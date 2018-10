Abschiebeversuch aus dem Kreißsaal heraus

Saalfeld. Im Krankenhaus Saalfeld ist ein Asylbewerber während der Geburt seines Kindes festgenommen und zum Flughafen gebracht worden. Nach einem Bericht der Thüringer Allgemeinen am Mittwoch (online) war es bereits in der Nacht zum 10. Oktober zu der Polizeimaßnahme am Eingang des Kreißsaals der Klinik gekommen, wo die Frau des Betroffenen in den Wehen lag. Acht Polizeibeamte und mindestens ein Mitarbeiter der Ausländerbehörde Saalfeld-Rudolstadt hätten den werdenden Vater abgeführt und zum Flughafen gebracht. Von dort aus sollte er gemäß Dubliner Abkommen nach Italien abgeschoben werden. Das Krankenhaus bestätigte dem Bericht zufolge die Schilderung des Flüchtlingsrats. Hebammen hätten protestiert und bei der Behörde angerufen, so dass die Abschiebung im letzten Moment verhindert werden konnte. (jW)