Pekannuss-Brownies

Kleider machen Leute, aber sie verändern nicht deren kleinlichen Charakter. Tilly Dunnage (Kate Winslet) in »The Dressmaker – Die Schneiderin« (Australien 2015) von Jocelyn Moorhouse hat das Talent, aus unscheinbaren Personen atemberaubende Schönheiten zu machen. Aber diese Personen sind leider nicht nur unscheinbar bis hässlich, sie sind zudem von kleinem Geist und nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Es handelt sich um die Bewohner eines australischen Dorfes, die Tilly vor vielen Jahren, da war sie noch ein Kind, verbannten, weil sie sie des Mordes an einem Mitschüler für schuldig befanden. Tilly wurde von ihrer Mutter getrennt und kam ins Heim, weit weg von zu Hause. Später ermöglichten ihr glückliche Umstände einen Weg zur Berufung: Sie konnte das Schneiderhandwerk erlernen, sogar bei den ganz Großen in Paris. Wir sehen jede Menge 50er-Jahre-Haute-Couture im Film, was fast das Beste ist, was er zu bieten hat. Die Story wirkt ein bisschen unausgegoren.

In fast zwei Stunden Spielfilmlänge wird im Prinzip immer wieder dasselbe herausgearbeitet: Die Bewohner des Dorfes sind fies bis superfies und bleiben es auch. Es gibt nur wenige Ausnahmen: Der schöne Teddy McSwiney (Liam Hemsworth) von nebenan, der sich in Tilly verliebt – und sie in ihn. Und Sergeant Horatio (Hugo Weaving), der auch gern Modedesigner geworden wäre und sich am liebsten in Seide und Tüll kleidet, wenn es die Dienstzeiten zulassen. Er ist auch der einzige Bewohner, der seinen Fehler von damals einsieht und ihn bereut. Aus Angst, den Dienst quittieren zu müssen, hatte er dazu beigetragen, dass Tilly als Kind so Schreckliches erleben musste. Der Rest der fiesen Bande erlebt ihr blaues beziehungsweise feuerrotes Wunder beim Rachefeldzug von Tilly. Sie selbst (und der Zuschauer) muss allerdings ebenfalls einen schweren Verlust am Ende des Films verkraften.

Zweimal backt Tilly kleine Schokoküchlein für die Frau des Apothekers, die nach dem Genuss keine Schmerzen mehr in den Händen fühlt. Es ist da wohl mehr drin als in diesem Rezept: Pekannuss-Brownies: 170 Gramm dunkle Schokolade hacken. 130 Pekannusskerne in einer beschichteten Pfanne ohne Fett unter Rühren anrösten, auskühlen lassen, grob hacken, beiseitestellen. Schokolade und 250 Gramm Butter zusammen über einem heißen Wasserbad schmelzen. Den Backofen auf 170 Grad Umluft vorheizen. 300 Gramm Zucker und vier Eier verquirlen, in die warme Schokoladenmasse einrühren. 140 Gramm Weizenmehl (Typ 405) mit zwei Dritteln der gerösteten, gehackten Nüsse vermischen, unter die Masse rühren. Masse auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech gießen, gleichmäßig verstreichen. Restliche Nüsse daraufstreuen, das Blech in den vorgeheizten Ofen geben (mittlere Schiene). Brownies 15 bis 18 Minuten backen, Stäbchenprobe durchführen. Die genaue Backzeit der Brownies richtet sich nach dem individuell erwünschten Ergebnis: Wer die Brownies leicht klebrig mag, bäckt sie kürzer, wenn sie etwas fester sein sollen, müssen sie etwas länger gebacken werden. Zum Servieren in etwa vier mal vier Zentimeter große Stücke schneiden.