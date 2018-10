Krise, Katastrophe, SPD

Wagnis Sozialdemokratie: Simone Lange auf dem Weg zum Rednerpult (Wiesbaden, 22. April 2018) Foto: Ralph Orlowski/REUTERS

Die deutsche Sozialdemokratie ist ein Sanierungsfall. Nach dem Umfrageabsturz auf zuletzt 15 Prozent bundesweit und den Wahldesastern in Bayern und Hessen manövriert das Führungspersonal der SPD erkennbar ratlos: Irgendwie soll mit den Karrieren und der verkehrten Politik alles weiterlaufen wie bisher, gleichzeitig jedoch müssen der Basis dringend ein paar Sachen erklärt werden. Nachdem Parteichefin Andrea Nahles am Montag angekündigt hatte, bald schon Klarheit darüber schaffen zu wollen, »wofür die SPD steht«, legte Generalsekretär Lars Klingbeil am Dienstag in einem Beitrag für das Nachrichtenportal T-online mit einem eigentlich unausdenkbaren Satz nach: »Am Anfang muss die Vision stehen.« Seine heißt »Sozialstaat 2025« und ist ein Versuch, mit dosierter Sozialpolitik an Wählerstimmen zu kommen. Jedem Kind in der BRD solle eine »bedingungslose Grundversorgung« zustehen, die »weit über das heutige Kindergeld hinausgeht«. Eine »Besteuerung von Wertschöpfung durch Maschinen« kann sich Klingbeil auch vorstellen, ebenso »eine andere Verteilung von Arbeitszeit« und »sogar Grundeinkommensmodelle«. Andernorts wurde es am Dienstag mit Hurrastimmung versucht: Arbeitsminister Hubertus Heil gab bekannt, dass die Erwerbslosenquote in der Bundesrepublik im Oktober erstmals seit 1990 unter fünf Prozent lag. Darauf – und also auch ein bisschen auf ihn – könne »Deutschland stolz sein«.

Simone Lange, zumindest das muss man ihr lassen, analysiert die Situation ihrer Partei etwas nüchterner. Die Flensburger Oberbürgermeisterin, die im April 2018 auf dem SPD-Bundesparteitag gegen Nahles antrat, hat am Dienstag in Berlin ihr Buch »Sozialdemokratie wagen!« vorgestellt. Lange sieht die Lage als ziemlich verfahren an: »Wir sind im freien Fall.« Die SPD sei zuletzt nur noch »Steigbügelhalter für konservative Politik« gewesen; ihr höre »keiner mehr zu«, der ohnehin »sprachlosen« Parteispitze werde »nicht mehr geglaubt«. Der gesamte Parteivorstand müsse zurücktreten, der neue durch eine Urwahl der Mitglieder bestimmt werden. Deutschland, findet Lange, sei doch eigentlich ein »sozialdemokratisches Land« – man müsse als Partei den Menschen aber schon etwas »anbieten«. Mache man so weiter, werde die SPD in manchen Regionen schon bald nicht mehr vorhanden sein. Oder es komme noch schlimmer: Die sozialdemokratische Idee könne sich am Ende einen anderen »Körper« suchen.

Auch beim Programm will Lange einen »Neuanfang«. Sozialdemokratische Politik müsse »mehr als der Mindestlohn und mehr als die Brückenteilzeit« sein. Sonst mache man alles nur ein bisschen besser, ändere aber nichts am Kern der »Sozialstaatskrise«. Hartz IV nennt sie eine »sozialpolitische Katastrophe«; der Staat habe damals gezeigt, dass er den Menschen »misstraue«. Sie will, dass sich ihre Partei, die seinerzeit ihre »Werte verraten« habe, für die »Agenda 2010« »entschuldigt«.

Und dann? In ihrem Buch stellt Lange diese Frage so: »Was machen wir mit denen?« – und hat hier die »Hälfte aller Menschen« im Auge, für die bald »keine Arbeit mehr gibt«. Denen möchte sie das »bedingungslose Grundeinkommen« spendieren, das »nach aktuellem Stand der Diskussion zwischen 1.000 und 1.500 Euro liegen sollte«. So einfach funktioniert »linke« Sozialdemokratie: Armut menschenfreundlicher betreuen; keine Kritik an der Lohnarbeit; Vertrauen in den Staat schaffen. Wer grundsätzliche Einwände gegen den Kapitalismus hat, findet hier keinen Bündnispartner.