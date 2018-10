»Eine verheerende Standpunktlosigkeit«

»Kollegenschelte gehört sich als Rentner nicht« (Manni Breuckmann kommentiert sein letztes Bundesligaspiel, 13.12.2008 in Bochum) Foto: Roland Weihrauch/dpa

Ich habe kürzlich mal wieder die Bundesligakonferenz gehört. Ich kann die Stimmen nicht auseinanderhalten. Die klingen alle gleich – bis auf Frau Töpperwien, den Spezialfall.

Klammer auf. Lacht. Klammer zu.

Schallend. Homerisch.

(Lacht.) Ja, ich weiß auch nicht. Ich kann, was die Konferenzschaltung angeht, nicht mehr mitreden, denn ich gucke Sky. Aber ich habe erst neulich wieder Leute bei einer Veranstaltung getroffen, die sagten, sie fänden Fußball im Radio viel besser als im Fernsehen. Ich finde es im Radio nicht viel besser als im Fernsehen. Wenn ich die Wahl habe zwischen einem bewegten Bild und der Radioreportage … Es geht mir doch nicht um irgendeine Kunstform. Sondern ich muss das Spiel sehen. Der Ausschnitt im Fernsehen ist natürlich auch begrenzt. Im Stadion ist es am allerbesten. Aber ich ziehe das bewegte Bild eindeutig vor. Es ist mir zu sophisticated, immer auf die Kunstform Radioreportage abzuheben. Natürlich ist eine Radioreportage was Schönes, da ist Spannung, Dynamik drin, wenn es gut läuft. Aber ich guck’ einfach Sky.

Ich bin nach wie vor ein treuer Radiohörer. Ich halte das Radio für das schönste Medium überhaupt. Aber es ist natürlich naheliegend: Die Leute wollen die Bilder sehen.

Ich kann deine Haltung nachvollziehen. Aber wenn wir mal den Extremfall nehmen: WM-Finale Deutschland gegen Argentinien, das hörst du im Radio? Also, ich nicht so richtig.

Da hast du natürlich recht. Du hältst Vorträge über die wirtschaftliche Entwicklung der Bundesliga, habe ich auf deiner Website gelesen.

Ich entferne mich davon und bewege mich jetzt fast nur noch im Anekdotischen. Ich erzähle zum Beispiel die Geschichte, wie Jochen Hageleit (ein WDR-Radioreporter und Mitbegründer der Bundesligaschlusskonferenz, jW) mal einen Schiedsrichter eingeschlossen hat. Kennst du die?

Nee. Erzähl!

Die ist so gut. Die zeigt auch, dass das Radio früher eine größere Bedeutung hatte. Da gab es ein Freitagsspiel. Das fing um 19.30 Uhr an. Und wir haben die Schlussphase übertragen, und wir wurden pro Minute bezahlt. Um 21 Uhr liefen auf WDR 2 Nachrichten. Die dauerten selbstverständlich fünf Minuten. Dann kam ein dreiminütiger Kommentar zur Weltpolitik. Da warst du schon bei 21.08 Uhr. Und wenn dann Eddie Körper kam und dir zu Beginn der Sendung noch mal die Lebensgeschichten aller ihm bekannten russischen Eishockeyschiedsrichter erzählt hat, dann warst du bei 21.12 Uhr. Und dann mach mal ’ne vernünftige Schlussphase. Also sind wir vorher zum Schiedsrichter gegangen und haben gesagt: »Herr Eschweiler, hätten Sie vielleicht die Güte, das Spiel heute abend mal so drei, vier Minuten später anzupfeifen?« Da sagte der: »Dein Wunsch ist mir Befehl, mein Sohn.« Dann pfiff der um 19.34 Uhr an, und du hattest eine schöne, lange Schlussphase.

Und Jochen Hageleit traf mal den Herrn Ohmsen, Klaus Ohmsen aus Hamburg, und der hatte schlechte Laune. Der hat das abgelehnt. Jochen ist in der Halbzeitpause noch mal hingegangen. Da gab es dann aber nur eine ganz kurze Diskussion in der Schiedsrichterkabine, denn Jochen hatte gesehen, dass der Schlüssel von außen steckte. Dann hat er die Tür von außen zugemacht, hat zweimal umgedreht und den Schlüssel in die Botanik geschmissen. Da mussten sie den erst mal suchen und danach den fluchenden Ohmsen aus der Kabine befreien. Die zweite Halbzeit wurde mit sieben oder acht Minuten Verspätung angepfiffen, Jochen Hageleit hatte eine Schlussphase von 15 Minuten und ging als reicher Mann aus dem Stadion.

Mit solch einem Ansinnen würdest du heute zum Vertrauensarzt geschickt. Denn es geht ja nur um den Mann von Sky, der den Arm hebt, wenn die Werbepause vorbei ist. Dann wird das Spiel angepfiffen. Da zeigt sich, wie extrem sich die Zustände und Verhältnisse verändert haben.

Du und Günther Koch, ihr wart nicht nur die Fixsterne der Bundesligakonferenz, ihr wart auch noch Journalisten, im strengen Sinne. Ihr habt ein schlechtes Spiel auch als einen Stopfer oder als Murks bezeichnet.

Es ist ein Trend, den es schon ein bisschen länger gibt: Das eigene Produkt muss gut sein. Oder es darf zumindest nicht totale Scheiße sein. Auch wenn du absoluten Murks siehst, darfst du nicht sagen: Wäre ich mal zu Hause geblieben, da gibt’s heute diesen wunderbaren selbstgemachten Apfelkuchen. Heute jazzt man, was weiß ich, Leverkusen gegen Mainz 05 zu einer Art WM-Finale hoch, so dass du überhaupt keine Steigerungsmöglichkeiten mehr hast. Und immer herrscht »Spannung pur.«

»Pur« ist eine Pestvokabel.

Ja.

Eine meiner Peinfiguren ist dieser Wolff-Christoph Fuss von Sky. Der Mann ist unerträglich. Ein paar andere sind es auch, aber der ist …

Das ist ja interessant, dass du das sagst. Aber das findet natürlich nicht Eingang in dieses …

… in dieses Interview.

Wenn du glaubst, ich fange jetzt hier großflächig mit Kollegenschelte an, dann bist du absolut auf dem Holzweg. Ich finde, das gehört sich auch als Rentner nicht. Einmal habe ich allerdings eine Ausnahme gemacht. Da ging es aber nicht um handwerkliche Dinge. Ich sah Waldemar Hartmann breitbeinig und bräsig im »Doppelpass« auf Sport 1 sitzen. Gerade hatte Ralf Rangnick wegen psychischer Probleme bei Schalke die Brocken hingeworfen. Und Freund Waldi sagte sinngemäß, wer in der Küche arbeite, der müsse auch mit der Hitze klarkommen. Da habe ich ihn mir in einem Zeitungskommentar mal so richtig fundamental zur Brust genommen. Den Stammtischbruder. Ich glaube, der hat mir das bis heute nicht verziehen. Und was die Kommentatoren und Reporter angeht: Speziell im Fernsehen finde ich mittlerweile die am besten, die mir nicht andauernd mitteilen wollen, was für tolle Hechte sie sind. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Profil und Profilneurose. Letzteres ist Gegenstand der nächsten Therapiesitzung, medial möchte ich damit nicht behelligt werden.

Der vormals nüchterne Reporter- und Kommentatorenstil kippte, glaube ich, 1990. WM ’90, Wiedervereinigung, Rubenbauer, es bekam einen Drall ins …

Ja, da ging es ins Nationalistische. Ich misstraue diesem angeblich gesunden Patriotismus.

Da drängt sich die Frage nach dem politischen Engagement auf. Du bist als Sportjournalist ein politisch denkender Mensch, der das artikuliert hat und das auch weiterhin tut.

Ja – und das in einem Umfeld, in dem ich immer wieder festgestellt habe, dass gerade Sportjournalisten bei solchen Fragen total unsicher werden und behaupten, Fußball sei komplett unpolitisch, oder sich nicht trauen, Stellung zu beziehen. Eine verheerende Standpunktlosigkeit habe ich zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Fall Hoeneß registriert. Da trauen sich die meisten nicht, eine Position zu beziehen. Bei Hoeneß hing das auch mit der Angst vor den mächtigen Bayern zusammen. Wer legt sich schon mit dem deutschen Überverein an? Ganz generell gilt, dass der Sport etwas Leistungsorientiertes, Systemstabilisierendes ist. Und daraus erwächst nicht unbedingt Kritik. Sport, Fußball ist die heute dominante Form der Reproduktion der Arbeitswelt. Man muss was leisten. Man muss besser sein als der andere. Die Stilisierung und Überhöhung des Wettbewerbs. Leider im Fußball auch die Geringschätzung des schönen, unberechenbaren Spiels. Roboterhaftes Systemspiel, bei dem es in erster Linie um das Verhindern von Toren geht. Manchmal springt dich die Freudlosigkeit regelrecht an. Hinzu kommt ja, dass buchstäblich alles im Fußball den Gesetzen der Ökonomie untergeordnet wird.

Im Grunde ist der Fußball nur noch eine irrsinnige Kapitalakkumulationsmaschine und ein Spekulationsobjekt. Wo soll das denn noch hinführen?

Auf jeden Fall wird es nicht dahin führen, dass die »Kunden«, wie sie von den »Verkäufern« in den Vereinen zynisch genannt werden, sich abwenden. Man darf ja den Realismus nicht ganz verlieren. Und der Realismus sagt mir, dass diese Entwicklung der überwiegenden Zahl der Leute am Arsch vorbeigeht. Die sind zwar manchmal ein bisschen sauer, wenn zum Beispiel am Montagabend auch noch ein Spiel sein soll, aber nur punktuell und es dann schnell wieder vergessend. Es ist eine kleine intellektuelle Elite, die einen kritischen Zugang zu dem Thema hat. Aber dieses kritische Potential ist weit davon entfernt, die Meinungsführerschaft zu haben. Die Meinungsführerschaft liegt bei Sky, Sport 1 und der Bild. Ich überlege gerade, was passieren müsste, damit wirklich eine Talfahrt beginnt.

Doping. Wenn das offengelegt würde.

Ja. Bis jetzt haben wir dreihundert nachgewiesene Fälle – und einen Wunderdoktor, einen Wunderheiler, der sagt, es sei im Fußball vollkommen sinnlos zu dopen. Das finde ich auch nicht schlecht. Aber wie würde das denn laufen? Stell dir mal vor, wir würden plötzlich einen Dopingsumpf im Fußball entdecken. Dann würden fünf Leute umkippen. Die würden auspacken. Dann wären das plötzlich hundert Fälle oder zweihundert oder fünfhundert. Dann wird es mal eine Delle geben, und nach zwei, drei Jahren wäre das wieder vorbei. Dann würde man den Leuten erzählen: Wir haben jetzt alles im Griff. Es ginge munter weiter. Also, ich wüsste nicht, wie dieses Fußballgeschäft kaputtgehen sollte. Mit der Höhe der Ablösesummen, das wird sich regulieren. Das wird nicht ewig so weitergehen. So wird’s laufen, glaube ich.

Wird das Radio überleben, das Fußballradio? Die Langreportage?

Das kann man beim besten Willen nicht sagen. Wenn sie die Spieltage noch weiter zersplittern, kann zumindest die Konferenz nicht überleben. Du kannst keine Konferenz mit zwei Spielen machen. Im Augenblick würde ich die Konferenzschaltung noch nicht als aussterbende Gattung bezeichnen, aber sie könnte es schneller werden, als man denkt. Bei den großen Turnieren ist es ja mittlerweile schon so, dass die Drumherumberichterstatter, die in der sogenannten Primetime ihre Berichte absetzen, morgens zwischen sieben und neun, wichtiger sind als der Reporter. Der Reporter taucht dann nur noch in ungefähr zwanzigsekündigen Einblendungen auf. Die Langreportage von einer Weltmeisterschaft oder von einer Europameisterschaft ist letztlich zu vernachlässigen, weil die kaum noch jemand hört. Du nimmst das ja nur mit, wenn du abends bis neun noch im Auto sitzt: Die erste Viertelstunde im Radio, danach sitzt du vor dem Fernseher. Die Bedeutung des Radios hat in den vergangenen zwanzig Jahren enorm abgenommen.

Noch mal: Warum klingen die für mich heute alle gleich? Auch im Fernsehen, bei Sky? Es ist alles nivelliert, es ist ein Brei. Warum gibt es keine physiognomisch erkennbaren Stimmen mehr?

Na hör mal, die Sabine höre ich aber hundertprozentig raus! Unterschätz doch nicht, dass der Mensch dazu neigt, vergangene Zeiten zu verklären. Gerade ältere Mitbürger wie wir haben die starke Tendenz dazu. Aber gucken wir doch mal – jenseits der sprachlichen Qualitäten – auf die Inhalte. Und da fällt heute eine weitverbreitete Angst davor auf, auch mal ein drastisches Urteil zu fällen. Vielleicht erwächst daraus ja der Eindruck, dass wir es mit einem Einheitsbrei zu tun haben. Wir leben ja auch in Zeiten, in denen man immerzu »Achtung, Satire!« sagen muss.

Ironie! Ironie kommt überhaupt nicht mehr an! Benutz doch mal Ironie! Ich war neulich in Hattingen an der Ruhr. Kaufte da Sonntag morgens Brötchen. 50-Euro-Schein. Da überprüft die Kassiererin den mit ihrem Gerät und steckt ihn dann in die Kasse. Und ich sag’: »Haha! Sie glauben also auch, dass der echt ist?« Da kriegte die richtig Panik, anlässlich eines solch harmlosen Scherzes. Die dachte sofort: Verdammt! Jetzt hast du dir einen falschen Fünfziger andrehen lassen. Wenn das rauskommt, wirst du entlassen. Etwas in der Art, annähernd, spielt heute oft eine Rolle, auch in den Medien. Man traut sich nicht mehr. Es muss ja auch alles positiv formuliert werden. Es ist alles so amerikanisiert, positiv, nett. Alles muss nett sein. Die Radioprogramme haben sich auch der Ästhetik des Werbespots sehr angenähert. Es ist einfach besser für den Werbespot, wenn der aus dem fließenden Programm nicht hervorsticht oder rausfällt. Werbespot und Moderation müssen gleich klingen. Und so nett und freundlich verhalten sie sich auf dem Sender: immer fröhlich, keinem weh tun, lieber keine Ecken und Kanten. Der »Kunde« könnte sich erschrecken.

Der Fußball hat dadurch, dass er von vielen als Geschäftszweig des Showbusiness betrachtet wird, schon viel von seiner Leichtigkeit verloren. Die Krux ist für mich heute, dass der Fußball als Produkt und der Fan als Kunde gesehen wird, dass man bestimmte Dinge wie die Tradition als weichen Marketingfaktor betrachtet und damit sozusagen auch die Tradition verrät, wenn man so will. Die sitzen auf Schalke in ihren Hinterzimmern und sagen: »Ah, wir müssen den Bergbau mal wieder ein bisschen nach vorne rücken!« Und jetzt laufen die Spieler durch diesen hässlichen Plastikstollen ins Stadion. Oben auf dem Videowürfel ist ein nackter Bergmann mit einem Presslufthammer zu sehen – Schalke, der Kumpel-und-Malocher-Klub. Da stimmt ja gar nichts mehr. Das ist nur Image. Es gibt keine Kumpels und Malocher mehr. Und die, die da unten spielen, kommen aus Kiew, Lille oder Villingen-Schwenningen. Was verbindet das Schalke von heute mit der Kohl-und-Stahl-Geschichte des Ruhrgebiets? Gerade hat die letzte Zeche dichtgemacht. Letztlich ist das alles nicht mehr als Folklore, die vom Geschäft ablenken und einen bodenständigen Fußball vorgaukeln soll. Die Verlogenheit, die da mitschwingt, ist ganz schlecht. Wer heute zum Profifußball geht, muss wissen und akzeptieren, dass er es mit einem Produkt der Unterhaltungsindustrie zu tun hat und nicht mehr mit dem Volkssport Fußball. Für mich wird dadurch die Identifikation mit einem Fußballverein erschwert. Denn ich weiß, dass da zu viele rumlaufen, die nur dabei sind, weil sie ein Produkt, ein Unternehmen oder sich selber finanziell nach vorne bringen wollen. Ein paar Klubs achten noch etwas mehr auf ihre Wurzeln und auf die Belange der Fans, Union Berlin beispielsweise. In Köpenick bin ich gelegentlich sehr gerne. Da wird der Fußball noch ein wenig ursprünglicher gelebt. Da haben die Fans von »Eisern Union« auch noch eine ganz besondere Bindung zum Verein, unabhängig von der Liga, in der sie gerade spielen. Die kommen immer.

Deswegen gehe ich ab und zu gerne zum FSV Frankfurt. Da kommen zweitausend Leute. Da gibt es keine Bierbezahlkarten. Da gibt es keinen Tinnef. Ich war kürzlich beim FCN und das erstemal in meinem Leben in diesem VIP-Lounge-Bereich, in dem all die Großkopferten rumsitzen, zum Beispiel der Herr »Bavaria One« Söder, der Elon Musk Bayerns. Und da frage ich mich: Was für einen Aufwand betreiben die da? Es ist ein Wahnsinn.

Dazu kann ich dir nur folgendes sagen: In meinem fortgeschrittenen Alter genieße ich es, ab und zu auf Schalke im La-Ola-Club zu sein. Da gibt es vorzügliches Essen, Jürgen, mehrere große Buffets. Da kommt man anderthalb oder zwei Stunden vorher hin, isst was Leckeres, trinkt was Feines, und hinterher sitzt man auf zwanzig Zentimeter dicken Schaumstoffkissen.

Alter Bonvivant!

Ja! Da habe ich keine Einwände! Das genieße ich ohne Einschränkung. Ich komme ja aus der Nordkurve, wo ich ganz früher gestanden habe, in der Glückauf-Kampfbahn (bis 1973 Heimspielstätte von Schalke 04, jW). Eine gewisse Form von Aufstieg muss es schon geben. Leistung muss sich lohnen!

So kenne ich die Sozialdemokraten.

Nicht nur die! (Lacht.)

Wie findest du eigentlich die Ultras?

Ich bin da etwas befangen. Denn zu meinem letzten Reportereinsatz auf Schalke haben die Ultras ein Plakat gebastelt, auf dem stand: »Mach’s gut, Manni!« Da standen mir die Tränen in den Augen. Letztlich habe ich aber ein gespaltenes Verhältnis zu den Ultras. Ich war vor zwei Jahren beim Spiel Manchester City gegen Liverpool. Da gibt es diesen permanenten Ultra-Singsang nicht. Die feuern ihre Mannschaft situationsbedingt an, mal laut, mal ruhiger, mal ekstatisch, mal verhalten. Das war richtig wohltuend. Beim Ultra-Support fehlt mir oft der Bezug zur jeweiligen Spielsituation.

Feiern die sich im Grunde nur selber?

Nicht nur, aber auch. Weil sie sich für die einzig wahren Fans halten. Eine kleine selbsternannte Elite, die die Fanweisheit mit Löffeln gefressen hat. Das stalinistische Fanzentralkomitee. Es sind 50.000 Leute im Stadion. Die kannst du nicht alle ausschließen vom wahren Fandasein. Allerdings: Inhaltlich stellen die Ultras die richtigen Fragen.

Politisch sind die oft in Ordnung.

Weil sie sich Sorgen machen, dass der kommerzielle Fußball immer weiter in die falsche Richtung abdriftet. Leider hauen aber einige auf die Fresse. Und die anderen decken die dann. Das ist ein Korpsgeist. Gewalt lehne ich grundsätzlich ab, aber auch andere Essentials der Ultra-Bewegung. Schon allein, dass sie diese Pyronummer als unverzichtbaren Bestandteil der Fankultur betrachten, finde ich sehr gewagt. Das ist vor ungefähr zwanzig Jahren aus Italien importiert worden. Das ist nicht unverzichtbar, sondern einfach gefährlich. Das ist Mist.