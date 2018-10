»Es geht um Solidarität«

Eine starke Botschaft. Die Spieler des Clapton CFC in ihrem berühmten Auswärtstrikot beim Aufwärmtraining Foto: James Akena /REUTERS

Während die Spitzenklubs des englischen Fußballs von Oligarchen, diversen Diktatoren aus dem Nahen Osten sowie undurchsichtigen Finanzkonglomeraten dominiert werden, tut sich seit einigen Jahren in den unteren Ligen etwas. Das Zauberwort heißt »Fan ownership«, zu deutsch »Mitgliederverein«. Mit Beginn der diesjährigen Fußballsaison ist in London der Clapton CFC hinzugestoßen. Weltweit berühmt wurde er für ein Auswärtstrikot in den Farben der Zweiten Spanischen Republik, mit welchem die Internationalen Brigaden im Spanischen Krieg gewürdigt werden.

Der Clapton CFC existiert, weil die Fans Stress mit dem Eigentümer des seit 1877 bestehenden Clapton FC hatten. Große Teile der Fans hatten die vergangene Saison boykottiert, weil der Eigentümer die Heimspielstätte, den »Old Spotted Dog«, in ein Immobilienspekulationsobjekt umwandeln wollte. Deshalb spielt der Clapton CFC auch im Exil, nämlich im benachbarten Londoner Stadtteil Walthamstow. Und jetzt?

Wie stehen die Chancen, dass Sie Ihren alten Platz wiederbekommen? Oder werden dort nun Luxuswohnungen gebaut?

Es ist nicht so einfach, dort Luxuswohnungen zu bauen. Zumindest nicht direkt. Die Bezirksverwaltung von Newham hat den Platz sportlichen Zwecken gewidmet und möchte, dass er der Lokalbevölkerung zur Verfügung steht. Also wird es zumindest kurzfristig sehr schwer sein, dort Wohnungen zu kaufen. Es besteht eine große Chance, dass wir dorthin zurückkehren können. Gentrifizierung ist aber ein großes Problem in der Gegend. Der Umzug des FC West Ham in den Olympischen Park ist ein großartiges Beispiel dafür, wie man es nicht macht. Das ehemalige West-Ham-Stadion wird in Wohnungen umgewandelt und die wenigsten werden für die Menschen erschwinglich sein. Im Rahmen der Olympischen Spiele wurden ganze Wohnblocks entvölkert. Menschen aus der Arbeiterklasse sind gezwungen, in Hunderte Kilometer entfernte Städte umzuziehen. Gleichzeitig bleiben hier vor Ort Hunderte Wohnungen leer.

Ihr Verein ist der jüngste einer Reihe von Klubs in den unteren Ligen des englischen Fußballs, die sich eine demokratische Struktur geben. Ihr steht damit in einer Linie mit Klubs wie AFC Wimbledon, AFC Telford oder FC United of Manchester. Allen ist die Ablehnung autokratischer Vereinsstrukturen gemeinsam. Wie wollen Sie Ihren Klub aufbauen und hoffen Sie auf eine Vorbildwirkung?

Ohne die Unterstützung der Organisation »Supporters Direct« wäre uns das alles gar nicht möglich gewesen. Deren Ziel ist es, Fußballfans mehr Kontrolle über »ihre« Vereine zu geben. Die Leute von »Supporters Direct« haben uns dabei geholfen, das Regelwerk für unseren Klub auszuarbeiten, und sie haben Kontakt zu Vereinen wie FC United hergestellt. Wir sind der neueste Klub in Faneigentum im Land und hoffen, dass andere unserem Modell folgen. Wir haben dem Vereinsdirektorium alle Macht entrissen und sie auf verschiedene Mitgliederkomitees aufgeteilt. Alle großen Entscheidungen werden auf der Grundlage des Prinzips »Ein Mitglied, eine Stimme« getroffen.

Ihre politische Haltung ist nicht nur basisdemokratisch, wie sich an Ihrem Auswärtstrikot zu Ehren der Internationalen Brigaden im Spanischen Krieg ablesen lässt. Was treibt Sie an?

Fußball ist der beliebteste Sport der Welt und eignet sich hervorragend zum Erzählen von Geschichten. Es ist wichtig, eine starke Botschaft von Solidarität und Gemeinschaft zu senden, gerade jetzt, wo rechtsradikale Kräfte überall in Europa Boden gewinnen. Sie wollen unsere Communitys spalten und die Arbeiterklasse schwächen, genau wie sie es in den 1930er Jahren getan haben. Solidarität ist da keine leere Geste, sondern ein entschiedenes Eintreten dafür, das Richtige zu tun, um die Stimmen verwundbarer Gemeinschaften und Menschen zu stärken.

In dieser Hinsicht ist das Trikot nicht Ihre einzige Aktion. Sie haben sich auch an einer Kampagne beteiligt, die thematisiert, dass sich viele Frauen Binden oder Tampons kaum noch leisten können. Kampagnen gegen Rassismus gibt es im Fußball inzwischen öfter. Ausflüge in den Feminismus sind jedoch noch sehr selten. Werden weitere Aktionen folgen?

Absolut, ja. Wenn Frauen sich aus unserer Gemeinschaft ausgeschlossen fühlen, verlieren wir alle. Wir würden soviel verpassen. Es geht ja nicht nur um den Spaß am Spiel, sondern auch um die Gemeinschaft, die sich darum entwickelt. Wir haben ein Komitee mit dem Ziel gegründet, solche Kampagnen zu unterstützen. Wir freuen uns auch auf weitere Vorschläge.

Wo wollen Sie in fünf Jahren stehen?

Wir wollen wieder auf unserem angestammten Platz spielen. Und wir hoffen, dass wir unter dem Dach unseres Vereins auch andere Sportarten betreiben können. Jetzt müssen wir erst einmal beweisen, dass wir in der Lage sind, einen Fußballverein ordentlich und dauerhaft zu führen.