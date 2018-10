Doug Wood (Martin Speer) will via Funk Hilfe rufen: »Hügel der blutigen Augen« Foto: © 1977 Blood Relations. All Rights Reserved.

Das Team – zweite Staffel

Klar, Sie können auch »Babylon Berlin« im Ersten gucken. Aber das hier ist besser. Ein Mord im dänischen Marschland veranlasst Europol zur Bildung eines neuen internationalen Teams, bestehend aus dänischen, deutschen und belgischen Ermittlern. Ihre Nachforschungen decken Verstrickungen bis zu einer Terrororganisation in Syrien auf. In der zweiten Staffel besteht die Sondereinheit aus Jürgen Vogel, Marie Bach Hansen und Lynn Van Royen. Regie: Kasper Gaardsoe.

Arte, 20.15 Uhr

Frankenstein

Der lustige Wissenschaftler Frankenstein stiehlt Leichen, um daraus den perfekten Menschen zu formen und ihn dann zum Leben zu erwecken. Durch ein Versehen pflanzt er seiner Kreatur das Gehirn eines Gewaltverbrechers ein. Macht euch die Erde untertan. USA 1931. Mit Boris Karloff (das Monster), Colin Clive (Henry Frankenstein), Mae Clarke (Elizabeth). Regie: James Whale.

3sat, 22.25 Uhr

Menschen hautnah

Wohnbox für Obdachlose – Nächstenliebe und ihr Preis

Ausgerechnet ein Fernsehbeitrag brachte den Fotografen Sven Lüdecke auf die Idee, Wohnboxen für Menschen zu bauen, für die diese Gesellschaft keinen anderen Platz hat. Nachdem das erste Häuschen fertiggestellt war, standen Obdachlose Schlange – Sven half unermüdlich und gründete einen Verein. Die freiwillige Arbeit forderte jedoch ihren Tribut: Svens Partnerin und sein Arbeitgeber konnten den aufreibenden Einsatz nicht immer gutheißen. Glücklich das Land, das keine Helden braucht.

WDR, 22.40 Uhr

Hügel der blutigen Augen

Eine US-Großfamilie ist in ihrem Van auf dem Weg von Ohio nach San Diego, quer durch die Wüste – der pensionierte Polizist Big Bob, seine Frau Ethel, die Töchter Lynne und Brenda, Sohn Bobby, Schwiegersohn Doug, ein Baby und zwei Hunde. Mitten in der Einöde haben sie eine Panne, und Bob sieht sich gezwungen, zurück zur letzten Tanke zu marschieren, um Benzin zu besorgen. Dort angekommen, kann er den Inhaber, Fred, gerade noch davon abhalten, Suizid zu begehen. Auslöser ist dessen bösartig gewordener Sohn. Die nuklearen Tests in der Gegend sollen ihn zum Alptraum gemacht haben.

Arte, 23.10 Uhr