Über Mietproblematik hinaus

Zu jW vom 22.10.: »Wider den Wohnungsmangel«

Leider stellen Sie die »Mietenwahnsinn«-Demonstration in Frankfurt am Main (…) sehr verkürzt dar. Aufgerufen hatte dazu ein Spektrum, welches von Sozialverbänden über Stadtteilinitiativen bis hin zu autonomen Gruppen reicht. So ist im Artikel von 5.000 Teilnehmern die Rede, was den Angaben der Polizei entspricht, laut Veranstaltern waren aber 8.000 bis 10.000 Teilnehmer vor Ort, was zumindest ergänzend hätte erwähnt werden müssen. Es fehlt im Artikel auch das martialische Polizeiaufgebot, bestehend ausschließlich aus auf den Zugriff spezialisierten Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten (BFE), die Teile des Zuges permanent begleiteten und auch filmten. Vor allem aber fehlt die Erwähnung des antikapitalistischen Blocks, zu dem mehrere Gruppen aufgerufen hatten, völlig. Dieser war durch zahlreiche rote Fahnen, Seiten- und Hochtransparente gekennzeichnet und damit einer der auffälligsten Teile des Demonstrationszuges. Auftreten und abgehaltene Redebeiträge waren dort klar antikapitalistsch orientiert und wiesen so weit über das Thema Mietsteigerung und bezahlbarer Wohnraum hinaus. Vielmehr ging es hier um die Klarstellung, dass die Mietproblematik sich in einer Privatwirtschaft mit Profitlogik und Warenform nicht lösen lässt. Es ist verwunderlich, dass eine, um nicht zu sagen die »marxistische« Tageszeitung nicht über die kommunistischen und revolutionären Teilnehmer der »Mietenwahnsinn«-Demonstration berichtet, die zudem einen nicht unwesentlichen Anteil ausmachten.

Raoul Hamlet, Frankfurt am Main

Immer unter Druck

Zu jW vom 24.10.: »Wie David gegen Goliath«

Gudrun Giese schreibt, dass die Streikenden bei Amazon die Beendigung der krankmachenden Überwachung und Kontrolle am Arbeitsplatz wünschten. Heute erfuhr ich durch einen Redner auf einer Saarbrücker Veranstaltung unter anderem zum Thema Digitalisierung von einer digitalen Kontrolle bei Amazon, die ich kaum für möglich halten wollte: Ein Arbeiter war dort wegen »zweimaliger Inaktivität innerhalb von fünf Minuten« abgemahnt worden. Der Redner fragte sich: Zweimal inaktiv innerhalb von fünf Minuten, wie soll das gehen? Nun, die Amazon-Lagerarbeiter sind mit Armbändern ausgestattet (wohl ähnlich diesen Schrittezählern und Blutdruckmessern, die manche Menschen sich freiwillig umschnallen), diese Armbänder messen ihre Aktivitäten, so kann ständig zeitnah und von überall her überwacht werden, ob sie laufen oder stehen, »sie sollen laufen und nicht inaktiv sein«. Ich wollte es kaum glauben, aber der Redner war kein Verschwörungstheoretiker, sondern Verdi-Chef Frank Bsirske. Immer laufen, immer ein schlechtes Gewissen haben, zu wenig zu leisten, immer unter diesem Druck stehen. Von den Wegen, wie solch digitalisierte Kon­trolle phantasievoll gestört werden könnte (Hacken?), habe ich als über Fünfzigjährige keine Ahnung – da, so könnte ich mir vorstellen, wissen die Jungen mehr. Für uns, die wir Geld, Wohnungen, bessere Arbeitsbedingungen immer wieder aufs neue erkämpfen müssen, sind die Gewerkschaften »in diesen nichtrevolutionären Zeiten« (wie jW schreibt) der wichtigste Mitstreiter, den ich im Augenblick erkennen kann. Viele erreichen mehr als einzelne, auf diese einfache und zutreffende Formel brachte es Bsirske.

Sonja Ruf, Saarbrücken

NATO plant Atomkrieg

Zu jW vom 24.10.: »Rotlicht: ­Mittelstreckenraketen«

(…) Die NATO plant den »durchführbaren Atomkrieg«. Eine ihrer Logistikzentralen sitzt in Kalkar und Uedem am Niederrhein, das »Joint Air Power Competence Center«, abgekürzt JAPCC, Luftlinie 50 Kilometer vom Ruhrgebiet mit seinen gut fünf Millionen Einwohnern entfernt. Jedes Jahr treffen sich hohe NATO-Militärs Anfang Oktober dort in den Essener Messehallen und diskutieren die »Stunde Null«. Das findet alles sehr geheim statt, die örtliche Presse berichtet kaum. (…) Es gibt nur weniges in linken Medien. Die WAZ/NRZ Essen (Funke-Mediengruppe) hat nur kurze Hinweise in knappen Texten zu Aktionen des Essener Friedensforums gedruckt. Das geht unter. (…) Man kann aber alles im Internet nachlesen, allerdings auf englisch. Während zuletzt am 6. Oktober draußen nur wenige Mitglieder des Essener Friedensforums demonstrierten und von einem feschen Einsatzleiter der Polizei über den Rechtsstaat aufgeklärt wurden, fand drinnen unter anderem das statt: »Panel 3: Does NATO Have the Required Mindset to Fight on Day Zero?« (Hat die NATO die erforderliche geistige Haltung, um am Tag Null zu kämpfen?) Nicht nur Polen hat eine Kamikazefraktion, die ganze NATO ist eine!

Ulrich Straeter, Essen

Verachtung verdient

Zu jW vom 25.10.: »Millionenschwere ­Kriegsspiele«

Was schwirrt einem da schon monate- oder jahrelang durch den Kopf: Erderwärmung, Müllentsorgung, Naturschutz, Schluss mit Dieselkraftstoff und Kohleförderung … Plötzlich ist das alles nicht so wichtig, denn die NATO mit all ihren Verbündeten will den Russen zeigen, was eine Harke ist. Die Bundeswehr ist mit (…) etwa 10.000 Soldaten und 90 Millionen Euro bei »Trident Juncture« in Norwegen dabei – es ist nichts zu teuer. Das Manöver findet auf allen Gebieten statt mit Schiffen, Flugzeugen, Panzern und sämtlichem übrigen Kriegsgerät, Zerstörung und Verbrechen werden geübt, gelernt. Ich bin 1924 geboren, habe den faschistischen Krieg mit allen Scheußlichkeiten überlebt. Während des »Russland-Feldzugs« kam mein Onkel Paul kurz auf Urlaub, ein gläubiger Mensch, und was er sagte, vergesse ich nie: Wenn »die Russen« uns das heimzahlen, was wir denen antun, dann gnade uns Gott. Diese Worte vergesse ich nie! Alle Personen, die zu diesem Manöver beitragen, es planten oder durchführen, haben unsere Verachtung verdient. Jeder Mensch, der einen Krieg gegen Russland vorbereitet, befürwortet oder entsprechende Kriegshetze betreibt, sollte zur Verantwortung gezogen und verurteilt werden!

Elisabeth Monsig, per E-Mail