petrodollar nicht fürchten – der Sender hat im Herrscherhaus von Katar selbst einen zahlungskräftigen Financier. Deshalb ist die Berichterstattung auch mit Vorsicht zu genießen und vor dem Hintergrund der innen- und außenpolitischen Interessen des Emirats zu bewerten. Al-Dschasira wird investigativ nur dann tätig, wenn sich die Recherchen nicht gegen die eigenen Herrscher richten. Saudi-Arabien allerdings gilt spätestens seit der von Riad inszenierten Blockade Katars als Feind.

Im besonderen Fall Chaschukdschi spielt auch die vielfach unterstellte Nähe des Journalisten zu den Muslimbrüdern eine Rolle, die von Katar finanziell unterstützt werden. Al-Dschasira räumt der Sekte, die in der ganzen arabischen Welt Ableger hat, viel Platz ein, egal ob es sich um die ägyptische Sektion oder um die palästinensische Hamas handelt.

In der Causa Chaschukdschi jedenfalls lief der Sender zur Höchstform auf und bewies einmal mehr, warum die Saudis diesen unbedingt eliminieren wollen. Im Sommer 2017 brach Riad im Bündnis mit Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten deshalb sogar einen kriegsähnlichen Streit mit dem kleinen Nachbarn vom Zaun, der zu einer bis heute bestehenden totalen Landblockade des Emirats führte. Solange Katar den verhassten Sender nicht schließt, soll das Embargo bestehen bleiben.

In dieser Situation übernahm die Türkei die Versorgung des Emirats, womit sich für die regionalen Medien, die Saudi-Arabien freundlich gegenüberstehen, der Kreis der »Verschwörer« schließt: Ankara, Katar und Al-Dschasira wollten demnach dem (ach so beliebten) Kronprinzen Mohammed bin Salman schaden und dessen Ansehen als »Reformer« beschmutzen.

Die staatlich gelenkten Medien in Saudi-Arabien versuchen dem Sender das Etikett anzuhängen, Verräterin an der arabischen Sache zu sein. »Dem Westen ist es egal, ob die kontroversen Berichte richtig sind oder nicht – solange sie dazu benutzt werden können, die Araber und die Muslime der Brutalität und der Barbarei anzuklagen«, zitiert Al-Dschasira aus einem Kommentar. In diesem Zusammenhang sind auch die türkischen Zeitungen und Fernsehsender in den Fokus der saudischen Wut geraten. Diese seien Handlanger des Senders und damit von Katar.

Der Mord in Istanbul und vor allem die barbarischen Umstände verfehlen unterdessen nicht ihre Wirkung auf die Gemeinde der saudischen Exilanten. Es komme jetzt auf die internationalen Reaktionen an. »Wenn sie nicht zur Rechenschaft gezogen werden, werden sie weitermachen«, sagte Ghanem Al-Masarir am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Der 38jährige betreibt auf Youtube einen arabischen Satirekanal, der teilweise über vier Millionen Klicks generiert. Seine Fans lieben es, wenn Al-Masarir in seiner »Ghanem-Show« das Königshaus veräppelt. Sein Heimatland Saudi-Arabien hat er längst verlassen und lebt mittlerweile in London. Es gebe eine Menge Dissidenten, die jetzt »Angst haben, ihre Häuser zu verlassen«, erzählt Al-Masarir bei AFP. Er sei vor einigen Wochen selbst von zwei Saudiarabern auf offener Straße verprügelt worden. Am Tag, mitten in der City. Niemand aus seinem Bekanntenkreis würde im Moment in eine diplomatische Vertretung der Saudis gehen. Er habe unlängst eine Aufforderung der Botschaft bekommen, seinen Pass zu verlängern. Der ist er nicht nachgekommen. Sicher ist sicher.