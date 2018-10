»Elvis: ’68 Comeback Special«. Nach harmlosen Filmchen wieder zurück auf der Bühne Foto: Arte/BR

Re: Aufbruch im Kiez

Problemviertel im Wandel

Moin Uddin Ahamed kam vor acht Jahren aus Bangladesch nach Lissabon. Er landete im Viertel Mouraria. Auf der Straße gehörten Drogendealer, Abhängige und Prostituierte zum Alltag. Ahamed lernte die Sprache, suchte Kontakt und hilft heute älteren Nachbarn beim Einkauf. Inzwischen hat sich das Viertel zum Szenebezirk für Studenten, Künstler und Touristen gewandelt – und damit unterbrechen wir die Durchsage. Und fragen, wann es die Sendungen über diejenigen Viertel gibt, wohin sich die Drogendealer, Abhängige und Prostituierten nach ihrer Vertreibung wenden.

Arte, 19.40

Auslandsjournal: Im Land der Taliban

Der lange Krieg am Hindukusch

17 Jahre Krieg – und da sind die Jahre vor dem Abzug des sowjetischen Militärs nicht mitgezählt. Afghanistan wird beinahe täglich von schweren Anschlägen erschüttert. Vorstöße der Taliban sind ebenso häufig, IS-Terroristen breiten sich aus. Die Strategie der NATO, die afghanische Armee stärker in die Verantwortung zu nehmen, ist gescheitert. Es ergibt sich das widersprüchliche Bild eines Landes, in dem der Staat mit Hilfe von ausländischen Soldaten gegen die Taliban kämpft, diese aber gleichzeitig toleriert. Und wer bringt die ganzen Waffen ins Land? Der US-Verbündete Pakistan? Happy Birthday jedenfalls, Herr Seehofer!

3sat, 21.30

Elvis: ’68 Comeback Special

1968 feierte Elvis nach über siebenjähriger Bühnenabstinenz sein Konzertcomeback. In dieser für das Fernsehen aufgezeichneten Show singt Elvis in seinem legendären schwarzen Lederanzug allein auf der Bühne seine berühmtesten Hits und erscheint in Auftritten, die als Vorläufer der heutigen Unpluggedsessions gelten. Aber so richtig zündet das beim Publikum bei näherem Hinsehen nicht. Trotzdem ein großer Musiker.

Arte, 21.45

Der Clan der Sizilianer

Vittorio Manalese ist das Oberhaupt einer Mafiafamilie in Paris. Mit seiner Hilfe gelingt es dem jungen Gangster Roger Sartet, während des Transports zu einer Gerichtsverhandlung zu entfliehen. In der Folge bereiten die beiden gemeinsam einen spektakulären Juwelenraub vor. Mehr französische Gangsterfilmklassik geht nicht. Mit Jean Gabin (Vittorio Manalese), Alain Delon (Roger Sartet), Lino Ventura, Irina Demick. Regie: Henri Verneuil. F/I 1969. Musik: Ennio Morricone.

BR, 23.45