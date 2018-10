Die NATO provoziert

»Leopard 2«-Panzer stehen nach ihrer Verschiffung nach Norwegen auf dem Hafengelände von Fredrikstad (11. Oktober) Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Die Linie der Bundesregierung: für Soziales und Umwelt nur das Allernötigste, aber immer volles Rohr beim »Verteidigungsministerium«. Aktuell werden mal eben 90 Millionen Euro für die Bundeswehr ausgegeben, damit sie sich an einem gigantischen Manöver der NATO in Skandinavien beteiligt – am größten NATO-Manöver seit Ende des Kalten Krieges, unter Einschluss der formal noch neutralen Staaten Finnland und Schweden. Alles nur zur »Abschreckung« Russlands.

Lassen wir uns nicht von NATO-Generalsekretär Stoltenberg einlullen, dass diese Übung mit 50.000 Soldatinnen und Soldaten ganz in der Nähe der russischen Grenze rein defensiv und nicht gegen Russland gerichtet sei. Dieses Manöver, das heute beginnt und bis zum 7. November dauern wird, ist von seiner Anlage her eine einzige Provokation und Drohgebärde gegenüber Russland.

Rund 10.000 deutsche Soldatinnen und Soldaten sind beteiligt, davon 8.000 in Skandinavien. 4.000 Militärfahrzeuge wurden nach Norwegen geschickt. Es soll getestet werden, wie schnell sich NATO-Truppen im Spannungsfall verlegen lassen. Das ist nicht nur verteidigungspolitischer Irrsinn auf Kosten der Steuerzahler, sondern ein militärisch riskantes Spiel an der russischen Grenze. Eine solche Truppenkonzentration muss von der Gegenseite als Bedrohung wahrgenommen werden. Moskau könnte sich gezwungen sehen, auch angesichts des jüngst angekündigten Ausstiegs der USA aus dem INF-Vertrag, seine Militärausgaben doch wieder zu erhöhen.

Wer will hier wen einschüchtern? Der Militäretat der NATO-Staaten übersteigt den der Russischen Föderation um das Vierzehnfache. Russland hat gegenwärtig weder die materiellen noch die finanziellen, auch nicht die personellen Fähigkeiten, um die NATO überhaupt erfolgreich angreifen zu können. Dies bestätigte selbst die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion (Bundestagsdrucksache 19/4758). Und selbst die Bundesregierung ist nicht der Meinung, dass Russland in absehbarer Zeit die Absicht hat, NATO-Staaten anzugreifen. Außerdem haben die NATO und ihre Mitgliedstaaten in den letzten Jahren nachweislich viermal so viele Manöver durchgeführt wie die Russische Föderation. Der Aggressor ist also definitiv nicht Russland. Das Konzept von »Trident Juncture« ist daher völlig absurd und kann von der russischen Seite nur als massive Bedrohung wahrgenommen werden.

Die Linke fordert daher die sofortige Beendigung der militärischen Eskalationspolitik der NATO, den Abzug der westlichen Truppen von der russischen Grenze und ein Ende aller NATO-/US-Militärmanöver in Ost- und Nordeuropa, die einzig und allein gegen Russland gerichtet sind. Die andauernde militärische Provokation Russlands muss beendet werden. Statt dessen brauchen wir eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Moskau. Dies wäre ein wichtiger Schritt für Frieden und Sicherheit in Europa.