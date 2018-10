Bundespolizei setzt Training von Saudis aus

Berlin. Die Bundespolizei hat Schulungen für den saudiarabischen Grenzschutz vorerst ausgesetzt. »Seit Oktober finden keine Trainingsmaßnahmen statt«, teilte das Bundesinnenministerium (BMI) am Donnerstag mit. Eine Entscheidung über die Weiterführung des Projektes erfolge nach einer Bewertung der aktuellen Ereignisse und nach Abstimmung innerhalb der Bundesregierung. Denn sichere Grenzen seien auch eine »wesentliche Voraussetzung für eine wirksame Terrorismusbekämpfung«.

Das ARD-Magazin »Report Mainz« will herausgefunden haben, dass die Bundesregierung an dem Ausbildungsprojekt zunächst festhalten will, wie www.tagesschau.de am Donnerstag berichtete. Demnach sehe Berlin keinen Grund, das Projekt in Frage zu stellen. (dpa/jW)