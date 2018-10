Im Treibhaus

Schwarze Raucher. Anders als die hydrothermalen Quellen am Grunde der Tiefsee pusten diese Schlote enorme Mengen klimaschädlichen Kohlendioxids in die Atmosphäre (Kühltürme des Braunkohlekraftwerks der Lausitz Energie Kraftwerke AG im südbrandenburgischen Jänschwalde) Foto: Patrick Pleul/dpa/lbn

Nachdem sich jahrzehntelang in den internationalen Klimaverhandlungen viel zu wenig getan hat, drängt die Zeit inzwischen sehr. Das hat Anfang Oktober der IPCC, die UN-Organisation für Klimawissenschaften, deutlich gemacht. Dass die Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre steigt, ist spätestens seit den späten 1950er Jahren durch Messungen auf Hawaii belegt. Die an der dortigen Station festgestellten Werte kommen wegen der Höhe des Messpunktes und seiner Ferne von allen Quellen und Senken dem atmosphärischen Durchschnitt sehr nahe. Von durchschnittlich knapp 316 Millionstel Volumenanteilen (ppm, Parts per million) 1959 ist die dort festgestellte Konzentration an Kohlendioxid (CO2) inzwischen auf knapp 407 ppm im vergangenen Jahr gestiegen. In vorindustriellen Zeiten betrug sie etwa 280 ppm.

Dass diese Zunahme für die Menschheit irgendwann zum Problem werden könnte, diskutierten einige Wissenschaftler bereits um die Wende zum 20. Jahrhundert und vermehrt in den 1920er Jahren. 1965 mahnte die American Society for the Advancement of Science (Amerikanische Gesellschaft für die Förderung der Wissenschaften) in einem Bericht an den US-Präsidenten Lyndon B. Johnson, dass die Menschheit »innerhalb weniger Jahrhunderte den Kohlenstoff der Atmosphäre wieder zuführt, der ihr über einen Zeitraum von einer halben Milliarde Jahren durch Pflanzen entzogen und im Sediment begraben worden war«. Einige Jahre zuvor waren die Messungen auf dem Vulkan Mauna Loa auf Hawaii aufgenommenen worden, so dass der Anstieg der CO2-Konzen­tration in der Atmosphäre keine bloße Hypothese mehr war, sondern nachgewiesen werden konnte. Auf dieser Basis warnten die Wissenschaftler die US-Regierung schon 1965 vor der globalen Erwärmung, die dies unweigerlich nach sich ziehen müsse. Die Rolle des CO2 als Treibhausgas war in der Wissenschaft im Prinzip bereits seit den Laborversuchen des irischen Naturforschers John Tyndall 1859 bekannt.

Ignorierte Warnungen

In der Öffentlichkeit fanden diese Warnungen zunächst kaum Beachtung. 1979 organisierte die Weltmeteorologieorganisation, der Dachverband der nationalen Wetterdienste, in Genf die erste Weltklimakonferenz. In den 1980ern verbesserten sich Rechnerkapazitäten und Klimamodelle immer mehr und bestätigten die frühen Warnungen. In Westdeutschland gab es die ersten Appelle wissenschaftlicher Verbände 1987 mit einer gemeinsamen Erklärung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft. Im März 1989 erschien unter dem Titel »Schutz der Erdatmosphäre« ein erster Bericht einer Enquetekommission des Bundestages, in dem die Probleme und Gefahren ausführlich beschrieben wurden. Weitere sollten in den nächsten drei Jahren folgen.

International war schließlich soviel Druck aufgebaut worden, dass ab 1990 Verhandlungen über eine UN-Klimaschutzrahmenkonvention begannen. 1992 wurde sie in Rio de Janeiro unterzeichnet, am 21. März 1994 trat sie in Kraft. 195 Staaten und die EU sind ihr seither beigetreten. In der Konvention verständigten sich die Länder auf das Ziel, »die Stabilisierung der Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre auf einem Niveau zu erreichen, auf dem eine gefährliche anthropogene (menschengemachte) Störung des Klimasystems verhindert wird«. Zu diesem Zweck sollten in einem ersten Schritt die Industriestaaten ihre Emissionen bis zum Beginn des Jahrtausends auf den Stand von 1990 zurückfahren. Das würde den Entwicklungsländern – zu jener Zeit waren die Emissionen auch in den großen Schwellenländern Indien und China noch extrem niedrig – etwas Raum für deren Industrialisierung geben, so die Überlegung. Doch daraus wurde nicht viel. Nur in Osteuropa wurde das Ziel erreicht, wenn auch eher unbeabsichtigt. Durch Deindustrialisierungsprozesse infolge des politischen Zusammenbruchs sanken die Emissionen dort deutlich unter das vorherige Niveau, sind aber im internationalen Vergleich noch immer hoch.

In Westeuropa und Nordamerika legten die Emissionen jedoch zunächst noch weiter zu. Auch in der Bundesrepublik tat sich nicht allzuviel. Im internationalen Vergleich glänzt Deutschland nur deshalb unter den Industrieländern mit seinen Zahlen, weil die Emissionen der DDR einst aufgrund der vielen Braunkohlekraftwerke und -heizungen besonders hoch und der Rückgang ab 1990 besonders ausgeprägt war. Mit 11,4 Tonnen pro Kopf und Jahr sind die spezifischen deutschen Treibhausgasemissionen aber noch immer höher als zum Beispiel die Frankreichs (7,1), Großbritanniens (7,8) oder Italiens (7,2).

Die Angaben stammen von der Europäischen Umweltagentur in Kopenhagen und beziehen sich auf 2016. Sie beinhalten auch die jeweiligen Anteile am internationalen Luftverkehr, die in den meisten nationalen Treibhausgasstatistiken unberücksichtigt bleiben. Die reinen CO2-Emissionen ohne die anderen Treibhausgase und ohne den Luftverkehr lagen in Deutschland 2017 nach Angaben des Umweltbundesamtes bei 800 Millionen Tonnen, also bei rund 9,7 Tonnen pro Einwohner, was mehr als zwei Tonnen über dem entsprechenden chinesischen Wert liegt.

Gefährliche Rückkoppelung

Insgesamt sechs verschiedene Treibhausgase und -gasgruppen listet das 1997 verabschiedete Kyoto-Protokoll auf, das sozusagen die Ausführungsvorschrift der Konvention von 1992 darstellt: Methan, bodennahes Ozon, Distickstoffoxid (Lachgas), Fluorkohlenwasserstoffe, Schwefelhexafluorid und schließlich das mit Abstand wichtigste unter den vom Menschen in die Atmosphäre geblasenen Treibhausgasen, das CO2. Unter den natürlichen Treibhausgasen, die dafür sorgen, dass die Erde nicht zum Eisplaneten wird, ist die Nummer eins der Wasserdampf, doch das ist eine andere Geschichte. Der zusätzliche, durch die Menschen verursachte Treibhauseffekt ist aber auch deshalb so groß – gemessen an der im Vergleich zur Atmosphäre sehr geringen Menge der emittierten Treibhausgase –, weil durch die Erwärmung mehr Wasserdampf in die Luft gelangt und den Effekt der menschlichen Emissionen verstärkt. Eine positive, sich selbst verstärkende Rückkoppelung.

Ozon ist sehr kurzlebig, Methan verbleibt nur für zwölf Jahre in der Atmosphäre, Lachgas 114 Jahre, die genannten anderen chemischen Verbindungen haben ganz unterschiedliche Lebenserwartungen, die von einem Jahr bis zu mehreren Jahrtausenden reichen. Ihr Beitrag zum Treibhauseffekt ist aber wegen der sehr kleinen Mengen relativ gering. Ganz anders verhält es sich mit dem CO2. Es nimmt am stärksten zu, verursacht den größeren Teil der Erwärmung und ist vor allem sehr langlebig. Rund die Hälfte der Emissionen wird bisher von den Meeren und der Biosphäre in kurzer Zeit wieder aus der Luft gefiltert und abgespeichert. Die andere Hälfte – knapp 47 Prozent, um genauer zu sein – wird in der Atmosphäre angereichert und verbleibt dort viele Jahrhunderte, ein nennenswerter Teil sogar über Jahrtausende. Anders als bei den meisten anderen Treibhausgasen reicht es für einen Rückgang der atmosphärischen Konzentration und damit des erwärmenden Effekts also nicht, einfach die Quellen abzustellen.

Ob Biosphäre und Ozeane in Zukunft weiter soviel CO2 wie bisher aufnehmen werden, ist allerdings fraglich. Bei Erwärmung, wie sie an der Oberfläche der Weltmeere festzustellen ist, sinkt zum Beispiel die Aufnahmefähigkeit von Wasser. Es könnte sich ergeben, dass künftig die gleichen Emissionen zu einem stärkeren zusätzlichen Treibhauseffekt führen, weil sich ein größerer Teil des CO2 in der Luft anreichert.

Außerdem führt die Verbindung von immer mehr CO2 im Meerwasser dazu, dass dieses saurer wird. Das wird in den nächsten Jahrzehnten allen Lebewesen mit Kalkskeletten und -schalen erhebliche Probleme bereiten. Diese lösen sich in saurem Wasser nämlich auf oder können zumindest kaum noch wachsen. Betroffen wären unter anderem viele Planktonarten, wodurch Nahrungsketten zusammenbrechen könnten. Für die Fischerei, die für viele Hundert Millionen Menschen die wichtigste Proteinquelle darstellt, wären die Folgen verheerend.

CO2 wird durch Entwaldung, Humusverlust aufgrund der Intensivierung der Landwirtschaft und vor allem durch die Verbrennung der fossilen Energieträger Kohle, Erdgas und der diversen Erdölprodukte freigesetzt. Außerdem entsteht es aufgrund chemischer Prozesse bei der Zementproduktion. Hier sind also prinzipiell die Ansatzpunkte zu suchen. Die Entwaldung müsste gestoppt, die Landwirtschaft schonender gestaltet und vor allem der Verbrauch fossiler Energieträger rasch beendet werden. Soll die globale Erwärmung noch auf 1,5 Grad Celsius begrenzt werden, so hat der kürzlich veröffentlichte IPCC-Bericht deutlich herausgestellt, müssen die CO2-Emissionen spätestens 2020 drastisch zu sinken beginnen. 2030 dürfen sie nur noch 55 Prozent des Niveaus von 2010 ausmachen, und bis als äußerste Grenze 2050 müssen sie bei Null angekommen sein.

Nachhaltige Speicherung

Selbst dann wird aber, auch das macht der Bericht klar, das Klima nur stabilisiert werden können, wenn zusätzlich der Atmosphäre ein Teil des CO2 wieder entzogen wird. Die Techniken dazu müssten größten Teils noch entwickelt und erprobt werden. Einige von ihnen können durchaus problematisch und kontraproduktiv sein. Zum Beispiel, wenn große Flächen der Nahrungsmittelproduktion entzogen würden. Oder wenn Aufforstung in Monokulturen betrieben wird und sogar natürliche Wälder verdrängt. Daher verweist der IPCC darauf, dass viele Studien ausdrücklich belegen, dass wirksamer Klimaschutz nur gelingen kann, wenn auch die Prinzipien der Nachhaltigkeit und der Teilhabe der betroffenen Bevölkerung berücksichtigt werden.

Richtig angewendet, kann die Speicherung von CO2 aber auch äußerst positive Nebeneffekte haben. Am offensichtlichsten sind sie bei der Aufforstung, wie sie zum Beispiel in China gegen das Vordringen der Wüsten betrieben wird. Auch im west- und zentralafrikanischen Sahel hat sich diesbezüglich in den letzten Jahren Erfreuliches getan. Dort haben sich 27 Länder einer Initiative angeschlossen, die den Vormarsch der Wüste aufhalten und bis 2030 eine Fläche wieder aufforsten will, die dreimal so groß wie Frankreich ist. Der angestrebte Baumgürtel soll vom Atlantik bis nach Dschibuti am Golf von Aden reichen. Zahlreiche lokale und regionale Projekte laufen bereits seit Beginn des Jahrzehnts, und wenn das Gerede der hiesigen Regierungsparteien von der Bekämpfung der Fluchtursachen ernst gemeint wäre, hätte der deutsche Staat längst einen kräftigen Milliardenbetrag für dieses Projekt lockergemacht. Die Menschen in den schnell wachsenden afrikanischen Ländern brauchen vor allem sichere Einkommen für sich und ihre Familien, und für die reichen Länder der EU wäre es ein leichtes, sie für ihre Arbeit an dieser »Großen grünen Mauer«, wie die transafrikanische Initiative getauft wurde, zu bezahlen.

Neben der Aufforstung ist außerdem die Frage der Humusbildung interessant. Seit einiger Zeit arbeiten Wissenschaftler und einige Enthusiasten in diversen Ländern daran, mit spezieller Holzkohle die Bodenfruchtbarkeit zu steigern. Feingemahlene Holzkohle kann Nährstoffe über lange Zeit im Boden bilden, wie man aus der Untersuchung der sogenannten schwarzen Erde (Terra preta) im Regenwald des Amazonasbeckens weiß. Dort hat diese besonders fruchtbare Erde einst eine große Bevölkerung versorgt, bis diese im 16. Jahrhundert von den eingeschleppten Krankheiten der Europäer dahingerafft wurde. Hergestellt aus Abfallholz und Pflanzenresten, könnte mit ihrer Hilfe der Atmosphäre dauerhaft CO2 entzogen werden.

Höchstens acht Jahre

Allerdings sind diese und andere potentielle Methoden in der Menge begrenzt, weshalb sie kein Argument sein können, die Verminderung der Emissionen noch länger hinauszuzögern. Auch wäre es fatal, darauf zu setzen, das CO2 der Atmosphäre erst später, also vielleicht im nächsten Jahrhundert, zu extrahieren. Der IPCC weist in seinem Bericht ausdrücklich darauf hin, dass mit der steigenden Temperatur auch die Menge an CO2 und Methan zunimmt, die aus den Permafrostböden freigesetzt wird. Je wärmer es wird, desto mehr werden die auftauenden Böden also zusätzlich zur Erwärmung beitragen. Eine andere positive Rückkoppelung. Damit würde es nicht reichen, nur die Emissionen, die die Erwärmung erzeugt haben, durch Einfangen von CO2 wieder rückgängig zu machen. Es müsste auch das zusätzlich durch die Erwärmung frei werdende CO2 gebunden werden, was allein mit den beschriebenen Methoden unmöglich erscheint, andere aber sind bisher weder entwickelt noch erforscht.

Es führt also kein Weg daran vorbei: Soll die globale Erwärmung auf ein erträgliches Maß beschränkt werden, auf jene 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau oder 0,5 Grad Celsius gegenüber heute, bei denen der Erhalt des allergrößten Teils der Eismassen Grönlands und der Antarktis noch sicher erscheint, dann müssen die Emissionen drastisch zurückgefahren werden. Wie schnell dies geschehen und wie weit die Reduktion gehen muss, ergibt sich aus der Überlegung, dass die Erwärmung letztlich von der Treibhausgasmenge abhängen wird, die sich in der Atmosphäre anreichert.

Wenn wir die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius mit einer 66prozentigen Chance beschränken wollen, dann, so der jüngste IPCC-Bericht, können wir uns noch Emissionen von 570 Milliarden Tonnen CO2 erlauben. Dieser Wert birgt allerdings eine erhebliche Unsicherheit von mehreren 100 Milliarden Tonnen nach oben wie nach unten. Das liegt unter anderem an der wenig vorhersehbaren Reaktion der Permafrostböden und hängt auch davon ab, in welchem Maße die anderen Treibhausgase reduziert werden.

Derzeit werden weltweit pro Jahr 39 bis 45 Milliarden Tonnen CO2 in die Luft geblasen, der überwiegende Teil aufgrund der Verbrennung fossiler Energieträger und der Zementproduktion. Zwischen 2004 und 2013 sind die Emissionen jährlich um 2,3 Prozent gestiegen, danach waren sie für drei Jahre erstmalig in Nichtkrisenzeiten konstant, um 2017 wieder um zwei Prozent zu steigen. Es gibt also erste Anzeichen, dass der weitere Anstieg demnächst gestoppt werden könnte, doch noch ist nicht einmal das erreicht. Beim jetzigen Niveau der Emissionen wäre das verbleibende »CO2-Budget« bereits in 13 bis 15 Jahren verbraucht.

Um zu beurteilen, was das für die in den einzelnen Ländern zu ergreifenden Maßnahmen heißt, kann man die Restmenge aufteilen und mit den jeweiligen nationalen Emissionen vergleichen. 570 Milliarden Tonnen, verteilt auf 7,44 Milliarden Menschen, macht 76,6 Tonnen CO2 pro Person. Bei 82 Millionen Einwohnern hätte Deutschland also noch ein »Budget« von knapp 6,3 Milliarden Tonnen. Das wäre etwas weniger als das Achtfache des derzeitigen jährlichen deutschen CO2-Ausstoßes, und das ist noch sehr großzügig gerechnet: Damit wäre weder das weitere Bevölkerungswachstum berücksichtigt noch die historische Verantwortung Deutschlands, das gemeinsam mit einigen anderen großen Industrieländern im wesentlichen für die bisherige Anreicherung von CO2 in der Atmosphäre verantwortlich ist.

Notwendige Schritte

Noch acht Jahre. Diese Zahl macht die Dringlichkeit der Klimaschutzpolitik deutlich. Und es macht klar, dass die bisherigen Klimaschutzziele der Bundesregierung vollkommen unzureichend sind. 2030 soll der deutsche Treibhausgasausstoß erst auf 60 Prozent des 1990er Niveaus reduziert sein. Je nachdem, wie viel bei den anderen Treibhausgasen geschieht, entspräche das immer noch CO2-Emissionen von rund 500 Millionen Tonnen jährlich im Jahr 2030. Angenommen, diese Reduktion erfolgt bis dahin kontinuierlich, dann wäre die deutsche Restmenge bereits 2027 oder spätestens 2028 vollständig aufgebraucht. Das Pariser Klimaschutzziel der Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius wird so also auf keinen Fall zu erreichen sein – und übrigens auch das schwächere nicht, die Erwärmung »deutlich unter zwei Grad Celsius« zu halten.

Insofern ist es immerhin sehr erfreulich, dass sich rund um den Protest im Hambacher Forst bzw. um den Widerstand gegen den weiteren Abbau von Braunkohle eine neue, junge und sehr entschlossene Bewegung entwickelt hat. Braunkohle ist der mit Abstand klimaschädlichste Brennstoff, wie die spezifischen Emissionen¹ der deutschen Kraftwerke zeigen. In hiesigen Gaskraftwerken fallen im Durchschnitt 0,382 Kilogramm CO2 pro erzeugter Kilowattstunde an. In den Steinkohlekraftwerken sind es 0,847 und in den Braunkohlekraftwerken 1,148 Kilogramm pro Kilowattstunde.

Braunkohle ist also der Klimakiller Nummer eins, und die Stillegung der Braunkohlekraftwerke wäre ein wichtiger erster Schritt. Sie erzeugten 2015 nach Angaben des Umweltbundesamtes jährlich immerhin gut 157 Millionen Tonnen CO2. Eine ganze Reihe von ihnen läuft bereits seit mehr als 40 Jahren und hat meist einen Wirkungsgrad von unter 40 Prozent. Das heißt, der größere Teil der in der Braunkohle gebundenen chemischen Energie wird meist ungenutzt an die Umwelt abgegeben.

Diese Anlagen könnten ohne weiteres sofort abgeschaltet werden. Zum einen gibt es nämlich ein Überangebot, da die erneuerbaren Energieträger bereits rund 40 Prozent der Nettostromerzeugung liefern. Rechnerisch waren daher 2017 knapp 40 Prozent der Kapazitäten aus Braunkohle für den Export bestimmt. Zum anderen verdrängt der günstig angebotene Braunkohlestrom Gaskraftwerke vom Markt. Deren Kapazitäten waren 2017 – von einigen Ausnahmen abgesehen – meist zu deutlich weniger als 50 Prozent ausgelastet. Sie könnten sofort für abgeschaltete Braunkohlekraftwerke einspringen.

Die Zahlen zeigen allerdings, dass Braunkohle nur ein Teil des Problems ist. Soll Deutschland tatsächlich seinen gerechten Teil zum Klimaschutz beitragen, dann müssen im nächsten Jahrzehnt auch die Steinkohlekraftwerke abgeschaltet werden. Außerdem muss Erdgas durch Biogas und vor allem durch Methan ersetzt werden, das mit Überschussstrom synthetisiert wird. Außerdem muss der öffentliche und Schienenverkehr wesentlich ausgebaut und vollständig elektrifiziert werden, wie auch der dann reduzierte Pkw- und Lkw-Verkehr. Und schließlich müssen Gebäudeheizungen in ihrer Effizienz erheblich gesteigert und auf klimaneutrale Energieträger umgestellt werden. Und wenn in den nächsten Jahren drastische Einschnitte bei den Emissionen zum Beispiel durch die schnelle Stillegung möglichst vieler Kraftwerke erfolgen, dann ist für die schwierigeren Maßnahmen auch noch bis in die 2030er Jahre Zeit.

Anmerkung

1 Petra Icha und Gunter Kuhs: Entwicklung der spezifischen Kohlendioxidemissionen des deutschen Strommixes in den Jahren 1990–2017, Umweltbundesamt 2018