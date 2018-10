Kraftprobe mit Italien

Verteidigt Haushaltsentwurf gegen EU-Kritik: Italiens Regierungschef Giuseppe Conti am Montag in Rom Foto: Gregorio Borgia/AP/dpa

Reaktionen mit Ansage: Die EU-Kommission hat am Dienstag den italienischen Haushaltsentwurf abgelehnt. Ein bisher so noch nie praktizierter Schritt. Angesichts der lautstarken Wortgefechte zwischen Brüssel und Rom in den zurückliegenden Wochen war das allerdings absehbar. Nun kam also die formelle Bestätigung. Das Kräftemessen geht weiter.

»Die heute von der Kommission angenommene Stellungnahme dürfte niemanden überraschen, da der Haushaltsplan der italienischen Regierung eine klare und vorsätzliche Abweichung von den Zusagen darstellt, die Italien im vergangenen Juli abgegeben hat«, fasste am 23. Oktober EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici bei einer Pressekonferenz in Brüssel die Argumentation der EU-Kommission zusammen.

Tatsache ist, dass die ehemalige Regierung Italiens im Sommer 2017 für 2019 ein Etatdefizit von 0,8 Prozent der Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt, BIP) zugesagt hatte. Heute peilt man in Rom eine Verschuldung von 2,4 Prozent des BIP an, also dreimal soviel. Tatsache ist aber auch, dass es zwischenzeitlich Wahlen gab, bei denen die Italiener Parteien mit Programmen den Vorzug gaben, die ohne größeres Defizit unmöglich umsetzbar sind. Angefangen mit der Einführung einer sozialen Mindestsicherung, wie sie die Fünf-Sterne-Bewegung versprach, über die von der Lega angestrebten Steuersenkungen bis hin zu öffentlichen Investitionen, durch die die Wirtschaft angekurbelt werden soll.

Zwar stehen die aktuellen Haushaltspläne in Einklang mit dem Stabilitätspakt von Maastricht. Demzufolge ist eine jährliche Neuverschuldung von bis zu drei Prozent zulässig. Allerdings waren diese Regeln im Zuge der Euro-Krise mit dem sogenannten Sixpack deutlich verschärft worden, so dass mittlerweile ein »strukturell ausgeglichener« Haushalt gefordert wird. Dieses Konzept lässt Spielräume für Interpretationen. Die Kommission argumentiert im Falle Italiens mit der erheblichen Abweichung von der vom Rat empfohlenen Höchstgrenze für neue Kredite von 0,6 Prozent des BIP.

Moscovici betonte mit Blick auf Rom zugleich weiter die Dialogbereitschaft: »Doch schlagen wir die Tür nicht zu, sondern wollen unseren konstruktiven Dialog mit den italienischen Behörden fortsetzen«, sagte er. Dialogbereitschaft signalisierte auch Italiens Regierungschef Guiseppe Conte immer wieder. Ausdrücklich ist von Dialogen, nicht von Verhandlungen die Rede. Man will der Gegenseite die eigenen Vorstellungen besser erklären. Conte machte am Rande des EU-Gipfels vergangene Woche aber auch deutlich, dass er keine Spielräume für Veränderungen sehe.

Offensichtlich geht es bei dieser Auseinandersetzung um mehr als bürokratische Regelkontrollen und ein paar Zehntel Prozentpunkte mehr oder weniger in abstrakten Haushaltsplänen. So präzise lässt sich das Defizit ohnehin nicht planen. Es kommt ja auch immer auf die wirtschaftliche Entwicklung an, für die es zwar Prognosen, über die es aber keine Gewissheit gibt.

Hinter dem vorgeblich um Zahlen geführten Konflikt steckt die Frage, ob eine Abkehr vom wirtschaftspolitischen Kurs der EU – Maximierung der Wettbewerbsfähigkeit, Exportorientierung, »Liberalisierung« und Haushaltsdisziplin – als demokratische Entscheidung in einem Mitgliedsstaat zulässig ist oder nicht. Rom versucht diese Abkehr. Schließlich hat sich die exportorientierte Wirtschaftspolitik für die auf den eigenen Markt fokussierte Volkswirtschaft Italiens seit Jahren als erhebliche Wachstumsbremse herausgestellt. Eine Stärkung der Binnennachfrage könnte die Wirtschaft in Schwung bringen, zu höheren Wachstumsraten führen und so letztlich auch die Schuldenquote nach unten drücken.

Diesen Kurswechsel will Brüssel mit allen Mitteln verhindern. Ähnlich wie 2015 in Griechenland soll nun der Druck auf Italien erhöht werden, um die Regierung in die Knie zu zwingen. Es geht dabei wohl auch darum, ein Exempel zu statuieren, um vermeintliche Nachahmer abzuschrecken.

Doch Italien ist ein anderes Kaliber als Griechenland. Zwar hat die Europäische Zentralbank die Mittel in der Hand, um die Zinsbelastung für Rom durch die Decke schnellen zu lassen und das Land in die Pleite zu schicken. Doch könnten die »Währungshüter« eine allzu heftige Konfrontation scheuen. Italien ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone. Ein Kollaps könnte das gesamte Konstrukt mit in den Abgrund reißen.

Außerdem kann man darüber spekulieren, ob Rom nicht besser auf einen Bruch mit ebendiesem System vorbereitet ist, als das Athen vor drei Jahren war. Die Syriza-Regierung wurde nicht müde zu betonen, dass man unbedingt im Euro-Verbund bleiben will. Die Annahme eines »Plans B« wurde ausdrücklich abgelehnt, obwohl er schon in der Schublade des Finanzministers lag. Die Führungsvertreter der regierungstragenden Parteien in Rom würden hingegen lieber heute als morgen zu einer eigenen Währung zurückkehren. Die halbherzigen Bekenntnisse zum Euro sind anscheinend eher der Befürchtung eines »Verfassungsputsches« durch den Staatspräsidenten geschuldet.

Die Konfrontation mit Brüssel scheut Rom jedenfalls nicht, auch angesichts großer Zustimmung in der Bevölkerung für diesen Kurs.