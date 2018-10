Einladung an Bejarano

Zu jW vom 8.10.: »›Es geht darum, für die Rechte der Palästinenser zu streiten‹«

(…) Das Alhambra in Oldenburg ist ein sehr heterogenes Zentrum. Hier gibt es Antideutsche genauso wie Menschen, die dem kritisch gegenüberstehen, ebenso gibt es hier Menschen, die sich da nicht einordnen würden. Einige von uns tragen Israel-Fahnen auf Demos und Veranstaltungen, andere lehnen dies ab, wieder andere sind sich da nicht so sicher. Wir haben da keine einheitliche Position, und das ist auch okay so. Wo wir uns aber alle einig sind, ist, dass wer das Existenzrecht Israels in Frage stellt, im Alhambra nichts zu suchen hat. Wie gegen viele Formen der Unterdrückung positionieren wir uns auch gegen jede Form des Antisemitismus. Wir wissen nicht, woher (der Interviewte; jW) Christoph Glanz zu wissen glaubt, Esther Bejarano sei von uns nicht eingeladen worden. Das ist schlicht falsch. Sie ist uns jederzeit herzlich willkommen.

Die Nutzerinnen und Nutzer des Alhambras, Oldenburg

Schändliches Interview

Zu jW vom 10.10.: »7:5 für Henscheid«

Das Interview, das Jürgen Roth und Peter Merg mit Eckhard Henscheid geführt haben, ist eine Schande. Henscheid sagt hier unter anderem: »Aus mir unbekannten Gründen tauche ich, ich weiß es nicht genau, vermutlich nach wie vor – vor einigen Jahren war das wirklich beschwerlich – in so einer Nazibeschattungsliste auf, ›Nazi-Watchlist‹ oder so ähnlich, weil ich der Jungen Freiheit mal ein Interview gegeben hatte.« Das ist eine faustdicke Lüge – zu der Roth und Merg allerdings nichts einfällt. Tatsache ist, dass Henscheid der Jungen Freiheit zwei Interviews gegeben und zwei Gastbeiträge für die bei »intellektuellen Nazis« außerordentlich beliebte Zeitschrift verfasst hat. Hier verteidigt er sowohl Martin Walsers revisionistische Paulskirchen-Rede als auch Martin Hohmanns Rede von den Juden als »Tätervolk«. Dass Henscheid anno 2006 gemeinsam mit so sympathischen Gestalten wie Ernst Nolte, Arnulf Baring und Gerd Schultze-Rhonhof den von der Jungen Freiheit lancierten »Appell für die Pressefreiheit« unterzeichnet hat, wirkt da fast wie eine Petitesse.

Peer Heinelt, per E-Mail

Wo ist der Beweis?

Zu jW vom 16.10.: »Abschiebung von 9/11-Helfer begonnen«

Sie schreiben: »(Mounir) Motassadeq war Mitglied der sogenannten Hamburger Zelle um den Todespiloten Mohammed Atta, der eines der Flugzeuge in das New Yorker World Trade Center gesteuert hat.« Es gab aber nie einen Beweis für die Schuld von Mohammed Atta. Es gab nie ein Gerichtsverfahren. Wenigstens die junge Welt hätte doch korrekt das Wort »Todespilot« aus der Agenturmeldung weglassen und schreiben müssen, dass Atta das Flugzeug »gesteuert haben soll«!

Friederike Berking, per E-Mail

Größerer Spielraum

Zu jW vom 17.10.: »Big Brother mit Sehschwäche«

»Was, wenn sich das unter Terroristen rumspricht?« endet der Artikel zu den kläglichen Ergebnissen der Feldversuche mit elektronischer Gesichtserkennung. Doch wo Terror draufsteht, ist Geheimdienst drin. Immer. »Das« wird oder wird eben nicht unter Terroristen herumgesprochen, je nach dem Ziel der Aktion. Der »verlorene Personalausweis«, wie er regelmäßig nach Anschlägen vom »11. September 2001« bis zum Attentat auf dem Breitscheidplatz 2016 gefunden wird – das lässt sich nicht uneingeschränkt wiederholen. Bild- und Videomanipulationen geben für die gewünschte Story mehr Gestaltungsspielraum. Das wird genutzt werden. Automatisierte Gesichtserkennung dient jedoch in erster Linie der Kontrolle der Gesellschaft und ist eine Ergänzung zu den bestehenden Trackingsystemen (Handys). Sie dient der Musterkennung (Wege, Blickrichtungen etc.), und für den entstehenden Datenreichtum gibt es sicher kommerzielles Interesse (Werbung etc.).

Patrick Büttner, per E-Mail

Schwer zu verhindern

Zu jW vom 17.10.: »Amoklauf in Kertsch«

Die Geschehnisse in der Berufsschule sind eine traurige Angelegenheit. Dass es eine Explosion gab, sieht man eindeutig auf dem Foto und auf Augenzeugenvideos. Alles spricht für einen Amoklauf bzw. »erweiterten Suizid«. Ich war im Sommer auf der Krim und kann sagen, dass die Situation entspannt war. In Russland gibt es generell einen hohen Sicherheitsstandard und erweiterte Kontrollen an Flughäfen und Bahnhöfen etc. Solche Taten lassen sich allerdings nur schwer verhindern. Viele Ukrainer machen Urlaub auf der Krim, denen ist es egal, dass sie jetzt zu Russland gehört. Ich habe auch viele ukrainische »Fahnenflüchtige« oder, besser gesagt, Kriegsdienstverweigerer dort getroffen.

Ivo Buchmann, per Kommentarfunktion für Onlineabonnenten

Zweierlei Maß

Zu jW vom 17.10.: »Krisendiplomatie in Saudi-Arabien«

»Wir können den Ermittlungsergebnissen nicht vorgreifen«, sagte der Sprecher der Bundesregierung im Zusammenhang mit dem vermutlich im saudischen Konsulat von Istanbul ermordeten Exiljournalisten Dschamal Chaschukdschi. (…) Ganz anders die Reaktion der Bundesregierung auf den mutmaßlichen Giftanschlag auf den Exagenten Skripal und dessen Tochter im englischen Salisbury. Obwohl die Ermittlungen noch nicht begonnen hatten, wiesen die USA (…) sowie 15 EU-Staaten russische Diplomaten aus, die BRD vier. Damals erklärte die Bundesregierung: »Die Ausweisung der vier Diplomaten ist ein starkes Signal der Solidarität mit Großbritannien und signalisiert unsere Entschlossenheit, (…) Angriffe (…) nicht unbeantwortet zu lassen.« Nichts davon angesichts der mutmaßlichen Ermordung des saudischen Journalisten: Keine Ausweisung saudischer Diplomaten, keinerlei Verurteilung – es könnte ja deutsche Waffenexporte in das Land, das Krieg führt und Menschenrechte mit Füßen tritt, in Frage stellen. Alleine aus Mecklenburg-Vorpommern haben sie einen Umfang von 1,5 Milliarden Euro. US-Präsident Donald Trump betonte, auch für Saudi-Arabien müsse die Unschuldsvermutung gelten. Für Russland gilt sie offensichtlich nicht.

Wilfried Schubert, Güstrow