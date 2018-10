Stillgestanden in Kochel Am See: Maria Himmelfahrt beim Festgottesdienst in der katholischen Pfarrkirche St. Michael, 15. August 2018 Foto: Matthias Balk/dpa

Ist der grüne Triumphzug nicht zu stoppen? Im Verlauf der Landtagswahlen in Bayern sah es so aus: Alle Großstädte des Freistaates, nach gültiger Zählweise auch Marktflecken wie Erlangen oder Ingolstadt, sollen den Grünen anheimgefallen sein. Das meldete das ZDF am Wahlsonntag, und niemand war irritiert. Wenn die CSU schon untergeht, dann eben richtig; wenn die Grünen davon profitieren können, dann auch.

Ganz so kam es nicht, einen Tag später musste die Grafik, mit der der grüne Erdrutsch in der Provinz belegt worden war, zurückgezogen werden. Rund die Hälfte aller Bayern, die in Großstädten wohnen, leben in München. Und dort haben die Grünen alleine fünf ihrer sechs Direktmandate errungen. Sie haben also nicht alle Großstädte, wohl aber die Mehrheit der bayerischen Großstadtbewohner für sich gewonnen – bemerkenswert genug.

Als »neue Sammlungspartei der Mitte« bezeichnete die Zeit diese Exbewegung: exökologisch und exfriedensbewegt. »Sie können die Union in ihren konservativen Kernländern ernsthaft bedrohen.« »Die neuen Bürgerlichen« nannte die FAZ die ehemaligen Alternativen am Freitag: Sie seien nicht mehr »um jeden Preis für eine bessere Welt«, sondern vernünftig geworden. »Die Welt, wie sie ist, mitgestalten« – »Kriege inklusive«. Selbst Springers Mannen ist der Mut zur schwarz-braunen Wende nach dem Debakel in der Alpenfestung abhanden gekommen. Denn in einer Woche wird in Hessen gewählt, Bild diagnostizierte »Al-Wazir-Wahnsinn«. Auch im Herzen Deutschlands könnte der Grüne den CDU-Ministerpräsidenten ablösen. Wer hätte das noch vor wenigen Jahren gedacht?

Der Überdruss der Menschen durch reaktionäres Trommelfeuer, all die wild gewordenen schwarzen Sheriffs und Law-and-Order-Fanatiker ist spürbar. Der CSU hat die – für gewöhnlich probate – Dienstbarmachung diffuser Ängste diesmal geschadet. Das zeichnete sich schon ab, als Zehntausende in München gegen »Polizeiaufgabengesetz«, rassistische Hetze und entfesselte Ordnungsphantasien protestierten. In Hessen sieht es anders aus, hier sind die Grünen in der Regierung, als Juniorpartner der CDU. Die hessische Union wiederum war jahrzehntelang die CSU unter den Christdemokraten: Hier hat die »Stahlhelmfraktion« Alfred Dreggers ihre Heimstatt, auch Volker Bouffier begann hier seine Karriere als stramm rechter Hetzer. Vielleicht können die Grünen den Mann nun beerben.

Warum mausert sich ausgerechnet diese Partei zum Sammelbecken staatsbürgerlichen Protestes gegen den Rechtsruck? Die Grünen können und wollen diese Entwicklung nicht stoppen. Sie sind eine Hülle mit Sonnenblumenstickern – drinnen herrscht die reine Beliebigkeit. Im Zweifel aber, wenn es irgendwo zu schießen oder zu bomben gilt, sind sie dabei.

Warum profitiert eigentlich die Linke nicht? In Bayern hat der geballte Protest gegen die CSU der Linkspartei nicht einmal über die Fünfprozenthürde geholfen. In Berlin, wo am vergangenen Samstag eine Viertelmillion Menschen gegen Rassismus und soziale Ungerechtigkeit protestierten, zeigt sich ebenfalls, welches Potential besteht: Es gibt, in bester antifaschistischer Bündnistradition, einen Konsens von bürgerlichen Demokraten bis zu Sozialisten und Kommunisten, der mehr als zehnmal so viele Menschen auf die Straße zu bringen in der Lage ist als Pegida an seinen besten Tagen. Anstatt diesen Schwung zu nutzen, wird noch jetzt in alter sektiererischer Manier diskutiert, ob es überhaupt richtig war, zu dieser Demo zu mobilisieren. Als ob der Spruch aus dem Funktionärspoesiealbum – »die Menschen da abholen, wo sie stehen« – plötzlich jede Gültigkeit verloren hätte.

Ohne den Sieg der Vernunft in den eigenen Reihen werden die Vernünftigen niemals siegen können. Die Verantwortung ist enorm.