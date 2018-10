Neue Bahnverbindung: Mannheim–Chongqing

Mannheim. Am Donnerstag wurde eine neue Direktverbindung für den Gütertransport per Bahn zwischen Mannheim und dem Rhein-Neckar-Gebiet sowie der Großregion Chongqing in Südwestchina in Betrieb genommen. In Chongqing leben etwa 33 Millionen Einwohner. Die Stadt liegt im Landesinneren und ist Start- und Zielpunkt des Transeurasia-Expresses. Dieser verbindet China mit Deutschland und ist eine wichtige Ergänzung zum Seeverkehr und dem Transport per Flugzeug, wie die Stadt Mannheim mitteilte. (dpa/jW)