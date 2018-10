Während seiner ersten Fahrt entlang der Küste 1959: »Pier Paolo Pasolinis Reisen durch Italien« Foto: Paolo Di Paolo/Arte

Tauben in den Städten

Film der Mainzer Stadtschreiberin Anna Katharina Hahn

Anna Katharina Hahn schreibt über das Bürgertum. In ihrem Film fragt sie in verschiedenen Städten, wie Menschen mit Tauben leben.

3sat, Sa., 19.20 Uhr

Kaminer Inside: Semperoper

Wladimir Kaminer blickt hinter die Kulissen der Dresdner Semperoper. Er begleitet die Regisseurin Elisabeth Stöppler, die vor der schwierigen Aufgabe steht, zwei Opern an einem Abend auf die Bühne zu bringen. Und die Dresdner haben auch so ihre Probleme, hört man ja immer wieder.

3sat, Sa., 22.20 Uhr

Der Chef

An der Küste, in Saint-Jean-de-Monts, gelingt dem Nachtklubbesitzer Simon mit seiner Gruppe von Bankräubern ein Coup: Sie überfallen den Rauschgifttransport einer anderen Bande. Schon bald kommt der knallharte Kommissar Edouard Coleman der Sache auf die Spur. Erschwert wird die Angelegenheit dadurch, dass Coleman mit Simon befreundet und in dessen Freundin Cathy verliebt ist. F/I 1972. Mit Alain Delon (Edouard Coleman), Catherine Deneuve (Cathy). Regie: Jean-Pierre Melville. Mehr französische Klassik geht nicht.

RBB, Sa., 23.50 Uhr

Bergauf – bergab

Heute geht es in diesem liebevoll gemachten Magazin ums Mountainbiken im alpinen Dreiländereck. Vinschgau, Unterengadin, Nauders am Reschenpass und Bormio – vier Regionen, von denen jede für sich ein schönes Ziel für Bergfexe ist.

BR, So., 18.45 Uhr

Pier Paolo Pasolinis Reisen durch Italien

Zwischen 1959 und 1971 kam Pier Paolo Pasolini (geboren 1922, ermordet am 2. November 1975) auf drei großen Reisen durch Italien zu der Überzeugung, dass sich sein Heimatland dramatisch zu seinem Nachteil verändert. Auch für die Zukunft war Pasolinis Prognose düster. Im Auftrag einer italienischen Illus­trierten bereiste er schon im Sommer 1959 die gesamte italienische Küste mit dem Auto. Die Fahrt ging von Ventimiglia an der französisch-italienischen Grenze um den Stiefel herum bis nach Triest, insgesamt über 3.000 Kilometer. Solche Reporter gibt es heute halt auch nicht mehr.

Arte, So., 23.20 Uhr