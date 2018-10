Verdächtiges Päckchen an Ex-US-Präsident

New York. Die US-Behörden haben verdächtige Pakete an Expräsident Barack Obama und Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton abgefangen. Die Sendung an Clinton sei am späten Dienstag abend bei Routinekontrollen der Post entdeckt worden, die an Obama am frühen Mittwoch morgen, erklärte der Personenschutz. Weder Obama noch Clinton seien in Gefahr gewesen. Am Mittwoch wurde zudem ein großes Bürogebäude in New York, in dem unter anderem der US-Fernsehsender CNN seinen Sitz hat, nach dem Fund eines verdächtigen Pakets geräumt.(dpa/Reuters/jW)