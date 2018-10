Istanbul. Die türkische Küstenwache hat mehre Flüchtlinge in der Ägäis geborgen. Die Menschen hätten in einem Schlauchboot vom westtürkischen Bodrum aus zur nahegelegenen griechischen Insel Kos übersetzen wollen und seien dabei in Seenot geraten, meldete die Nachrichtenagentur DHA am Montag. Zwei Kinder seien gestorben, 18 Menschen hätten gerettet werden können. (dpa/jW)