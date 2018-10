Schadenersatzurteil im Diesel-Kfz-Skandal

Stuttgart. In der juristischen Aufarbeitung des VW-Skandals wegen der Manipulation der Diesel-Kfz am Landgericht Stuttgart hat eine Zivilkammer die VW-Dachgesellschaft Porsche SE zu Schadenersatz in Millionenhöhe verurteilt. Die Holding habe gegen Publizitätspflichten (gegenüber den Aktionären, jW) verstoßen, teilte Richter Fabian Reuschle am Mittwoch mit. Der frühere VW-Vorstandsvorsitzende Martin Winterkorn habe seine Pflichten mindestens grob fahrlässig verletzt. (dpa/jW)