Auch auf dem Wasser: Internationale Solidarität im Kampf gegen den Faschismus. Die Losung »Ele não« (deutsch: Er nicht) richtet sich gegen den brasilianischen Präsidentschaftsaspiranten Bolsonaro Foto: MICHELE TANTUSSI/Reuters

Berlin bleibt bunt: Mehr als 240.000 Menschen zeigten dort am vergangenen Wochenende rechten Umtrieben und menschenfeindlicher Politik die rote Karte. Unter dem Motto »Für eine offene und freie Gesellschaft – Solidarität statt Ausgrenzung« folgten sie dem Aufruf des Bündnisses »Unteilbar«. Selbst die Veranstalter hätten sich nicht träumen lassen, dass so viele teilnahmen, die Polizei kam mit dem Zählen nicht mehr mit. Bereits am Startpunkt Alexanderplatz war die Dimension der Demo spürbar. Viele hatten Luftballons, selbstgemalte Schilder und Transparente mit Losungen in verschiedenen Sprachen dabei. »Je suis Leitkultur« war zu lesen, »Berlin against Nazis«, »Rassismus ist keine Alternative« oder »Biete Nachhilfe in Geschichte«. Den »Capoeiras für Frieden und Liebe« blieb für ihren Auftritt an der Weltzeituhr kaum genug Platz. Sie erinnerten an den eine Woche zuvor an den in Brasilien von einem Anhänger des faschistischen Kandidaten Bolsonaro ermordeten Meister Moa do Katendê und bildeten einen Teil des stimmungsvollen lateinamerikanischen Blocks, der ein Transparent mit der Aufschrift »No pasarán!« vor sich hertrug. Fahnen von Parteien waren rar. Dafür war ein breites Spektrum von Vereinen, Verbänden, konfessioneller und sozialer Initiativen vertreten, die ihr Nein zu Hetze und Ausgrenzung deutlich machten. Auch Anhänger der neuen »Aufstehen«-Bewegung hatten keiner Extraeinladung bedurft, um sich für die Menschenwürde einzusetzen. Viele Losungen nannten die soziale Frage beim Namen, zeigten den Zusammenhang von Kapitalismus und Krieg, die Fluchtursachen für Millionen auf. Als sich am Alex die letzten nach Stunden in Bewegung setzten, hatte die Spitze des breiten Zuges dessen sechs Kilometer entferntes Ziel an der Siegessäule bereits erreicht. Vor der Bühne und zu den Ständen, auch die junge Welt war vertreten, gab es kaum ein Durchkommen. Die Reden, die Musik, Grönemeyer: ein Extra. Die hier auf die Straße gingen, wollten auf die Hetzjagden von Chemnitz, auf Seehofer und Maaßen eine klare Antwort geben. Die Berliner CDU gehörte nicht dazu.