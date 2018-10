Rotlicht: Fake News

Was ist das, ein »Fake News«? Wer bestimmt in welchem Interesse über wahr oder falsch? Foto: Monika Skolimowska/dpa

Als Import aus den USA wurde der Begriff »Fake News« unschuldig in unserer Sprache installiert. Was bedeutet er? Falsche Nachrichten gab es schon immer. Man denke daran, dass der Spanisch-amerikanische Krieg 1898 durch die Sprengung der »Maine« im Hafen von Havanna ausgelöst wurde, dass der Vietnamkrieg mit dem fiktiven »Tonkin-Zwischenfall« begann und dass der Krieg im Irak mit nicht existierenden Massenvernichtungswaffen von Saddam Hussein begründet wurde.

Sicher, die digitale Technologie erlaubt die Verbreitung von Nachrichten in einem neuen Maßstab, aber die einfache Realität lautet, dass Lüge und Fälschung Teil des real existierenden Journalismus sind. Dies hängt mit den korrupten Strukturen zusammen, aus denen die maßgeblichen Informationen stammen. Denn gewöhnlich befinden sie sich in den Händen von Medienunternehmen großer Magnaten, deren Interessen strukturell mit denen der gesellschaftlichen Mehrheit unvereinbar sind. Hinzu kommen ein Pluralismus der Standpunkte und die Tatsache, dass Berichterstatter und Reporter immer eine Auswahl praktizieren, die niemals neutral ist. Wie nun in aller Welt ist der Begriff der »Fake News« über uns gekommen«?

Der Auslöser war in den USA die paranoid anmutende Behauptung, die Russen hätten den Ausgang der vergangenen Präsidentschaftswahlen bestimmt. Der eigentliche Grund ist allerdings in der Krise des westlichen Nachrichtenmonopols zu suchen.

Russen und Chinesen – aber auch Araber und Lateinamerikaner – haben sich in den vergangenen Jahren ihre eigenen globalen Propagandaapparate geschaffen. Jetzt, in dieser Phase einander bekämpfender Mächte, hat jeder Krieg und jeder Konflikt mehr als eine Version. Und so führen die Vereinigten Staaten neben der üblichen Kriegstreiberei auch einen neuen »weichen Krieg« gegen das Propagandageschäft ihrer Rivalen, insbesondere gegen Russland und China. Im Visier dieser Aktion stehen vor allem der russische globale Fernsehsender RT und die Nachrichtenagentur Sputnik. Das Ziel: wenn die Zeit reif ist, die Tätigkeit dieser Medien im transatlantischen Raum zu verbieten oder zu zensieren. Der Vorwurf: die Erzeugung und Verbreitung von »Fake News«.

Wie so oft ist die Europäische Union Teil dieses Krieges. Ein derzeit in Erwägung gezogenes französisches Gesetz sieht die Möglichkeit vor, Kanäle und Informationsmedien abzuschalten, die »unter dem Einfluss eines fremden Staates« stehen. Selbstverständlich repräsentieren alle öffentlichen Medien den Einfluss desjenigen Landes, dem sie angehören. Einige närrische Journalisten – etwa von Le Monde und von mehreren deutschen Zeitungen – haben einen Service geschaffen, der Nachrichten als »Fake News« entlarven soll. Ausgeschlossen werden von ihnen dabei selbstverständlich diejenigen Nachrichten, die sie selbst verbreiten, weil sie sich die Fähigkeit anmaßen, zu bestimmen, was wahr und was falsch ist, da sie schließlich immer neutral und objektiv berichten.

Die westliche Dominanz der globalen Berichterstattung ist immer noch überwältigend. RT kommt auf ein Budget von 300 Millionen Dollar pro Jahr, ohne dass ein Netzwerk beispielsweise mit China Central Television (CCTV), Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) oder Telesur entstünde. Das westliche Netzwerk indessen ist die Summe koordinierter Apparate, etwa bei der Russland-Berichterstattung und bei vielen anderen Themen: Die Deutsche Welle verfügt über ein Budget von 350 Millionen US-Dollar, dem französischen RFI stehen 380 Millionen und der BBC 524 Millionen zu Gebote. Und dabei sind die privaten Medien noch gar nicht berücksichtigt. Die Schwellenländer haben nichts Vergleichbares vorzuweisen.

Trotz dieser Ungleichheit der Mittel sorgt der bloße Bruch des Propagandamonopols bereits für Spannungen. Und an der Front des »weichen Krieges« ist der Begriff »Fake News« inzwischen eine probate Waffe und macht seinem Namen alle Ehre. Er ist ein Fälschung.