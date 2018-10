Erhebt eure Waffen gegen eure Herren!

Karl Liebknecht spricht bei einer Kundgebung im Berliner Tiergarten (Dezember 1918) Foto: Bundesarchiv, B 145 Bild-P046271 / Weinrother, Carl/creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.de

Am 23. Oktober 1918 wurde Karl Liebknecht aus dem Zuchthaus Luckau im heutigen Land Brandenburg entlassen. Vor dem Anhalter Bahnhof in Berlin wurde er von etwa 20.000 Menschen begrüßt. Auf dem Potsdamer Platz forderte er in einer Ansprache die deutsche Arbeiterklasse auf, dem Beispiel des russischen Proletariats zu folgen. Am folgenden Tag gab die Botschaft Sowjetrusslands in Berlin einen Empfang zu seinen Ehren, an dem u. a. führende Mitglieder der im April 1917 gegründeten Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (USPD) teilnahmen. Liebknecht wurde ein von Wladimir Iljitsch Lenin, Jakow Michailowitsch Swerdlow und Josef Wissarionowitsch Stalin unterzeichnetes Telegramm des ZK der Kommunistischen Partei Russlands (Bolschewiki) überreicht, in dem es hieß: »Übermitteln Sie unverzüglich Karl Liebknecht unseren heißesten Gruß. Die Befreiung des Vertreters der revolutionären Arbeiter Deutschlands aus dem Gefängnis ist das Zeichen einer neuen Epoche, der Epoche des siegreichen Sozialismus, die sich jetzt Deutschland wie auch der ganzen Welt eröffnet.«

Liebknecht sprach in den folgenden Tagen auf zahlreichen Veranstaltungen in Berlin und entwarf u. a. ein Flugblatt, das mit Datum vom 31. Oktober 1918 an den Fronten in englischer und französischer Sprache verbreitet wurde:

Freunde, Genossen, Brüder!

Inmitten der Erschütterungen des Weltkrieges, des chaotischen Zusammenbruchs der zaristisch-imperialistischen Gesellschaft hat das russische Proletariat trotz Unverständnis, Hass und Verleumdung seine Herrschaft errichtet: die sozialistische Republik der Arbeiter, Soldaten und Bauern. Es ist der titanenhafte Anfang des sozialistischen Aufbaus der Welt, des Werkes, das jetzt die historische Aufgabe des internationalen Proletariats darstellt. Die russische Revolution hat den Revolutionierungsprozess des Weltproletariats gewaltig vorangetrieben. Bulgarien (am 15. September hatten Truppen der Entente die bulgarischen Linien an der Saloniki-Front in Griechenland durchbrochen. Bulgarien ersuchte um einen Waffenstillstand, am 3. Oktober verzichtete Zar Ferdinand zugunsten seines Sohnes Boris auf den Thron, jW) und Österreich-Ungarn (am 28. Oktober begann die Revolution in Wien mit Generalstreik und Massendemonstrationen für sofortigen Frieden, für Freiheit, Republik und Sozialismus, jW) sind schon in den Kampf einbezogen. Auch die deutsche Revolution erwacht. Indessen erheben sich auf dem Wege zum Siege des deutschen Proletariats ungeheure Hindernisse. Die Masse des deutschen Volkes ist mit uns. Die Macht der erbittertsten Feinde der Arbeiterklasse bricht zusammen. Jedoch bemühen sie sich, durch Lüge und Betrug die Massen an ihren Kriegswagen zu ketten und die Stunde der Befreiung des deutschen Volkes hinauszuzögern.

Und ebenso, wie der Imperialismus der Ententemächte durch die Räubereien und Mordtaten gestärkt wurde, die der deutsche Imperialismus in Russland verübte, so haben sich die deutschen Herrscher den Überfall der Ententemächte auf das sozialistische Russland für die Aufrechterhaltung ihrer Macht in Deutschland zunutze gemacht.

Habt ihr bemerkt, wie Kaiser Wilhelm II., der nach dem Sturz des Zarismus der Repräsentant der schändlichsten Reaktion ist, vor einigen Wochen die Intervention der Ententemächte gegen das proletarische Russland dazu benutzte, den Kriegseifer der Arbeitermassen erneut zu wecken?

Wir dürfen es nicht zulassen, dass solche willkommenen Gelegenheiten zum Volksbetrug unseren verächtlichen Feinden, den verabscheuungswürdigsten Feinden des Weltproletariats in die Hände gegeben werden. Es darf nicht sein, dass das Proletariat der Ententemächte zulässt, dass so etwas geschieht. Wir wissen selbstverständlich, dass ihr eure Stimme bereits gegen die Machenschaften eurer Regierung erhoben habt. Aber die Gefahr wächst ständig. Die geeinte Front des Weltimperialismus gegen das Proletariat wird im Falle des Feldzuges gegen die russische Sowjetrepublik zur Realität.

Man muss kämpfen, um das zu verhindern, und deswegen wende ich mich an euch!

Das Weltproletariat darf nicht zulassen, dass der Herd der sozialistischen Revolution beseitigt wird, wenn es nicht seine eigenen Hoffnungen und Kräfte schwinden sehen will. Der Untergang der russischen Sowjetrepublik würde die Niederlage des Weltproletariats bedeuten.

Freunde, Genossen, Brüder! Erhebt eure Waffen gegen eure Herren!

Es lebe das Russland der Arbeiter, Bauern und Soldaten!

Es lebe die Revolution des französischen, britischen, italienischen und amerikanischen Proletariats!

Es lebe die Befreiung der Arbeiter aller Länder von der Hölle des Krieges, der Ausbeutung und der Sklaverei!