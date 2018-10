Moskau will auf Sanktionen der Ukraine reagieren

Moskau. Russland will als Reaktion auf ukrainische Sanktionen eigene Strafmaßnahmen gegen den Nachbarstaat verhängen. Präsident Wladimir Putin forderte in einem Erlass vom Montag die Regierung auf, eine Liste von zu bestrafenden Personen und Firmen in der Ukraine aufzustellen. Der Kreml sprach von einer Antwort auf »unfreundliche und völkerrechtswidrige Schritte der Ukraine«. Details wurden nicht genannt. Moskau hat bereits Einfuhrverbote für einzelne Warengruppen aus dem Nachbarstaat verhängt, zum Beispiel für Milchprodukte, und den Transit ukrai­nischer Güter über russisches Gebiet untersagt. (dpa/jW)