Im Umgang mit Gangster Joe Beacom (l.) ist Polizist William Calhoun (r.) nicht zimperlich: »Das Labyrinth« Foto: Arte/ZDF/Paramount Pictures

Re: Surfen gegen das Trauma

Wie Soldaten zurück ins Leben finden

Soldaten sind Mörder. Aber sie sind auch Opfer. Das zeigt diese Doku. Die Leidensgeschichte von Alan beginnt nach Einsätzen im Falkland-Krieg und zwei Golfkriegen. Der Marinesoldat ist zunehmend aggressiv, hat Schlafprobleme und fühlt sich oft antriebslos. Alan wird aus dem Dienst entlassen. Doch erst Jahre später, nach einem Suizidversuch, erhält er endlich eine Diagnose: Er leidet unter einer posttraumatischen Belastungsstörung.

Arte, 19.40

Das Labyrinth

USA 1950. Während einer Zugfahrt nach New York fallen der jungen Joyce Willecombe zwei verdächtige Männer auf. Auf ihren Hinweis hin findet die Polizei bald heraus, dass diese in die Entführung der blinden Millionärstochter Lorna Murchison verwickelt sind. Die Lösegeldübergabe soll am Bahnhof Union Station erfolgen. Zusammen mit Joyce Willecombe setzt der Polizist William Calhoun alles daran, die Geiselnahme glimpflich zu beenden. Regisseur Rudolph Maté war ursprünglich Kameramann. Die Ästhetik des Thrillers steht ganz in der Tradition des Film Noir – toller Streifen. Mit William Holden (Lt. William Calhoun), Nancy Olson (Joyce Willecombe). Regie: Rudolph Maté.

Arte, 22.10

Ab 18! Der Patriot

Wassili Wlassow, 22, ist der jüngste Dumaabgeordnete und Assistent von Wladimir Schirinowski, dem sogenannten Trump Russlands. Wlassow hat das ehrgeizige Ziel, Präsident von Russland zu werden. Der Film begleitet ihn im russischen Wahlkampf 2018 und stellt ihn als ebenso schlauen und ironischen wie chauvinistischen Jungpolitiker vor. 3sat zeigt den Dokumentarfilm im Rahmen der Reihe »Ab 18!«, in der junge Filmemacher Geschichten vom Erwachsenwerden erzählen.

3sat, 22.30

Lindner und die FDP

Aufbruch ins Abseits?

Die FDP, die 2013 erstmals an der Fünfprozenthürde gescheitert war, kehrte 2017 in den Bundestag zurück. Ihr Vorsitzender Christian Lindner ist wohl irgendwie an diesem Erfolg beteiligt. Die Filmautoren haben den Politiker seit dem Wahlkampf 2017 begleitet. Die Autoren sind Ulrich Stein – und Reinhold Beckmann. Au weh. Das wird menscheln.

Das Erste, 22.45

Die Versteigerer

Profiteure des Holocaust

Der Versteigerer Hans Klemm hat in Leipzig akribisch jeden Verkauf ehemals jüdischen Eigentums zwischen 1933 und 1944 dokumentiert. In unzähligen Listen sind die von den ausreisenden, deportierten und ermordeten Juden zurückgelassenen Gegenstände erfasst. Als Auftraggeber fungierten damals die Geheime Staatspolizei oder die Oberfinanzdirektion. Bürgerliche Institutionen für bürgerliche Werte eben.

Das Erste, 23.30