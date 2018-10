Gegenangriff von rechts

Der »Islamkritiker« Zahid Khan sieht sich als Opfer eines Angriffs Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild

Am Dienstag berichtete diese Zeitung online zunächst exklusiv über die Bedrohung eines Anwohners in Frankfurt am Main durch den AfD-Wahlhelfer und selbsternannten »neuen Propheten Gottes« Zahid Khan. Letzterer war am vergangenen Sonntag in einer Seckbacher Arbeitersiedlung auf Wahlkampfmission für die rechte »Alternative für Deutschland« und hatte im Zuge einer Auseinandersetzung eine Schusswaffe gezogen. Sein Gegner, Güven O., sprach in jW zum ersten Mal über den Vorgang und warf Khan vor, ihn bedroht, beschimpft und getreten zu haben.

Die Veröffentlichung passte weder Khan noch der sich bemüht »moderat« gebenden hessischen AfD. Die FAZ ließ AfD-Landessprecher Robert Lambrou zu Wort kommen, der die Drohung mit einer Schusswaffe kurzerhand rechtfertigte: Man sei schließlich »kein Freiwild«. Khan selbst meldete sich mit einer Klagedrohung in der Redaktion der jW. Alles sei ganz anders gewesen, der bewaffnete islamfeindliche Prophet in Wahrheit das Opfer. Zudem sei er nicht Mitglied der »Alternative für Deutschland«, wie jW anfänglich mitteilte. Unbestritten ist: Er ist AfD-Sympathisant, aktiver Wahlhelfer, Vater der AfD-Politikerin Mary Khan. Zahid Khan sandte eine Gegendarstellung an die Redaktion der jungen Welt. Der »Islamkritiker« sieht sich als Opfer eines Angriffs und versucht, das antifaschistische Engagement von Güven O. zu skandalisieren.

Ein nach Angriffen von AfD-Sympathisanten nicht ungewöhnlicher Vorgang. In einer Pressemitteilung zum Fall Khan am Mittwoch beklagte die Vorsitzende der Linksfraktion im Hessischen Landtag, Janine Wissler, die von der AfD betriebene Opfer-Täter-Umkehr: »Wenn der hessische AfD-Landessprecher Robert Lambrou jetzt auch noch versucht, das Ziehen einer Schusswaffe zu rechtfertigen, kann es keine Zweifel mehr am Charakter dieser Partei geben. Erinnert sei daran, dass im Juli ein AfD-Anhänger in Hanau einen Gewerkschafter bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt hat. Auch damals hat Lambrou versucht, aus dem Täter ein Opfer zu machen«, so die Linke-Politikerin und -Spitzenkandidatin.