Der falsche Frieden

In diesen Tagen erscheint im Marburger Tectum-Verlag der dritte Teilband der frühen Schriften des Literaturwissenschaftlers und Philosophen Wolfgang Harich, »Der Weg zu einem modernen Marxismus«. Er enthält neben Materialien zu Harichs Herausgebertätigkeit bei der Deutschen Zeitschrift für Philosophie, seiner Arbeit als Lektor im Aufbau-Verlag sowie Briefen an Ernst Bloch, Victor Stern, Georg Klaus und Georg Mende auch zahlreiche Feuilletons für die französisch lizenzierte Westberliner Tageszeitung Kurier. Wir dokumentieren im folgenden drei dieser Feuilletons aus den Jahren 1945/46. Die Redaktion dankt dem Herausgeber Andreas Heyer und dem Verlag für die freundliche Genehmigung zum Vorabdruck. (jW)

Die Flucht nach innen

Laut Filmkritik hat die seelenvolle und ausdrucksstarke Schauspielerin X, die leider der äußeren Reize entbehrt, eine tiefere Schönheit »des Seins«.¹ Man denkt frei nach Moltke: »Aha, mehr sein als scheinen!« und gibt sich zufrieden. Dann aber liest man irgendwo anders, der Dichter sowieso schöpfe aus der »Fülle ursprunghaften Seins«. Und wenn einem gar die »Ruhe im Seinsgrund« als besonders begehrenswerter Seelenzustand anempfohlen wird, so wird einem allmählich das »Sein« zu bunt, und man fragt (sofern man zum Denken neigt und von Begriffen verlangt, dass sie einen Sinn haben), was es eigentlich ist. Es ist, um es kurz zu machen, das Lieblingswort der »Innerlichen«, die es überall dort einsetzen, wo es für einen auf Seelenplüsch gebetteten Stil Lücken zu büßen gilt.

Innerlichkeit ist eine Lebensform, die die rauhe Wirklichkeit durch allerlei hilfreiche Opiate erträglicher macht. Eine Art raffinierter, genüsslicher Askese. Mensch, werde innerlich, und du lebst glücklich. (Wobei du freilich nicht vergessen darfst, mit wunder Seele an allem »irgendwie« zu leiden.) Ob es nun unglückliche Liebe, Schützengrabenerlebnis oder vorzugsweise Armut ist: All dies dient dir zu seelischer Vertiefung und Bereicherung.

Wie verhalten sich die Innerlichen zum Kriege? Sie schätzen die Kriege gewiss nicht. Aber sie verschmähen es, dagegen zu protestieren, weil sie das für aussichtslos halten. Sie verwechseln den Krieg mit einer Naturkatastrophe und staunen ihn an wie einen Lavaausbruch, der aus der diesmal »dämonischen Tiefe des Seins« stammt, das Erdreich durchstößt und die künstliche Welt der Vernunft und der Ordnung zerstört. Und sie verstehen es (das ist ihr Geheimnis), sich davon zu distanzieren, auch wenn ihr Schicksal unlösbar mit dem furchtbaren Gemetzel verbunden ist. Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Rilke allein! Das ist alles. Selbst das Heulen der Granaten vermag die Frontberichter mit dem Blümlein am Wegesrand und der Erkenntnis des »Wesentlichen« im Herzen nicht davon abzubringen, dem Wachstum des inneren »Seins« zu lauschen.

Nun wäre die Innerlichkeit an sich ein harmloser Sport, wenn sie nicht eine Spielart politischer Verantwortungslosigkeit wäre. Da mochten die Greuel in den KZs und in den besetzten Ländern sich häufen, da mochte die deutsche Städteherrlichkeit in Schutt und Trümmern dahinsinken, die Innerlichen schworen auf unzerstörbare Werte. Sie vergaßen, dass die Werte der Kunst, auf die sie glaubten, sich zurückziehen zu können, unrettbar verloren sind, wenn die wachsame Aufgeschlossenheit des geistigen Instinkts versagt, der – wohlgemerkt! – nicht nach innen, sondern nach außen erlebend auf die Welt gerichtet ist.

Harmlos war, dass alle gehobenen Backfische sich zu völligen Neudeutungen der »Duineser Elegien« berufen fühlten. (Wenn Innerliche von Rilke sprechen, glaubt man, sich in einem Tempel zu befinden, in dem eine esoterische Geheimsekte den Kult der »entgleitenden Vergleiche« betreibt!). Bedenklich aber wurde es, als die Backfische dabei unversehens in die »Glaube und Schönheit«-Dressuren des Herrn Baldur von Schirach (»Reichsjugendführer« der Nazis, jW) hineinwuchsen, dem »Altar die Stufen der Feldherrenhalle« waren und der sich auch höchst innerlich gebärdete. Bedenklich war auch der Anklang, den ein bestimmtes Buch Ernst Wiecherts in den hochgeistigen Kreisen des imperialistischen Deutschland fand: Aus der Enttäuschung des Ersten Weltkrieges flieht der Held des Romans in die Waldeinsamkeit Masurens, um ein »einfaches Leben« (freilich mit einem komfortablen Schloss im Hintergrund) zu führen, sich vom Fischfang nährend und innerlich immer reicher werdend. Eine Apotheose auf die Flucht vor der Verantwortung in einen Stil, der keine Sache mehr beim rechten Namen zu nennen wagt.

Rilke, Carossa, Wiechert: Das waren die Reservate, auf die ein scheuer und wirklichkeitsmüder, politisch unreifer Intellekt sich in Not und Grauen zurückziehen konnte. Es sei niemandem nachträglich verübelt. Heute aber hat sich die Lage verwandelt. Unsere Situation fordert Verantwortung, Einsicht und Kritik. Alle Innerlichkeit aber ist immer humorlos und mithin der Entwicklung einer lebendigen Kritik abträglich. Und wenn heute wieder die Innerlichen auf den Plan treten, den Bekenntnisfinger recken und manifestöse Bergpredigten erlassen, die vom »Sein«, von »den Dingen« und von allem anderen, was gut und teuer ist, nur so strotzen, so sei vor ihnen gewarnt. Sie sagen Besinnung und Menschlichkeit, aber sie meinen wiederum Verantwortungslosigkeit und Wirklichkeitsflucht.

In Berlin vor einem Jahr

Vor einem Jahre war ich, wie man so sagt, »verschütt gegangen«.² Ich war einem Truppentransport, der an die Ostfront ging, dem dritten innerhalb von zwei Jahren, abhanden gekommen. Nicht ganz so unfreiwillig, wie ich es den Bahnhofskommandanten einredete, die mich argwöhnisch betrachteten, mir aber doch Marschbefehle ausstellen mussten, da ich die Fahnenflucht nach Heeresdienstvorschrift beherrschte. Ich reiste kreuz und quer durch Deutschland, immer hinter meinem Transport her, empfing Marschportionen, löffelte Erbsensuppe in vielen, vielen Wartesälen und ließ meine Papiere mit Sichtvermerken und Stempeln übersäen. Schließlich kam ich nach Berlin. Es war Fliegeralarm, in dem großen Bunker am Bahnhof Gesundbrunnen saßen, hockten und lagen viele hundert Menschen. Sie hatten bleiche, eingefallene Gesichter, waren apathisch und stumpf resigniert. Irgendwo in den dunklen Gängen greinten kleine Kinder, dicht über uns surrten Flugzeuge. Die neuen Bomben, die die Engländer jetzt hätten, hörte ich, durchschlügen so einen Bunker ohne weiteres. Die das sagten, waren einander fremd, Schicksale, sinnlos gebündelt durch das Kollektivgeschehen des Krieges. Über uns die Flugzeuge. Wenn hier so eine überschwere Bombe niederfiel, dann würden wir nur noch ein einziger, ununterscheidbarer blutiger Brei sein, Männer, Frauen, Kinder, zerquetscht von zerborstenen Betonwänden. Diese des Todes oder einer vielleicht nur sehr kurzfristigen Rettung harrende Menschenschar, stumm und zu müde, um verzweifelt zu sein, oder leise und ängstlich flüsternd, bereitete mir einen merkwürdigen, spukhaften Empfang.

»Jetzt ist es im Westen aber ordentlich losgegangen«, sagte einer. »Im Osten dauert es auch nicht mehr lange«, ein anderer. »Die treffen sich noch vor Pfingsten«, meinte der erste wieder, blickte sich dann aber ängstlich um. Ich trug Uniform. Niemand konnte wissen, was in der Affenjacke steckte, ein siegesgläubiger Heimatkrieger vielleicht, der gleich die griffbereite Durchhalteparole oder gar das Notizbuch zücken würde. Wenn die wüssten, dachte ich. Aber das dachten damals wohl die meisten voneinander. Der »deutsche Blick« war zur automatischen Gewohnheit geworden wie das schreckhafte Kopfeinziehen beim Herniedersausen einer Bombe.

Der Träger meines Namens war verschollen. Ich war nicht mehr ich selbst. Ich hieß Mario Glasberg und brauchte falsche Papiere. Mein Freund Alex besorgte sie mir. Dazu benötigte er ein Passbild von mir, eines, auf dem das linke Ohr zu sehen war. Das Kaufhaus in der Wilmersdorfer Straße fertigte vormittags Passbilder an. Fünfmal ging ich umsonst hin. Entweder war Stromsperre, oder es gab auf halbem Wege Fliegeralarm für Stunden und Stunden. Strom schien es am Tage nur noch zu geben, um die Auslösung der Sirenensignale möglich zu machen. Strom war ein ungünstiges Zeichen. Man stellte den Drahtfunk an und hörte den Akkord, der Unheil bedeutete, oder das sinnverwirrende Namen- und Zahlenlabyrinth des Polizeisenders, das jeder verstand. Nachts hielt ich mich in einem Keller am Kurfürstendamm versteckt, aber am Tage musste ich auf die Straße. Fünf Tage lang bemühte ich mich um das Passbild, und wenn ich auf der Straße eine Streife traf, so stieg es mir eiskalt zum Herzen. Endlich war es soweit: Es gab Strom und für ein paar Stunden doch keinen Fliegeralarm. Ich hielt das linke Ohr hin, eine Lampe strahlte auf, es knipste, ich war photographiert. Am nächsten Tage hatte ich meine falschen Papiere.

Fast täglich war ich bei Alberto am Lehniner Platz. Alberto war ein alter Mime, seit Jahren Großmeister des Schwarzhandels, womit er viele, viele »Getauchte« um sich her ernährte. Wenn man aus seinem Fenster blickte, sah man schräg gegenüber einen Panzer, der in die Erde versenkt war und dessen Geschütz Albertos Haus bedrohte. Dahinter türmte sich, quer über den Kurfürstendamm, eine hohe Barrikade. Wann würde diese Kanone losdröhnen? Würde sie in Albertos Haus schießen, es in einen Trümmerhaufen verwandeln? Heute steht von diesem Haus nichts mehr, aber vor einem Jahr gingen wir dort aus und ein. Wir trugen in Aktentaschen Tüten mit Reis, Erbsen und Mehl aus dem Hause. Alberto öffnete Koffer, die bis zum Rand mit Lebensmittelkarten gefüllt waren, bot Havannazigarren aus piekfeinen Sperrholzkistchen an, teilte warmes Essen aus und stellte auf blanko gestempelten Briefbogen der Charité ärztliche Bescheinigungen aus, die vom Volkssturm befreiten. Nur auf ein besonderes Klopfzeichen hin kam man zu Alberto hinein. Da saß er dann zwischen jeweils etwa zwanzig Leuten. Wenn man eintrat, zitierte er immer denselben Vers aus einem Gedicht Erich Weinerts: »Herr Schober, nun ist es soweit!« Und dann: »Eine Stulle gefällig? Ja, meine Herren, meine Revolutionsfrühstücke waren in Berlin schon 1918 ein Begriff!«

Wen traf man alles bei Alberto? Ich lernte dort einen Stabsarzt kennen, der frontmüde Soldaten seit Jahr und Tag in seinem Lazarett unterbrachte und von dort aus für eine illegale Widerstandsgruppe arbeiten ließ. Einmal hatte er sogar einen, der von der Gestapo gesucht wurde, ordnungsgemäß sterben lassen, worauf der Tote prompt auferstand und am nächsten Tage von Alberto bei einem seiner vielen hilfsbereiten Mädchen versteckt und beköstigt wurde. Ein anderer, ein 22jähriger, glutäugiger Bursche, war Hauptmann und politischer Kommissar im Sturmbataillon Marschall Titos gewesen, von kroatischer Ustascha gefangengenommen und an die Gestapo ausgeliefert worden, war aus dem KZ Mauthausen ausgebrochen, nach Berlin geflohen, wo er seither eine Widerstandsgruppe im Wedding führte. Ein dritter war Drehbuchautor von Wehrmachts-Lehrfilmen, Unteroffizier, seit einem Jahr an einem Film über die Panzerfaust beschäftigt. Erst hatte er ihn in Frankreich drehen sollen, dann in Meseritz, und nun trug er seit zwei Tagen ein Telegramm aus Bayreuth in der Tasche. Der Lehrfilm sollte nun endgültig dort gedreht werden. Einen Tag später waren in Bayreuth die Amerikaner. Und der kleine Schmidt war da, der ein ganzes Institut für Paramedizin in der Aktentasche bei sich trug: antiluetische Fieberspritzen, mit denen er Volkssturmbedrohte vor dem »Einsatz« bewahrte. Und Alex, der Pläne für die letzte große Flugblattaktion seiner Gruppe schmiedete, für die Nein-Aktion, von der jetzt Ruth Friedrich in der Sie und Wolfgang Parth in seinem Büchlein »Die letzten Tage« berichtet haben.

Heute ist dieses Bündel der Schicksale längst zerfallen. Sie streiten um Föderalismus und Zentralismus, für und gegen Urabstimmung und Verschmelzung. Manche grüßen sich nicht einmal mehr. Aber vor einem Jahr hockten sie in der Mausefalle, doppelt gefangen in dem engmaschigen Netz der Kontrollen, Überwachungen und Verordnungen.

Ernst Jüngers Ansicht vom Frieden

Seit Monaten geht eine hektographierte Schrift von Hand zu Hand, wie ein Kettenbrief eifrig abgeschrieben und weiterverbreitet von denen, die des lästigen Geredes von der Schuld nun überdrüssig sind, die von KZ-Greueln nichts mehr hören wollen und überhaupt finden, dass mit der demontierten Industrie gar zu sorglos umgegangen werde und es in Schlesien wüst und schrecklich sei.³ Die Schrift heißt »Der Friede«, und man kann daraus lesen, wie der Friede gefälligst sein sollte, und insgeheim folgern, dass er durchaus kein Idealzustand ist. Ginge es nach dem Autor, so müsste der Friede von allen, von den Siegern wie den Besiegten, gewonnen sein, und niemand dürfte benachteiligt werden. Niemand dürfte sich durch Gebietsabtretungen und Reparationen am anderen bereichern, auch nicht, damit geschehenes Unrecht halbwegs wieder ausgeglichen werde. Ohne Hass und Missgunst sollten die Nationen sich verbrüdern in einem großen europäischen Friedensreich.

Diese Schrift ist so verlockend, weil sie vielen angenehm ist, denen besser unbehaglich zumute sein sollte. Mit der Großzügigkeit einer anscheinend schon geschichtlich distanzierten Schau wird über die Frage der Verantwortlichkeit hinweggewischt: Der Krieg sei »das erste allgemeine Werk der Menschheit«, der Friede müsse das zweite sein. Wie eine grandiose Naturkatastrophe, die alle Völker in den Strudel des allgemeinen Unheils riss, wird der Krieg geschildert. Nichts davon, dass er deutlich bestimmbare Ursachen hatte, dass etwa wir ihn vom Zaune brachen. Statt solcher Erkenntnisse werden den Siegern weise Ratschläge erteilt, wie sie – aber bitte ohne Hass und Gewalt! – den Frieden fruchtbar machen könnten. Von einer Weltschuld, die alle verpflichte, geht die Rede, aber auch von einem Welterlebnis, dem eine Solidarität der Frontkämpfer entwachsen soll: »In diesem Riesenkampfe konnte jeder Gegner stolz auf den anderen sein, und in dem Maße, in dem die Zeit die Feindschaft verwittern lassen wird, wird die geheime Achtung, ja die geheime Liebe wachsen, die zwischen Überwindern und Überwundenen spielt.«

Der alliierte Soldat also konnte stolz sein auf den deutschen, der Rotarmist etwa auf den SS-Mann, der serbische Partisan auf den blutigen Pogromhelden, der Maquisarde auf den Plünderer Frankreichs? Ritterlichkeit ist, wenn sie gegeben wird, immer zu loben; wird sie aber im Zustande des Besiegtseins gefordert, von einem, der sich immer nur bereit zeigte, ohne Pardon zu vernichten, so steckt dahinter Anbiederung aus Schwäche. Aber schlimmer noch: Hier wird der Krieg, aus dem eine solche Ritterlichkeit emporblühen könnte, als etwas durchaus Sinnvolles gefeiert. Das Frontethos, das ja nur im Kriege entstehen konnte, soll, einmündend in ein mystifiziertes Christentum, den Frieden garantieren. Das Stahlbad der Nation ist zum Stahlbad der ganzen Welt geworden.

Wer war es, der schon einmal das hohe Lied des in tausend Feuern gehärteten Frontkämpfers sang, der den zynischen Nihilismus, Kriege müssten sein, und es werde sie aus Naturnotwendigkeit immer geben, pathetisch in die Prätention eines hohen Idealismus hüllte und durch den verlockenden Klang seiner Sprache und die dichterische Kühnheit seiner blutigen Visionen so verhängnisvoll wirkte? Es war der gleiche Jünger, der heute Völkerversöhnung aus Frontethos und Christentum fordert und sich mit der Utopie seines Friedensreiches großzügig über die deutsche Verantwortung für die Schändlichkeiten der zwölf Jahre Hitlertyrannei hinwegsetzt.

Nach dem Ersten Weltkriege bedauerte er nur strategische Fehler und Versäumnisse und bemängelte am Kaiserreich, es habe die individuelle Freiheit nicht radikal genug unterdrückt und den modernen Krieg nicht »nach Art eines Reklamechefs größten Formats« vorbereitet. Die Niederlage galt ihm damals nur als Atempause zu neuer Kräftesammlung, noch einmal zu versuchen, was gescheitert war. Die Rechtfertigung lautete: »Der wirkliche Kern unseres Volkes wird die Hoffnung nicht fahrenlassen, dass es um eine Welt nur gut stehen kann, in der wir die ersten sind.« Und das Rezept, das einen Revanchesieg verbürgen sollte, war eindeutig: »Der behördlich wohlgeregelte Patriotismus ebenso wie die Kräfte, die sich ihm entgegenstellen, müssen von einem dämonisch aus allen Schichten auflodernden Glauben an Volk und Vaterland verschlungen, jeder Andersfühlende muss mit dem Brandmal des Ketzers behaftet und ausgerottet werden. Wir können gar nicht national, ja nationalistisch genug sein. Eine Revolution, die das auf ihre Fahnen schreibt, soll uns stets in ihren Reihen finden.«

So hieß es damals. Inzwischen aber hat die Revolution des Hypernationalismus stattgefunden und prompt den ersehnten zweiten Krieg herbeigeführt. Inzwischen war es blutiger Ernst, dass jeder Andersfühlende ausgerottet wurde. Ernst Jünger kann es nicht leugnen, aber er verschleiert es, indem er darlegt, die Blutgier habe überall und nicht nur in Deutschland gewütet. Sie ist die Schattenseite des gepriesenen Heroismus, und dass die Greuelmärchen der Goebbels-Propaganda ebenso stimmen wie die beschämenden Enthüllungen von Nürnberg, wird dabei stillschweigend vorausgesetzt. So heißt es im »Frieden«: »In der Herrschaft von Klassen, Parteien oder fremden Heeren unterschied sich allein die Richtung, nicht aber das stets gleiche Antlitz der Tyrannei. Und wie bei großen Bränden bald dieser, bald jener Wind die Flamme nährt, so gab es Länder, in denen der weiße mit dem roten Schrecken wechselte und wo die Opfer bald unter den Streichen der eigenen Despoten fielen, bald unter denen der fremden Macht.« Dies zu wissen ist tröstlich für alle, die das Leid, das uns geschah, aus Bequemlichkeit nicht als Auswirkung von Ursachen erkennen wollen, die bei uns selbst zu suchen sind.

Aber was soll es heißen, den Faschismus und den Bolschewismus in einem Atem zu nennen? »Es ist kein Zufall, dass der Nihilismus philosophisch von Nietzsche und im Roman von Dostojewski geschildert wurde, denn wenn er auch in allen Ländern Schule machte, so schlug er doch in Deutschland und Russland die Residenzen auf. So waren auch hier die Verwandlungen am tiefsten, die Zerstörungen am furchtbarsten.«

Die Unhaltbarkeit dieser These ist leicht als geistesgeschichtliche Schluderei zu entlarven. Marx und Engels suchten nach dem »realen Humanismus« gegen jenen Idealismus, der alle Verantwortung für reale Ereignisse in abstrakte Mächte wie den »Weltgeist« und ähnliches verlegte. Marx aber wollte sie wieder im Menschen selbst konzentrieren. Hier und nicht in Dostojewski liegt die Wurzel des Bolschewismus.

Wenn wir dies alles zusammenfassen, so ergibt sich ein böses Resultat: Ein Friedensreich, in dem es nicht Sühne und Wiedergutmachung geben soll, den Siegern präsentiert von dem literarischen Star des deutschen Militarismus; die Konzeption eines europäischen Staatenbundes, der Russland ausschließt und Westblocktendenzen verwirklichen soll. Glaubt Ernst Jünger tatsächlich, diese famose Mischung werde dem Frieden sehr dienlich sein? Glauben es die, die diese gefährliche Schrift so hurtig verbreiten helfen? Es scheint, als verberge sich hinter dem »Frieden« verbitterte Selbstgerechtigkeit, die nur auf neue Zwietracht hofft. Dabei ist es verwirrend, dass Ernst Jünger der Nazityrannei, die seinen Gedanken die bestialische Realisation bescherte, nachweisbar feindlich gesinnt war, dass er nach dem Mord an Schleicher den Versammlungen der Ritter des Pour le mérite fernblieb, dass er Ehrungen, die Goebbels ihm bereiten wollte, zurückwies und, in seinen »Marmorklippen« versteckt, aber den Kundigen deutlich, mit der Barbarei abrechnete.

Diese Wandlung spricht, ebenso wie überhaupt jede Rechtsopposition – von Niekischs Widerstandskreis bis zum »20. Juli« (an beiden war Jünger beteiligt) –, mehr gegen das »Dritte Reich«, dessen Abscheulichkeit noch die Väter bösester Wünsche entrüsten musste, als für Jünger, in dessen Gesinnung sie sich erst, als alles zu spät war, vollzog. Wäre diese Wandlung jedoch echte Läuterung aus Erfahrung und Einsicht, so wäre es fruchtbar, sie heute vielen Verstockten als Beispiel vorzuhalten. Jünger hätte heute, nachdem er den einen Frieden zerstören halfen, eine letzte Gelegenheit, durch die Kraft seiner sonst so scharfen, oft zerstörend kritischen Einsicht im Namen aller, die seines Geistes waren, dem zweiten Frieden zu dienen. Aber offensichtlich hat er das »Dritte Reich« nicht tief und radikal verneint, sondern sich nur, angewidert von der degoutanten Stillosigkeit dieses Paradieses der entfesselten Kleinbürger, distanziert.

