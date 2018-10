Tatvorwurf Anti-IS-Kampf

YPG-Kämpfer im November 2014 in Nordsyrien Foto: Rodi Said /REUTERS

Die Bundesrepublik ist Gründungsmitglied der 2014 gebildeten »Internationalen Allianz gegen den Islamischen Staat« und unterstützt dieses US-geführte Bündnis auch militärisch. Doch wenn Antifaschisten, Internationalisten und Kommunisten aus Deutschland sich als Freiwillige dem Kampf kurdischer Milizen gegen den IS anschließen, dann riskieren sie nicht nur ihr Leben, sondern bei ihrer Rückkehr ein Strafverfahren wegen »Terrorismus«. Das zeigt die diese Woche bei der innenpolitischen Sprecherin der Linksfraktion Ulla Jelpke eingegangene Antwort der Bundesregierung auf die kleine Anfrage »Maßnahmen bezüglich nach Deutschland zurückgekehrter freiwilliger Kämpferinnen und Kämpfer gegen den IS«.

Mindestens 249 Freiwillige aus Deutschland, darunter 49 Staatsbürger, haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung »kurdischen Milizen« in Syrien und dem Irak – vor allem den Volksverteidigungseinheiten YPG – angeschlossen. 21 von ihnen bezahlten ihren Einsatz mit ihrem Leben, 124 sind inzwischen nach Deutschland zurückgekehrt. Gegen 32 von ihnen haben Landespolizeibehörden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Von 27 Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung wurden 16 bereits wieder eingestellt. Zwar hält die Bundesregierung die YPG für einen syrischen Ableger der in Deutschland verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), wie sie mit der Ausweitung des Verbots von PKK-Symbolen auf die Fahnen der syrisch-kurdischen Vereinigungen deutlich gemacht hat. Solange aber die YPG von den USA im Kampf gegen den IS unterstützt werden, zögern deutsche Justizbehörden noch, eine YPG-Zugehörigkeit entsprechend zu ahnden.

Weitere Verfahren wegen des Verdachts der Vorbereitung einer staatsgefährdenden Gewalttat, des Anwerbens für einen fremden Wehrdienst sowie des Verstoßes gegen das Vereinsgesetz – gemeint ist ein solcher gegen das PKK-Verbot – sind noch am Laufen. »Dass es gelungen ist, den IS zurückzudrängen, ist auch den Bodentruppen der kurdischen YPG und ihrer freiwilligen Kämpfer zu verdanken«, kritisiert die Abgeordnete Ulla Jelpke das Vorgehen der deutschen Justiz. »Sie jetzt nach ihrer Rückkehr mit Ermittlungsverfahren zu überziehen, weil sie angeblich selbst Mitglied einer terroristischen Vereinigung seien, ist grotesk.«

Zwei Rückkehrer wurden von Landespolizeibehörden als »Gefährder« und sieben weitere als »relevante Personen« eingestuft. Gemeint ist, dass die Polizei diesen Personen, die den kurdischen Vereinigungen YPG, HPG und Komalen Ciwan sowie der kommunistischen MLKP aus der Türkei angehören, aufgrund bloßer Annahmen die zukünftige Begehung einer politisch motivierten Straftat von erheblicher Bedeutung zutraut. Eine solche Einstufung bringt eine für die Betroffenen schikanöse Überwachung mit sich.

Bereits im Oktober 2014 hatte das Bundesinnenministerium in einem Bericht bezüglich der freiwilligen Anti-IS-Kämpfer erklärt, deren »Gefährdungspotential« sei »quantitativ zwar geringer, qualitativ aber nicht anders zu bewerten als das der dschihadistischen Syrien-Kämpfer.«