Nachschlag: Ohne Einsicht

Gefoltert und misshandelt: Häftlinge im laut Deutschlandfunk mittlerweile aufgelösten und von der Vegetation überwucherten »Camp X-Ray« auf dem US-Marinestützpunkt Guantanamo, Kuba (18.1.2002) Foto: Shane T. McCoy/US Navy/dpa

Jahrelang saß im US-Lager Guantanamo ohne jede Schuld der Bremer Murat Kurnaz ein, nachdem er von den USA dorthin verschleppt worden war. Für die Dauer seiner Tortur war der scheidende Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen mitverantwortlich. Auch nutzten deutsche Geheimagenten die extralegale Situation in dem Kuba 1903 für eine Handvoll Dollar Miete abgepressten Gebiet, um Kurnaz zu verhören, nachdem er von den US-Kollegen misshandelt worden war. Von all dem kaum ein Wort in der Reportage, die der Deutschlandfunk mit Blick auf die Ende Januar gefällte Entscheidung von US-Präsident Donald Trump ausstrahlte, das Camp entgegen früheren Plänen nicht zu schließen, sondern ganze 25 Jahre lang weiterzubetreiben. Keine Erwähnung des weltumspannenden CIA-Entführungsprogramms, in das Guantanamo nach »9/11« eingebunden war, nur der lapidare Hinweis, dass über diese alten Geschichten buchstäblich »Gras gewachsen« sei. Ein Bericht ohne jede Einsicht. (jt)