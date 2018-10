Zwangsvollstrecker des Tages: Karsten Wendorff

Foto: Marius Becker/dpa

Die nächste Krise naht. Damit deutsche Kapitalisten nicht auf ihr verliehenes Geld verzichten müssen, haben sie vor vielen Jahren eine Notenbank gegründet. Und auf die ist heute noch Verlass. Am Samstag unterbreitete Karsten Wendorff, Abteilungsleiter für öffentliche Finanzen bei der Bundesbank, der italienischen Bevölkerung einen Vorschlag in preußischem Stil. Sie sollten sich verpflichten, mit 20 Prozent ihres Nettovermögens eine »Solidaritätsanleihe« zu zeichnen. Dadurch würde vermieden, dass die Euro-Zone zu einer Haftungsunion verkommt – jeder soll schließlich für seine Schulden selbst geradestehen. Wenn sich jeder Bürger beteilige, wäre schon die Hälfte der italienischen Staatsschuld in die Zwangsanleihe umgewandelt. Ein Stempel der Ratingagentur draufgedruckt, und ruck, zuck ist wieder ein neues Finanzprodukt entworfen.

Eine Win-win-Situation? »Sofern Italien die Schulden wie versprochen bedient und diese eine angemessene Rendite abwerfen, würden die italienischen Haushalte nicht belastet«, schrieb Wendorff in seinem Gastbeitrag für die FAZ. Zudem würden auf diese Weise potentielle Risiken aus einem Zahlungsausfall des Staates vom Bankensystem auf reiche italienische Haushalte übertragen. Italienische Wähler hätten schließlich ein starkes Eigeninteresse an »soliden Staatsfinanzen«, umschreibt Wendorff liebevoll brutale Kürzungspolitik. Bleibt nur der fade Beigeschmack, dass auch die lohnabhängige Bevölkerung Italiens ein Fünftel ihres Nettovermögens abdrücken müsste, in den vergangenen zehn Jahren aber im Durchschnitt bereits auf 1,8 Prozent ihres Reallohns verzichten musste.

In Frankfurt wird man sich sagen: Es war ja nur ein Vorschlag. Die Nachricht dürfte aber angekommen sein. Wenn die Regierung in Rom sich nicht dem Druck der Finanzmärkte beugen will, steht der deutsche Staat Gewehr bei Fuß.