Ausdruck der Heuchelei

Zu jW vom 16.10.: »Stimme der Entrechteten«

Die jW sollte sich nicht darauf beschränken, unter den sieben aktuellen Heiligsprechungen des Vatikans nur die des ermordeten Bischofs Óscar Romero in den Blick zu nehmen, sondern darauf eingehen, dass zu den Heiliggesprochenen auch Paul VI. (Papst 1963–1978) gehört. Unter dem klerikalfaschistischen Pius XII. war er als Giovanni Battista Montini führender Mann des vatikanischen Geheimdienstes Pro Deo, Mitorganisator der Flucht Zehntausender Faschisten nach Südamerika auf der sogenannten »Rattenlinie«. Unter den Geflüchteten befanden sich international gesuchte Kriegsverbrecher wie der NSDAP-Reichsleiter Martin Bormann, Adolf Eichmann, der »Architekt« des Holocaust, Josef Mengele, der KZ-Arzt von Auschwitz, der Kommandant der Vernichtungslager von Sobibor und Treblinka, Franz Stangl, und der des Ghettos in Przemysl, Josef Schwammberger, sowie der Führer der Ustascha-Faschisten und Chef des unter der Okkupation Hitlerdeutschlands proklamierten »Unabhängigen Staates Kroatien«, Ante Pavelic, mit fast seinem gesamten Kabinett. Ausgeschleust wurden deutsche und italienische Faschisten, belgische und französische Kollaborateure, slowakische Klerikalfaschisten, ungarische Pfeilkreuzler und Angehörige der rumänischen »Eisernen Garde«. Diesen Retter von Nazikriegsverbrechern hat Franziskus also heiliggesprochen und an die Seite von Romero gestellt, der sich im Grabe umdrehen würde, wenn er wüsste, wie er da missbraucht wird. Papst Franziskus (…) hat zwar einiges verändert, so mit Blick auf die Befreiungstheologie, er kritisiert soziale Verwerfungen des Kapitalismus und bekundet Solidarität mit den Ärmsten und von diesem System ausgegrenzten und unterdrückten Menschen, darunter Migranten, verurteilt Kriege und unterstützt Friedensinitiativen. Das und die ungezwungene Art, mit der er den Gläubigen gegenübertritt, hebt ihn von seinen engstirnigen, reaktionären Vorgängern ab. Es verhüllt aber, dass er von den angekündigten Reformen bisher nichts verwirklicht hat und an Dogmen wie dem Zölibat, das zu den nicht enden wollenden Missbrauchsskandalen beiträgt, festhält. Die jüngste Heiligsprechung eines Retters von unzähligen Nazikriegsverbrechern kann nur als Ausdruck der Heuchelei, die dieser Papst betreibt, bezeichnet werden, man denke auch an die Hetze gegen die Befürworter einer Schwangerschaftsunterbrechung, die er als Auftragsmörder diffamiert.

Doris Prato, per E-Mail

Dämonisierung Putins

Zu jW vom 17.10.: »Ausgeflirtet?«

Dass (…) die angebliche »kulturelle Rechtswendung« in Russland »in Westeuropa zum Teil unterschätzt wird«, möchte ich stark bezweifeln. Es wird geradezu nach den »Denkern« gesucht, von denen Präsident Wladimir Putin beeinflusst sein könnte, und es werden ihre Ideen untersucht, damit »endlich in Umrissen erkennbar wird, was Putins Unberechenbarkeit noch verdeckt«, wie es etwa in einer Rezension des von Reinhard Lauterbach genannten Buches »In Putins Kopf« von Michel Eltchaninoff zu lesen ist. Eltchaninoff wie auch andere bemühen sich sehr, diese russischen Philosophen als konservativ und reaktionär, dem Westen feindselig gesinnt und gefährlich zu präsentieren. Denn Putin zitiert sie nicht nur, sondern empfiehlt den einen oder anderen gar seinen »Untertanen« zur Lektüre. (…) Für die einen erklärt sich so seine prosowjetische Weltsicht (…), für andere (…) seine angebliche Politik einer »Bewahrung und Wiederherstellung der historischen Größe Russlands und seiner Orthodoxie«. Kurz (…), zur Unterwerfung unter den orthodoxen Glauben und zum Glauben an die Autokratie von Thron und Altar. Für Eltchaninoff sind Putins Handlungen Reaktionen, um Verluste der Einflusssphären zu bremsen, schlicht: Racheaktionen. Die Dämonisierung Russlands seitens des Westens findet also auch im »philosophischen« Bereich statt. (…)

Heidi Schimpke, Darmstadt

Armes Bayern

Zu jW vom 19.10.: »Erretter des Tages: Hubert Aiwanger«

Jetz hama den Solot! Die Konservativen der Konservativen in der bayerischen Regierung – na servus! Die sogenannten Bürgerlichen oder besser, was sich die »Freien Wähler« darunter vorstellen! Hubert Aiwanger behauptet, dass man so verhindert habe, dass andere »komische Parteien« im Land das Sagen hätten. Die »Komischen« sind dann wohl SPD, Grüne und Linke, oder? Die AfD und die FDP kann er nicht gemeint haben, die stehen ihm nämlich geistig nahe. Von was sind die »Freien Wähler« eigentlich frei? Sie sind die »CSU light«, geprägt von christlich-konservativen Bauern, ehemaligen CSU-Wählern, denen die CSU zu sozial geworden ist, und AfD-Den­kern, die zum Wählen ein Alibi brauchen. Wow, welch ein revolutionäres Parteiprogramm: Freie Kita und Verhinderung der dritten Startbahn am Münchener Flughafen – das war’s. In Bayern wird’s jetzt noch »dunkler«. Zählt man all den konservativen Parteienmist zusammen, dann ist dies eine Mehrheit von 64 Prozent. Fazit: Aufbruchstimmung in Bayern? Eher nicht. Sozialreformen? Eher nicht. Weiterwursteln? Eher ja. Ein politischer Wechsel? Eher nein. Noch konservativer und rechtspopulistischer? Eher ja. (…) Armes Bayern.

Helmuth Schäffer, per E-Mail

Terrorgruppe

Zu jW vom 23.10.: »Wo immer er auftritt!«

Den Artikel (…) zur »Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit« (KgU) finde ich sehr informativ. Er beleuchtet deutlich, mit welchen Mitteln und Methoden diese und viele andere Organisationen in Westberlin (z. B. auch das Ostbüro der SPD) versuchten, den gesellschaftlichen Aufbau in der DDR zu stören bzw. zu verhindern. Deshalb verstehe ich nicht, wie der Autor unter diesem Blickwinkel die KgU als »Widerstandsgruppe« bezeichnen kann. Für mich gibt es für diese Art von »Widerstand« nur eine Bezeichnung: Terror. Und so sollte man sie auch als Terrorgruppe bezeichnen.

R. Ziegler, Berlin (diese Zuschrift erreichte uns über die Kommentarfunktion für Onlineabonnenten)