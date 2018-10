Gespräche über Abrüstung in Korea

Seoul. Vertreter der Republik Korea, der Demokratischen Volksrepublik Korea und der Vereinten Nationen haben am Montag in Panmunjom über weitere Schritte der Abrüstung in der Grenzregion gesprochen. Es war die zweite Sitzung dieser Art. Sie fand hinter verschlossenen Türen statt, wie das südkoreanische Verteidigungsministerium mitteilte. Die Abrüstung wurde auf dem Gipfeltreffen zwischen dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong Un und seinem südkoreanischen Amtskollegen Moon Jae In im September in Pjöngjang vereinbart. (Xinhua/jW)