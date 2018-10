Linum und drumrum

Standortvorteil Storchennester: Gerade sind die gefiederten Tourimagneten aber auch in Linum ausgeflogen Foto: Marc Tirl/dpa

Analog war besser! Früher war sowieso einiges besser. Da hat die Arbeiter- und Bauern-Republik z. B. die Industrie in die märkischen Ackerbürgerstädtchen und Gutsdörfer geholt, heute müssen die Bürger morgens zu weit entfernten Autobahnkreuzen fahren, um sich in einem der Dienstleistungszentren zu verdingen, welche sich dort verkehrsgünstig angesiedelt haben. Es gibt aber auch eine Art kollektive Selbsthilfe, vor allem in den dekollektivierten Dörfern: »Sich und sein Pferd am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen – wird zum Schema jeder Erkenntnis, die mehr sein will als bloßer Entwurf«, wie es Theodor Wiesengrund Adorno so schön formulierte.

Nehmen wir das Dorf Linum, gelegen in der einstigen Moorlandschaft des Oberen Rhinluchs. Der preußische König beglückte es mit der Anlage von Fischteichen. Aber nach 1989 wurde es eng. Da saß einmal in der Linumer Dorfkneipe »Storchenklause« ein Frührentner aus Kremmen, wo die Ackerbürger gerade ihr »Scheunenviertel« gewinnbringend in ein Öko-Künstlerdorf umwandeln ließen. Er meinte: »Die Seen und eure Störche auf den Dächern – mehr Öko hab ich hier erst mal nicht gesehen, aber Öko wäre ’ne reale Chance.«

Heute gibt es am Ein- und Ausgang des Ortes Storchennester, die aussehen wie die harmlos-horizontale Alternative zu den senkrecht-säbelnden Windkraftrotoren. Und die immer mehr gewordenen Störche sowie die nicht mehr wirtschaftlich genutzten Fischteiche werden vom deutschen Naturschutzbund NABU »genutzt«: Es gibt ein NABU-»Naturschutzzentrum« namens »Storchenschmiede«, das Exkursionen veranstaltet, mit Bussen von Berlin aus. Vor ihrer Storchenschmiede stehen Holzplastiken von den Vögeln, die man in Linum und Drumherum mit einem guten Fernglas sehen kann: Störche sowie etliche mehr oder weniger seltene Enten- und Gänsearten. Letztere zu Tausenden, hinzu kommen noch bis zu 100.000 Kraniche, die auf ihrem Zug hier in den Feuchtwiesen Rast machen und ringsum die Felder mit Wintergetreide abernten, also die Blättchen abbeißen und den Boden nach Insekten und Würmern absuchen. Dem Getreide tut das gut (anderswo lässt man Schafherden die Äcker kurz überweiden). Als ich mir am Mittwoch abend anschaute, wie die Gänse und Kraniche in riesigen V-Formationen, sich laut unterhaltend zu ihren Schlafplätzen in den Feuchtwiesen zurückkehrten und von der untergehenden Sonne am Horizont kommend zur Landung ansetzten, war ich so beeindruckt, dass ich gerne eine Einladung zu einem Obstbrand in der zweiten Linumer Kneipe »Kleines Haus« annahm.

Der Laden war brechend voll mit »Birdwatchern«, an den Wochenenden findet man im ganzen Umkreis keinen Parkplatz. Das muss man sich mal vorstellen! Es gibt als dritte Kneipe noch die ebenfalls empfehlenswerte Fischerhütte – nicht weit von den Teichen. Man kann von dort aus mit kleinen Yachten Wasservögel-Exkursionen unternehmen. Und dann ist da noch »Rixmanns Hofladen im Storchendorf«. Das Stadtportal »berlin.de« bewirbt Linum als »das zweitgrößte Storchendorf Brandenburgs«. Es gab Gerangel um den ersten Platz, bis eine genaue, quasi »objektive« Zählung ergab, dass im Prignitzdorf Rühstädt noch mehr (»über 30 Paare«) brüten, es darf sich nun zu Recht als »Europäisches Storchendorf« bezeichnen.

Ja, heute steht jedes Dorf, das aus dem Kreislauf des Werdens und Vergehens ausbrechen und »nach vorne schauen« will, in Konkurrenz zu Millionen anderen Dörfern (weltweit), die um ein Alleinstellungsmerkmal ringen, um Authentizität. Linum ist gut dafür aufgestellt: Es hat nicht nur im Frühjahr eine Storchensaison, sondern im Herbst auch noch eine Kranichsaison.

Auf dem Hinweg nach Linum hatten wir auf der Straußenfarm von Bauer Winkler im Ruppiner Seenland Rast gemacht. Als ich das letzte Mal dort war, erklärte er gerade einer Bus-Reisegruppe mit Rentnern aus Berlin, wie er einen ausgewachsenen Strauß dazu »überredet«, sich von ihm zum nächsten Schlachthof bringen zu lassen. Jetzt besaß er bereits einen eigenen »Straußenschlachthof« und ein schönes Café mit Blick auf fast 100 kleine Strauße in mehreren Gehegen. Die größten, pubertierenden, tanzten, indem sie sich umeinander und um sich selbst drehten. Sie machten einen glücklichen Eindruck, oder wir jedenfalls – ihnen bei Kaffee und Kuchen zuguckend.

Nachts auf dem Rückweg kamen wir an einigen hell erleuchteten Protzneubauten vorbei – Spezialkliniken und Reha- bzw. Kurhotels, die trotz ihrer nächtlichen Ausstrahlung alle wie Investitionsruinen wirkten. Meine Begleiter, passionierte Spinnenforscher, schimpften: »In der BRD gibt es allein sieben Millionen Straßenlaternen, eine Milliarde Insekten sterben daran jede Nacht. Müssen die hier mitten im Wald auch noch so einen Lichtzauber veranstalten.«