US-General bei Angriff verletzt

Washington. Bei einem Anschlag am vergangenen Donnerstag in der afghanischen Provinz Kandahar wurde der US-General Jefferey Smiley verletzt. Das bestätigte das Pentagon am Sonntag (Ortszeit), wie US-Medien berichteten. Der Militär habe eine »Schussverletzung« erlitten. Der Anschlag, den die aufständischen Taliban für sich reklamieren, richtete sich gegen ein Sicherheitstreffen, an dem auch der neue NATO-Oberbefehlshaber in Afghanistan, General Scott Austin Miller, teilgenommen hatte. (Xinhua/dpa/jW)