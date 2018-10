Am Ball bleiben

Zu jW vom 19.10.: »Alt und auf Arbeit«

Ich kenne viele, die nach der Pensionierung weitermachen, nicht aus Armut, sondern um an ihren eigenen Ansprüchen an sich selbst festzuhalten. Um so oder fast so fit zu sein wie die Jüngeren, um auch geistig am Ball zu bleiben. Hobbys sind nicht alles, viele haben nie Zeit und Muße dafür gehabt, es war immer die Arbeit angesagt, gerade in der Pflege findet man das oft. Also macht man weiter, weil man auch weiß, was kommt, wenn man aufhört: meist Einsamkeit. Der Mensch will was schaffen – nur für sich.

Heidi Biebrach, per E-Mail

Spiel mit dem Feuer

Zu jW vom 26.10: »NATO startet Großmanöver«

Die Bezeichnung »größtes NATO-Manöver seit Ende des Kalten Krieges« ist nicht ganz korrekt. Nicht nur die 29 NATO-Staaten, sondern auch Schweden und Finnland sind beteiligt. Die Bundeswehr stellt mit 10.000 Soldaten jeden fünften Manöverteilnehmer der 31 Länder. Zum Glück reagieren die Russen bislang gelassen, obwohl die Handlungen ihrer Grenze immer näher kommen und das Kriegsgerät zahlreicher sowie gefährlicher wird. Russland hat das Trauma des 22. Juni 1941 nicht vergessen, man kann nur hoffen, dass es nicht mit gleicher Münze heimzahlt. Das Manöver stellt erneut einen eklatanten Vertrauensbruch der NATO gegenüber Russland dar. Die USA (Außenminister James Baker) und die Bundesrepublik (Außenamtschef Hans-Dietrich Genscher) hatten Anfang 1990 KPdSU-Generalsekretär Michail Gorbatschow zugesichert: keine Osterweiterung der NATO. (…) Eiskalter Betrug, um die Zustimmung der UdSSR für die Einheit Deutschlands zu erlangen. Jetzt hat Trump vor, den INF-Vertrag zu kündigen. Eine weitere Runde des atomaren Wettrüstens steht bevor. Wir wären wieder im Jahr 1980, die Front aber näher an Moskau. Geschieht das, geraten die atomaren Mittel der USA in Deutschland und die der NATO-Partner England und Frankreich voll ins russische Visier. Menschliche Vernunft gebietet der Bundesregierung, unverzüglich dem Atomwaffenverbotsvertrag beizutreten, die atomare Teilhabe in der NATO zu beenden und die USA zu veranlassen, ihre Atomwaffen aus Deutschland abzuziehen.

Wilfried Schubert, Güstrow

Interessante Freundschaft

Zu jW vom 26.10.: »Gedenkorte der Revolution 1918/1919 (10/12)«

In dem Artikel wird beiläufig Otto Marloh, ein späterer »Alter Kämpfer« der Nazis, genannt, der zwei Tage nach dem Schießbefehl des SPD-Reichswehrministers Gustav Noske vom 9. März 1918 anordnete, 30 Volksmarinedivisionäre zu exekutieren. Einer überlebte. 1919 dann der Freispruch für den Täter durch die rechte Weimarer Justiz. Nach dem Wechsel vom niedersächsischen Zuchthauschef zum Landrat in Wittgenstein verantwortete er 1943 die Deportation von mindestens 140 Sinti-Nachfahren nach Auschwitz, die meisten Kinder. Nur einzelne überlebten. In einem der ganz wenigen Verfahren gegen Verantwortliche für den Genozid an der Roma-Minderheit wurde er nach Regimeende zu vier Jahren Haft verurteilt, jedoch (…) aus gesundheitlichen Gründen auf freien Fuß gesetzt. Die Prozesskosten übernahm die Armenkasse. 1945 ordnete er im letzten Abschnitt der »Endphase« die Tötung eines US-Piloten an, die der damit Beauftragte nicht ausführte. Für Marloh, der sich in einem Hotel bei guter Versorgung hatte »überrollen« lassen, blieb die Sache folgenlos.

Marloh war ein Liebhaber der bildenden Kunst und befreundet mit dem niedersächsischen »völkischen« Maler Erich Klahn, der ihm zu seinem Verfahren 1949 eine »außerordentlich lautere Gesinnung und eine hervorragende männliche Haltung« bescheinigte. Marloh habe einen »unbestechlichen Charakter« und strebe »bewusst eine klare und kompromisslose Ordnung unter den Menschen, zwischen den Völkergemeinschaften und Staaten« an. Er habe »Vorbildliches für sein Vaterland geleistet«. Marloh sei »als Mensch unantastbar«. Diese Freundschaft finde ich deshalb interessant, weil aus der Mitte der bekannten niedersächsischen Politiker- und Unternehmerfamilie Albrecht (seinerzeit ein Ministerpräsident, heute eine Verteidigungsministerin) heraus 1998 eine »Klahn-Stiftung« gegründet wurde, die das malerische Erbe des von ihr bewunderten Künstlers verwaltet und verteidigt, auch wenn es inzwischen schon mal Kritik gibt.

Dr. Ulrich F. Opfermann, Tönisvorst

Vorsorglich gestrichen

Zu jW vom 29.10.: Leserbrief »Verachtung verdient«

Die Leserin Elisabeth Monsig schreibt (…): »Jeder Mensch, der einen Krieg gegen Russland vorbereitet, befürwortet oder entsprechende Kriegshetze betreibt, sollte zur Verantwortung gezogen und verurteilt werden!« Das wäre sicherlich zu begrüßen (…). Vorbild wären die Nürnberger Prozesse, die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gegen die deutschen Hauptkriegsverbrecher geführt wurden. Damit es aber im Falle der Vorbereitung und Durchführung einer Aggression nicht zu einer juristischen Aufarbeitung, gar zu einer Verurteilung kommt, hat der Bundestag »vorsorglich« den Paragraphen 80 (Vorbereitung und Durchführung eines Angriffskrieges) zum 1. Januar 2017 ersatzlos gestrichen. Da kommen Fragen auf: Was hat dieses Deutschland in naher oder ferner Zukunft vor? Warum musste ausgerechnet dieser Paragraph verschwinden?

Gerhard R. Hoffmann, per E-Mail

Linkes Wahldesaster

Zu jW vom 30.10.: »Grüne, FDP, Linke und AfD mit Zugewinnen«

Man darf einen Blick auf die Zahlen werfen: SPD bei der Hessen-Wahl minus 10,9, Linkspartei plus 1,1 Prozentpunkte! Wer sich anmaßt, die sozialdemokratische Position im Spektrum zu besetzen, und dann von einem Zusammenbruch der SPD nichts mitnehmen kann, sollte sich vielleicht ernsthafte Fragen nach dem Grund der Krise stellen, in welcher die Linkspartei festsitzt. (…) In einem sind sich der Autor sowie SPD- und Linken-Führung anscheinend einig: »Bloß nicht die Realitäten zur Kenntnis nehmen, es könnten ja Veränderungen notwendig werden.« (…)

Simon Berger, Berlin (per Kommentarfunktion für Onlineabonnenten)