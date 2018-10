Kampagne »Würde statt Waffen« startet

Berlin. Unter dem Motto »Würde statt Waffen« plant die Sammlungsbewegung »Aufstehen« erstmals eine eigene Kampagne. An zwei bundesweiten Aktionstagen sollen Alternativen zu den geplanten Rüstungsausgaben von 38,52 Milliarden in diesem Jahr beziehungsweise 42,9 Milliarden Euro im Jahr 2019 vorgestellt werden. Über ihren E-Mail-Verteiler sowie in Ortsgruppen und »sozialen Netzwerken« mobilisiert »Aufstehen« zur Zeit für entsprechende Aktivitäten am 3. und am 17. November. Für den 3. November ist bereits eine Demonstration auf dem Leipziger Augustusplatz angemeldet. (jW)