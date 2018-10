»Antikommunistische Reflexe spielen eine Rolle«

Zugewinne für Die Linke erwartet: Am Sonntag wird in Hessen gewählt (Spitzenkandidaten: Janine Wissler, Linke, René Rock, FDP, Priska Hinz, Grüne, Volker Bouffier, CDU, und Thorsten Schäfer-Gümbel, SPD) Foto: Arne Dedert/dpa

Am 28. Oktober sind Landtagswahlen in Hessen. Umfragen prognostizieren Ihrer Partei mit acht Prozent den Wiedereinzug ins Parlament. Bei der bayerischen Landtagswahl ist Die Linke jedoch kürzlich gescheitert. Welche Auswirkungen könnte das für Ihr Wahlergebnis in Hessen haben?

Wir nehmen keinerlei Auswirkungen wahr – auch nicht in den letzten Umfragen, die nach der Bayern-Wahl erhoben wurden. Aber Umfragen sind noch keine Wahlergebnisse; deswegen kämpfen wir auch in der letzten Woche um jede Stimme.

Bündnis 90/Die Grünen profitieren vielerorts von den Streitigkeiten in der Großen Koalition auf Bundesebene. In Hessen koaliert die Partei jedoch mit der CDU. Trotzdem gilt sie vielen Wählern als politische Alternative. Wie nehmen Sie die hessischen Grünen wahr?

Die Grünen – auch in Hessen – werden als die wählbare Mitte in der Parteienlandschaft, als Antwort auf rechte Hetze wahrgenommen. Die Anmutung, sie täten sich bei Asylrechtsverschärfungen schwer, reicht aus, von ihrer realen Politik, auch ihrer Zustimmung zu Kriegen, abzulenken. Eine durchaus richtige – wenn auch nicht ausreichende – Einführung eines verbilligten Schülertickets in Hessen scheint den Wählerinnen und Wählern wichtiger zu sein als die grüne Zustimmung zur Einführung von Staatstrojanern im Polizeigesetz oder ihr Umfallen beim Ausbau des Frankfurter Flughafens.

Aber warum gelingt es den Grünen trotzdem, auf immer mehr Zustimmung zu kommen, während Die Linke nicht einmal von der Schwäche der SPD profitiert?

Das sind zwei eher unterschiedliche Problembereiche. Die Grünen profitieren als Partei der Mitte. Demgegenüber ist unsere Position, dass der Klimawandel ohne grundlegende Änderung des Wirtschaftssystems nicht verhindert werden kann, schwieriger zu vermitteln. Und offensichtlich ist auch langjährigen SPD-Wählerinnen und -Wählern die Kenntnis verlorengegangen, dass Kapital- und Machtkonzentration sowie die soziale Frage einerseits und Rechtsruck, Erstarken von Faschisten andererseits zusammenhängen. Leider spielen hier auch im Jahr 2018 teils immer noch antikommunistische Reflexe eine Rolle, die die Politik in der alten Bundesrepublik geprägt haben.

In Hessen wird nicht nur ein neuer Landtag gewählt, sondern zeitgleich über Änderungen und Ergänzungen der Hessischen Landesverfassung abgestimmt. Sind Sie mit den vorgeschlagenen Änderungen zufrieden?

Es hätte viel schlimmer kommen können, weil zumindest von der CDU eine Generalüberholung der Verfassung, insbesondere ihres fortschrittlichen, sozialistischen Teils, angekündigt war. So stimmen wir den meisten Änderungen zu. Probleme haben wir an drei Stellen. Den von uns durchaus begrüßten Staatszielen wie Kultur, Nachhaltigkeit, Infrastruktur wurde eine Definition vorangestellt, die auf alle Staatsziele wirkt. Es wird klargestellt, dass die Staatsziele nur »nach Leistungsfähigkeit« verfolgt werden. Und da haben wir dagegengestimmt. Denn jede Haushaltsentscheidung ist ja auch eine politische. Wir sehen in der Definition eine klare Hintertür dafür, die Staatsziele doch nur auf gleicher Ebene wie alle anderen politischen Ideen zu verfolgen, die Geld kosten. Mit Verweis auf »Kassenlage« und Schuldenbremse kann hier gekürzt und geknausert werden. Wenn ich ein Ziel ernsthaft verfolge, muss ich dafür sorgen, dass das Geld dafür eingenommen wird.

Für eine wirkliche Stärkung der Volksgesetzgebung hätte es auch viel mehr bedurft, als was zur Abstimmung vorgelegt wird. Damit werden nur Hürden verschoben: Die Streichung des bisherigen Eingangsquorums von 20 Prozent bringt wenig, wenn man gleichzeitig ein Ausgangsquorum von 25 Prozent einführt. Hier sehen wir eine Irreführung, die wir so nicht mittragen.

Und zuletzt wollen wir, dass sich jede und jeder barrierefrei darüber informieren kann, welche Gesetze gelten. Wenn in Zukunft Gesetze nur noch online verkündet werden, werden zehn Prozent der Bürgerinnen und Bürger ausgeschlossen. Nämlich diejenigen, die keinen Internetanschluss haben. Das sind vor allem ältere Mitmenschen. Und Menschen, die sich Computer und Internetanschluss schlichtweg nicht leisten können.