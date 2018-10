Belebung des Tages: Magenta TV

Der Daumen lebt noch (Foto von 2012) Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild

Vor 40 Jahren sang Nina Hagen: »Ich kann mich gar nicht entscheiden / Ist alles so schön bunt hier! / Ich glotz’ TV / Ich glotz’ TV / Ich bin so tot! War das nun schon mein Leben?« Heute kann ihre bange, traditionskulturpessimistische Frage beantwortet werden: »Nein, denkste, Du kanntest Magenta TV noch nicht.« Das ist ein Fernsehangebot der Telekom (»Erleben, was verbindet«), die das »Paket« für 7,95 Euro im Monat seit vergangener Woche unter dieser Bezeichnung anbietet. Bis dahin hieß es »Entertain TV« und hat etwa 3,3 Millionen Abonnenten. Weil es aber vor einem Jahr einen neuen Chef bekam, erhielt es einen neuen Namen. Werbeslogan: »Einfach eins für alles«. »Alles« ist wie stets in solchem Fall nicht mathematisch oder sonstwie ernst gemeint, es geht lediglich um rund 100 TV-Kanäle, darunter vier öffentlich-rechtliche. Die sind der Clou. Was bei ARD und ZDF nach vier Wochen zum großen Teil aus deren Mediatheken verschwindet, kann hier länger laufen.

Im Klartext: Was der GEZ-Zahler schon berappte, dafür darf er beim Telekom-Erleben noch einmal löhnen. Der Konzern und die öffentlich-rechtlichen Sender, die ihre acht Milliarden GEZ-Euro zum großen Teil für Sportübertragungen aus dem Fenster werfen, teilen sich die Beute. Darauf machte der Handelsblatt-Kolumnist Hans-Peter Siebenhaar in einem Artikel aufmerksam, den der Branchendienst meedia.de am Dienstag veröffentlichte. Siebenhaar schreibt von »Provokation« und »Auswüchsen«: »Der öffentlich-rechtliche Rundfunk vergibt über eine opulente Programmlizenzierung seine Inhalte und auch noch seine Marke an einen Dax-Konzern.« Juristisch sei die Sache wahrscheinlich in Ordnung, aber »medienpolitisch äußerst fragwürdig«. Der Verkauf von Lizenzen ins Ausland sei legitim und richtig, aber die exklusive Verwertung durch den Exmonopolisten sei »eine neue Dimension«. Belebend eben.