Nachschlag: Merzmania

Friedrich Merz am Mittwoch in Berlin Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Sie trommeln für Friedrich Merz, der Angela Merkel an der CDU-Spitze beerben will. Schon morgens, während des Aufwachens, drückt einem Inforadio die Werbung für den Lobbyisten in Gestalt eines Interviews mit Wolfgang Bosbach ins Ohr. Merz könne »das Publikum mitreißen«, behauptet der frühere CDU-Bundestagsabgeordneten am Mittwoch morgen um 7.25 Uhr, und der Sender wiederholt das alle 20 Minuten in seinen Nachrichten. Bei Spiegel online verkünden sie bereits am Dienstag nachmittag als Ergebnis einer selbstgemachten Umfrage, dass eine Mehrheit Friedrich Merz als Merkel-Nachfolger haben wolle. Als seriöse Stimme der Vernunft bleibt da mal wieder nur die »Heute-Show« des ZDF. Auf Twitter reagieren die Macher auf das Hamburger Nachrichtenmagazin: »Heute-Show-Umfrage: Mehrheit weiß nicht, dass Merz in 20 Aufsichtsräten saß, z. B. bei einer in den Cum-Ex-Skandal verwickelten Bank, Lobbyist ist und seine Nebeneinkünfte im Bundestag nicht preisgeben wollte.« (scha)