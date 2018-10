Nachschlag: Frontgermanen

Chemnitz: Rechte drohen Gegendemonstranten Gewalt an (27.8.2018) Foto: Jan Woitas/ZB/dpa

Kapitalismus ist eine Verkehrsform, die auf struktureller Gewalt gründet, Faschismus dessen offen gewalttätige Variante. Das setzt ausreichend verrohte Leute voraus, die mit Wonne zuschlagen. Deutsche Neonazis treffen sich im sächsischen Ostritz zum »Kampf der Nibelungen«, einem Kampfsportevent für »Frontgermanen«. »Monitor« lässt den Experten zu Wort kommen. Der sagt, es gehe dabei darum, »Gewaltkompetenz« zu vermitteln. Was hier nach BWL-Jargon klingt, umschreiben die Faschisten so: »Erschaffe Stahl aus Fleisch.« Das gestählte Fleisch stand Anfang September in Chemnitz in der ersten Reihe der »besorgten Bürger«. Ein im Netz kursierendes Video zeigt einen Mann, der mit einem »Double leg takedown«, einem Griff aus der Vollkontaktsportart »Mixed Martial Arts«, einen Polizisten zu Boden wirft. Neonazis organisieren sich nach Art der Wehrsportgruppen der 70er und 80er Jahre, sagt der Experte. Es schadet nicht, das zu wissen. (brat)