Igor (Marty Feldman, l.) und Dr. Frederick Frankenstein (Gene Wilder, r.) haben nach Großvaters Rezept ihr Monster (Peter Boyle, M.) geschaffen: »Frankenstein Junior« Foto: Twentieth Century Fox Film Corporation/ZDF

Kaisersturz

Deutschland im Herbst 1918

Nun ist die Kanzlerin halb von Bord; und wir schauen zurück auf den irren Wilhelm, den sich das deutsche Bürgertum ausgesucht hatte, um seine schlechten Träume wahr werden zu lassen. Der Erkenntnisgewinn solcher Dokudramen ist oft sehr gering, hier sind aber jedenfalls Künstler der Darstellung am Werk. Mit Sylvester Groth (Kaiser Wilhelm II.), Sunnyi Melles (Kaiserin Auguste Viktoria), Christian Redl (Friedrich Ebert). Regie: Christoph Röhl.

ZDF, 20.15

Der ferne nahe Krieg

1871–1914: Mein Nachbar, der Spion

Wer beim Erinnerungsthema Erster Weltkrieg, das ja nun so langsam wie unbewältigt ausläuft, nur auf die Jahre 1914 bis 1918 schaut, greift zu kurz. Die Dokureihe nimmt verdienstvollerweise die gesamte Epoche in den Fokus. Die dreiteilige Dokumentation verfolgt seine Ursachen zurück bis zum Ende des Deutsch-Französischen Kriegs 1871 und zeigt dessen Auswirkungen auf die Zeit danach auf – bis hin zum Saar-Referendum von 1935. Die dreiteilige Reihe entstand als gemeinsame Auftragsproduktion von France Télévisions und dem Saarländischen Rundfunk und berücksichtigt die Perspektiven beider Länder in diesem Konflikt. Gut – aber: Kann es sein, dass jemand meint, noch anders über europäische Geschichte sprechen zu können?

SR, 22.00

Jung, zornig, radikal – Amerikas Zukunft unter Trump

Die Midterm Elections Anfang November stellen jedem Präsidenten ein Zwischenzeugnis aus – und bieten Anlass für einen Ausblick. Es sind vor allem die Jungen im Land, die die Zukunft in die Hand nehmen. Was auffällt: Der Ton wird unversöhnlicher. Wohin steuern die USA? Offensichtlich kommen sie jedenfalls aus einer Gegenwart, in der sich die Frage Sozialismus oder Barbarei sehr konkret stellt – und zwar im Weißen Haus selbst.

ZDF, 22.15

Frankenstein junior

Das war mal ein Kultfilm, der die alternativen Programmkinos in Dauerschleife füllte. Dr. Frankensteins Enkel, der Neurochirurg Frederick, ist bemüht, die Experimente seines verstorbenen Großvaters zu einem besseren Ende zu führen. Frederick stehen der bucklige Diener Igor und die naive Inga zur Seite. Er erweckt ein Monster zum Leben, das eine Leidenschaft für Steptanz hegt. USA 1974. Mit Gene Wilder (Dr. Frankenstein), Peter Boyle (das Monster), Marty Feldman (Igor). Regie: Mel Brooks.

Arte, 23.20